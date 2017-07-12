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Çin’den ultra güvenli internet deneyi: Foton parçacığı uzaya ışınlandı

Siber saldırılardan etkilenmeyen güvenli internet için kuantum uydusunu test eden Çin, foton parçacığını 500 kilometre uzağa ışınlamayı başardı. Çin'in deneyine ait detaylar haberimizde.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çin’den ultra güvenli internet deneyi: Foton parçacığı uzaya ışınlandı

 
Ultra güvenli ve siber saldırılara karşı dayanıklı internet için uzun süredir çalışmalar yapan Çin, küresel bir kuantum internet hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Ülkedeki bilim insanları başarılı bir deneyle "ultra-uzun mesafeli kuantum teleportasyonu"nu gerçekleştirdi. Teleport kelimesi bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de Çin Micius isimli kuantum uydusunu geçtiğimiz yıl uzaya fırlatmış ve kuantum teleportasyonu testlerine başlamıştı. Peki kuantum teleportasyonu ne anlama geliyor?

 

Kuantum Dolaşıklık Teorisi

Kuantum teleportasyonda bilim kurgu filmlerindeki gibi nesnenin ışınlanması söz konusu değil ancak yine de oldukça şaşırtıcı. Kuantum dolaşıklık teorisine göre bazı atom altı parçacıklar(dolaşık fotonlar gibi) çiftler halinde bulunuyor ve çiftlerden birine herhangi bir müdahalede bulunduğu zaman diğeri de(herhangi bir müdahale olmamasına rağmen) aynı doğrultuda tepki veriyor. Böylece çiftlerden birine sahipseniz diğerindeki bütün bilgilerden haberdar olabiliyorsunuz.

 

Çin’den ultra güvenli internet deneyi: Foton parçacığı uzaya ışınlandı

Çin’in deneyinde ise araştırmacılar yeryüzü ve uydu arasında kuantum ağı kurdu ve dolaşık fotonlardan birini yeryüzünde tutarken diğerini uyduya gönderdi ve fotonu uzayda 500 kilometre kadar ilerletmeyi başardı. Bu ilerletme ile foton parçacığı Micius’a ışınlanmadı ancak hem yeryüzündeki merkez hem de uydu foton parçacığının bilgisine ulaşabildi.

 

Sadece Taraflar Ulaşabiliyor 

Yani aslında ortada sadece iki gözlemci tarafından ulaşılabilen bir bilgi var. Bu da küresel bir kuantum internet olması halinde iki kullanıcı arasındaki verilerin sadece bu kullanıcılar tarafından görülebileceği ve dışarıdan bir müdahalenin imkansız olduğu anlamına geliyor. Bu deneyin ardından açıklama yapan Çinli bilim insanları kuantum internete bir adım daha yaklaştıklarını ve ultra-uzun mesafeli kuantum teleportasyonu için ilk kez yeryüzünden uyduya bağlandıklarını dile getirdi.

 

Çin geçtiğimiz ay yaptığı deneyde Micius’tan yeryüzüne gönderilen dolaşık fotonları 200 kilometre kadar ilerletmeyi başarmıştı. Ekip yeni deneyle birlikte kuantum ağının uydu ve yeryüzü arasında çift yönlü olarak veri iletebileceğini de kanıtlamış oldu. Son dönemde kuantum fiziği çatısı altında geliştirilen teknolojileri farklı alanlarda kullanmak isteyen ülke yine dolanık foton parçacıklarının rol aldığı kuantum radarlarını da geliştirmeye devam ediyor.  


http://gizmodo.com/scientists-teleport-a-particle-hundreds-of-miles-but-w-1796818859 Yorum Yaz
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Çoğu siber saldırının merkezi Çin ve Rusya olabilir yani.
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emkadrone 1 yıl
kuantım hoşaf
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Efsue 1 yıl
Insanin inanamayacagi pek cok sey kuantumun butunudur , bunu maddi materyallere uyarlamak insan beynini dogal olarak zorlayacaktir, ayrica bu sistemde dahil yok edilemeyecek bir kripto algoritmasi olmasi mumkun degil, sifre olusturabilecek her sistem kendi sifrelerini cozebilecek kapasitededir.
Bugun atom qu-bit leri bile gormus degiliz(d-wave sytems ve google gibi bu konuda atilim yapanlar var fakat fiilen yapilmis olsa pek cok yeni sistem suan hayatimizda olurdu yada prototip asamasinda projeler gorurduk diye dusunuyorum, en azindan ben rastlamadim)(olan pek cok seye rastlamadigim gibi. Sk hynix'de calisan bir arkadasima guvenecek olursam bu sistemler coktan ortaya cikmis olmasina karsi bazi cozulmezler nedeniyle aktif sekilde kullanilamiyormus.)
gunumuzde bildigim kadariyla pentium, 20 atom katmanla en iyi atom teknolojisine sahip islemci, bunun 5'e dusmesi elektronlarin kablonun disinda bile hareket edebilecegi anlamına geliyor dolayisiyla eger moore yasasi sonsuza dek surecekse bu eski teknolojileri kullanmamiz ne kadar mumkun olabilir? gelecekte kuantum bilgisayarlarla bile saniyede 500 trilyon hesap yapabilme gucune ulasilabilineginden bahsediliyor (Bu hemen hemen insan beyninin dusunce olusturma hizi) bence cin burada kripto ile degil sistemin kendisiyle ilgileniyor kuantum atom bilgisayari beklerken foton bilgisayarlarla karsilasilmamasi icten bile degil, lakin olayin arka plani beni biraz korkuttu, çin burada kuantum teknolojiyle hamle yapan amerikadan korunmak ister gibi davranmis, bu olay ileride kuantum guc catismalarina neden olur mu?
umarim bu teknolojiler insanlik adina kotu seyler getirmez, arkadaslarim beni hep fazla muhafazakar olmakla sucluyor lakin kuantum rasyonel bir bilim degildir, aklima wally pfister'in Transcendence filmi geldi , dec-c(im)al calculating, neden olmasin?
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MyZor 1 yıl
Yani aslında ortada sadece iki gözlemci tarafından ulaşılabilen bir bilgi var.
Bu olaylar kriptolojinin devrimi olabilir, eğer böyle bir şey söz konusu olursa yer yerinden oynar haberiniz olsun.
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Guest-5966A6FE1 1 yıl
Ben bu kuantum dolanıklık olayına inanmıyorum.tamam bir ihtimal olabilir ama mantıklı gelmiyor.
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RushEpicsTR 1 yıl Guest-5966A6FE1
mr.polis
Ben bu kuantum dolanıklık olayına inanmıyorum.tamam bir ihtimal olabilir ama mantıklı gelmiyor.

