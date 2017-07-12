Çin’den ultra güvenli internet deneyi: Foton parçacığı uzaya ışınlandı

Kuantum Dolaşıklık Teorisi
Kuantum teleportasyonda bilim kurgu filmlerindeki gibi nesnenin ışınlanması söz konusu değil ancak yine de oldukça şaşırtıcı. Kuantum dolaşıklık teorisine göre bazı atom altı parçacıklar(dolaşık fotonlar gibi) çiftler halinde bulunuyor ve çiftlerden birine herhangi bir müdahalede bulunduğu zaman diğeri de(herhangi bir müdahale olmamasına rağmen) aynı doğrultuda tepki veriyor. Böylece çiftlerden birine sahipseniz diğerindeki bütün bilgilerden haberdar olabiliyorsunuz.
Çin’in deneyinde ise araştırmacılar yeryüzü ve uydu arasında kuantum ağı kurdu ve dolaşık fotonlardan birini yeryüzünde tutarken diğerini uyduya gönderdi ve fotonu uzayda 500 kilometre kadar ilerletmeyi başardı. Bu ilerletme ile foton parçacığı Micius’a ışınlanmadı ancak hem yeryüzündeki merkez hem de uydu foton parçacığının bilgisine ulaşabildi.
Sadece Taraflar Ulaşabiliyor
Yani aslında ortada sadece iki gözlemci tarafından ulaşılabilen bir bilgi var. Bu da küresel bir kuantum internet olması halinde iki kullanıcı arasındaki verilerin sadece bu kullanıcılar tarafından görülebileceği ve dışarıdan bir müdahalenin imkansız olduğu anlamına geliyor. Bu deneyin ardından açıklama yapan Çinli bilim insanları kuantum internete bir adım daha yaklaştıklarını ve ultra-uzun mesafeli kuantum teleportasyonu için ilk kez yeryüzünden uyduya bağlandıklarını dile getirdi.
Çin geçtiğimiz ay yaptığı deneyde Micius’tan yeryüzüne gönderilen dolaşık fotonları 200 kilometre kadar ilerletmeyi başarmıştı. Ekip yeni deneyle birlikte kuantum ağının uydu ve yeryüzü arasında çift yönlü olarak veri iletebileceğini de kanıtlamış oldu. Son dönemde kuantum fiziği çatısı altında geliştirilen teknolojileri farklı alanlarda kullanmak isteyen ülke yine dolanık foton parçacıklarının rol aldığı kuantum radarlarını da geliştirmeye devam ediyor.
http://gizmodo.com/scientists-teleport-a-particle-hundreds-of-miles-but-w-1796818859 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bugun atom qu-bit leri bile gormus degiliz(d-wave sytems ve google gibi bu konuda atilim yapanlar var fakat fiilen yapilmis olsa pek cok yeni sistem suan hayatimizda olurdu yada prototip asamasinda projeler gorurduk diye dusunuyorum, en azindan ben rastlamadim)(olan pek cok seye rastlamadigim gibi. Sk hynix'de calisan bir arkadasima guvenecek olursam bu sistemler coktan ortaya cikmis olmasina karsi bazi cozulmezler nedeniyle aktif sekilde kullanilamiyormus.)
gunumuzde bildigim kadariyla pentium, 20 atom katmanla en iyi atom teknolojisine sahip islemci, bunun 5'e dusmesi elektronlarin kablonun disinda bile hareket edebilecegi anlamına geliyor dolayisiyla eger moore yasasi sonsuza dek surecekse bu eski teknolojileri kullanmamiz ne kadar mumkun olabilir? gelecekte kuantum bilgisayarlarla bile saniyede 500 trilyon hesap yapabilme gucune ulasilabilineginden bahsediliyor (Bu hemen hemen insan beyninin dusunce olusturma hizi) bence cin burada kripto ile degil sistemin kendisiyle ilgileniyor kuantum atom bilgisayari beklerken foton bilgisayarlarla karsilasilmamasi icten bile degil, lakin olayin arka plani beni biraz korkuttu, çin burada kuantum teknolojiyle hamle yapan amerikadan korunmak ister gibi davranmis, bu olay ileride kuantum guc catismalarina neden olur mu?
umarim bu teknolojiler insanlik adina kotu seyler getirmez, arkadaslarim beni hep fazla muhafazakar olmakla sucluyor lakin kuantum rasyonel bir bilim degildir, aklima wally pfister'in Transcendence filmi geldi , dec-c(im)al calculating, neden olmasin?
Bu olaylar kriptolojinin devrimi olabilir, eğer böyle bir şey söz konusu olursa yer yerinden oynar haberiniz olsun.
Sıkıntımızda bu zaten "inanmıyorum". Neden her şeye inanmak yada inanmamak olarak bakmaya başladık. Bilim bu denemeden bilemezsin.
Bir de mesajlar niye acındırma ile dolu?
Benim asıl merak ettiğim foton çiftinden teki uzaya (ya da dünyaya) nasıl gönderildi. Bir araç kullanılarak mı yoksa direk kendisi mi gönderildi. Direk kendisi gönderildi ise sonradan dolanıklık sağlanabiliyor mu?
Hocam anladığım kadarıyla iki fotonu birbirine senkronize edip birini uzay aracında, diğerini de yüzeydeki merkezde tutuyorlar. Birine etkileşim olunca öbürü de bundan etkileniyor. Çok ilginç ve farklı bir fizik olayı.
(Aynı doğrultu da değil ters orantıda tepki veriyor. Yani çiftlerden birini yukarı hareket ettirirseniz diğeri aşağıya doğru hareket ediyor)
biri çıkar bunlar günah felan der alayı yasaklanır bizde
güvenli, kimsenin takip edemediği, izlenemeyen, dinlenemeyen haberleşme mi olurmuş
Dolasik fotonlari uzak mesafeye gondermek kolay is degil. Cevresel faktorlerden kolayca etkilenip dolasiklik cokuyor. Cin bu sebebden bu ilwtisimi uydu ile yapiyor. Uzayda araya girebikcek madde, gaz cok daha az. Ve cin bunu direk iletisim icin kullanmiyacak. Esas iletisim gene klasik yollardan yapilacak, quantum dolanikliyla bu iletisimin anahtar kodu aktarilcak. Dirrk iketisim yapilabilcek hiz kapasite sunmuyor ama anahtar kodu asla kirilamiyacak, calinamiuacak sekikde iletmesi mumkun.