Çin'deki akıllı telefon satışları 2013 yılında 300 milyonu geçecek

Özellikle Apple'ın son dönemde gerek yeni mağazalar açtığı gerekse de yeni ürünlerini hızlı bir şekilde satışa sunduğu Çin'de 2013 yılında akıllı telefon satışlarında büyük artış bekleniyor.

Digitimes Research'ün araştırmasına göre Çin'deki akıllı telefon satışları, 2012 yılına göre yaklaşık %67'lik artış ile 329 milyona ulaşacak. Bu artışla birlikte geleneksel olarak nitelendirebileceğimiz özellik telefonların satışları ise %39,9 azalarak 146 milyona gerileyecek.

Digitimes Research, 2013'deki akıllı telefonların satışları. bağlantı teknolojilerine göre şu şekilde sıralanacağını öngörüyor:



%155,8 Y/Y artış ile 110 milyon adet TD-SCDMA destekli

%45,3 Y/Y artış ile 77 milyon adet WCDMA destekli

%59,5 Y/Y artış ile 67 milyon adet CDMA destekli

%27,1 Y/Y artış ile 75 milyon adet EDGE destekli

Digitimes Research araştırmasında, ayrıca, 4Ç2012'dw 35 dolar olan giriş seviyesi akıllı telefon üretim maliyetlerinin 2013'in 4.çeyreğinde 31 dolara gerilemesini beklediklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi Apple’ın Çin’de iPhone’a olan talebin son dönemde yükselmesiyle birlikte dünyanın en büyük servis sağlayıcısı olan China Mobile ile iPhone satışı için görüşmelerini hızlandırdığı ve firmanın bir aksilik olmaz ise China Telecom tarafından kullanılan TD teknoloji bazlı iPhone’u 7.nesil iPhone’la birlikte satışa sunacağı iddia edilmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20130318PD211.html