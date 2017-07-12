Çin’den ultra güvenli internet deneyi: Foton parçacığı uzaya ışınlandı





Ultra güvenli ve siber saldırılara karşı dayanıklı internet için uzun süredir çalışmalar yapan Çin, küresel bir kuantum internet hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Ülkedeki bilim insanları başarılı bir deneyle "ultra-uzun mesafeli kuantum teleportasyonu"nu gerçekleştirdi. Teleport kelimesi bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de Çin Micius isimli kuantum uydusunu geçtiğimiz yıl uzaya fırlatmış ve kuantum teleportasyonu testlerine başlamıştı. Peki kuantum teleportasyonu ne anlama geliyor?

Kuantum Dolaşıklık Teorisi

Kuantum teleportasyonda bilim kurgu filmlerindeki gibi nesnenin ışınlanması söz konusu değil ancak yine de oldukça şaşırtıcı. Kuantum dolaşıklık teorisine göre bazı atom altı parçacıklar(dolaşık fotonlar gibi) çiftler halinde bulunuyor ve çiftlerden birine herhangi bir müdahalede bulunduğu zaman diğeri de(herhangi bir müdahale olmamasına rağmen) aynı doğrultuda tepki veriyor. Böylece çiftlerden birine sahipseniz diğerindeki bütün bilgilerden haberdar olabiliyorsunuz.

Çin’in deneyinde ise araştırmacılar yeryüzü ve uydu arasında kuantum ağı kurdu ve dolaşık fotonlardan birini yeryüzünde tutarken diğerini uyduya gönderdi ve fotonu uzayda 500 kilometre kadar ilerletmeyi başardı. Bu ilerletme ile foton parçacığı Micius’a ışınlanmadı ancak hem yeryüzündeki merkez hem de uydu foton parçacığının bilgisine ulaşabildi.

Sadece Taraflar Ulaşabiliyor

Yani aslında ortada sadece iki gözlemci tarafından ulaşılabilen bir bilgi var. Bu da küresel bir kuantum internet olması halinde iki kullanıcı arasındaki verilerin sadece bu kullanıcılar tarafından görülebileceği ve dışarıdan bir müdahalenin imkansız olduğu anlamına geliyor. Bu deneyin ardından açıklama yapan Çinli bilim insanları kuantum internete bir adım daha yaklaştıklarını ve ultra-uzun mesafeli kuantum teleportasyonu için ilk kez yeryüzünden uyduya bağlandıklarını dile getirdi.

Çin geçtiğimiz ay yaptığı deneyde Micius’tan yeryüzüne gönderilen dolaşık fotonları 200 kilometre kadar ilerletmeyi başarmıştı. Ekip yeni deneyle birlikte kuantum ağının uydu ve yeryüzü arasında çift yönlü olarak veri iletebileceğini de kanıtlamış oldu. Son dönemde kuantum fiziği çatısı altında geliştirilen teknolojileri farklı alanlarda kullanmak isteyen ülke yine dolanık foton parçacıklarının rol aldığı kuantum radarlarını da geliştirmeye devam ediyor.

http://gizmodo.com/scientists-teleport-a-particle-hundreds-of-miles-but-w-1796818859