Sıkıntımızda bu zaten "inanmıyorum". Neden her şeye inanmak yada inanmamak olarak bakmaya başladık. Bilim bu denemeden bilemezsin.
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sniper23 1 yıl
Bu direk mi gönderildi yoksa relay yolu ile mi?
Bir de mesajlar niye acındırma ile dolu?
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cyberfalcon 1 yıl
Foton nasıl ışınlanıyor. Foton zaten ışını oluşturan parçacıklara verilen isim değil mi? Gerçi başlıkta ışınlandı diye yazılmasına rağmen yazıda ışınlanmadığı belirtilmiş.
Benim asıl merak ettiğim foton çiftinden teki uzaya (ya da dünyaya) nasıl gönderildi. Bir araç kullanılarak mı yoksa direk kendisi mi gönderildi. Direk kendisi gönderildi ise sonradan dolanıklık sağlanabiliyor mu?
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Omisis046 1 yıl cyberfalcon
cyberfalcon
Foton nasıl ışınlanıyor. Foton zaten ışını oluşturan parçacıklara verilen isim değil mi? Gerçi başlıkta ışınlandı diye yazılmasına rağmen yazıda ışınlanmadığı belirtilmiş.
Benim asıl merak ettiğim foton çiftinden teki uzaya (ya da dünyaya) nasıl gönderildi. Bir araç kullanılarak mı yoksa direk kendisi mi gönderildi. Direk kendisi gönderildi ise sonradan dolanıklık sağlanabiliyor mu?

Hocam anladığım kadarıyla iki fotonu birbirine senkronize edip birini uzay aracında, diğerini de yüzeydeki merkezde tutuyorlar. Birine etkileşim olunca öbürü de bundan etkileniyor. Çok ilginç ve farklı bir fizik olayı.
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DH Misafiri 1 yıl
Senin o komunistlerin yaptığı sansürlemeyi engellemeyi dışa kendini kapatmayı burada yapsan yine sokaklara çıkarsınız. Siz cem yılmazın dediği gibi yer çekimi olmayan yerde çilek yiyip muz tadı almak istiyorsunuz. Yani çok bişi biliyorsanız gidin okuyunda ülkenize faydanız dokunsun buradan böyle yazıp yazıp durmayın
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DH Misafiri 1 yıl
çiftlerden birine herhangi bir müdahalede bulunduğu zaman diğeri de(herhangi bir müdahale olmamasına rağmen) aynı doğrultuda tepki veriyor.
(Aynı doğrultu da değil ters orantıda tepki veriyor. Yani çiftlerden birini yukarı hareket ettirirseniz diğeri aşağıya doğru hareket ediyor)
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DarkHellKnightX 1 yıl
Bu kuantum dolanıklık kablosuz haberleşmenin geleceği bence. Hem sınırsız mesafede anında veri iletimi hem de radyasyondu şuydu buydu derdi yok.
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seglopsi 1 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX
Bu kuantum dolanıklık kablosuz haberleşmenin geleceği bence. Hem sınırsız mesafede anında veri iletimi hem de radyasyondu şuydu buydu derdi yok.

biri çıkar bunlar günah felan der alayı yasaklanır bizde

güvenli, kimsenin takip edemediği, izlenemeyen, dinlenemeyen haberleşme mi olurmuş
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darkaura 1 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX
Bu kuantum dolanıklık kablosuz haberleşmenin geleceği bence. Hem sınırsız mesafede anında veri iletimi hem de radyasyondu şuydu buydu derdi yok.

Dolasik fotonlari uzak mesafeye gondermek kolay is degil. Cevresel faktorlerden kolayca etkilenip dolasiklik cokuyor. Cin bu sebebden bu ilwtisimi uydu ile yapiyor. Uzayda araya girebikcek madde, gaz cok daha az. Ve cin bunu direk iletisim icin kullanmiyacak. Esas iletisim gene klasik yollardan yapilacak, quantum dolanikliyla bu iletisimin anahtar kodu aktarilcak. Dirrk iketisim yapilabilcek hiz kapasite sunmuyor ama anahtar kodu asla kirilamiyacak, calinamiuacak sekikde iletmesi mumkun.
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