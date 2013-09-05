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Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi'den 47" 3D akıllı televizyon

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
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26
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi'den 47

Çin’in son döneme damgasını vuran elektronik firması Xiaomi, başarılarına başarı katmak için çalışmalarını sürdürüyor.Uygun fiyatlı çözümleriyle dikkatleri üzerine toplayan ve her geçen gün global bir firma olmaya emin adımlarla yürüyen firma, 3.nesil üst düzey akıllı telefonu Mi3’ü de lanse ettiği Pekin’deki özel etkinliğinde merakla beklenen 47 inçlik 3D destekli akıllı televizyonunu görücüye çıkardı.

Xiaomi’nin lanse ettiği 47 inçlik televizyonu özellikle tasarımıyla göz dolduruyor. 6 farklı renk alternatifi bulunan televizyonun en kalın noktası 4,8 cm, en ince yeri ise 2 cm boyutunda. Tasarım itibariyle 8,4 mm'lik çerçeveye sahip olan televizyon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 600 çözümünden alırken; 2GB bellek ve 8GB'lık dahili depolama birimiyle geliyor ve Xiaomi'nin MIUI arayüzüne sahip. TV ayrıca, Xiaomi’nin bir süre önce satışa sunduğu Xiaomi Box’a tam destek sunuyor.

LG'nin IPS ya da Samsung'un SVA panele sahip olan televizyon, 2.4GHz ve 5GHz frekanslarında çift bant Wi-Fi desteği ile kullanıcılara kablosuz ağları üzerinden içerik paylaşımı yapmalarına imkan sunarken; Bluetooth desteği sayesinde kablosuz TV kulaklığı gibi aksesuarlarla da uyumlu.

Satış fiyatı 2999 Yuan ya da şu anki kur itibariyle yaklaşık 490 dolar olarak belirlenen televizyon, ekim ayı içerisinde raflardaki yerini alacak. İlk olarak anavatanda satışa sunulacak olan televizyonun diğer ülkelerdeki geleceğiyle ilgili şimdilik bir bilgi bulunmuyor.


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Farwynd 6 yıl en beğenilen
Uzun zamandır anlayamadığımız soruna çözümü getirmişler. Televizyon "Smart TV" adının hakkını vererek Snapdragon 600 ile geliyor. GPU'su bize tanıdık, Adreno 320! 2 GB Ram'i ve 8 GB Rom'u var. LG ve Samsung Smart TV'lerin Smart bölümüne geçildikten sonraki yavaşlıklarına böyle iyi donanımlarla cevap veriyorlar.
Dikkatimi ilk olarak özelleştirilmiş Android arayüzü çekti. Bu da demek oluyor ki alacak olanları gerçek "Smart" deneyimi bekliyor. Adreno 320 GPU ile rahatlıkla oynatılabilecek her formattan medyayı esgeçmeyelim.
Tek kötü yanı tasarımı diyebilirim. Tanıtım afişlerinde biraz hile yapmışlar, duvarları ve televizyonda o sıra olan içeriği aynı renkte tutarak.
Tek alınabilir rengi metalik gri.
Paneli LG IPS bu arada.
Uzun zamandır anlayamadığımız soruna çözümü getirmişler. Televizyon "Smart TV" adının hakkını vererek Snapdragon 600 ile geliyor. GPU'su bize tanıdık, Adreno 32...
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Rajeesh 6 yıl
vestel, arçelik duysun bunları yıllardır türk insanının kanını emmekten başka ne yaptınız?
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Jacobıan 6 yıl
490$

lanet olsun ki devletin ve firmaların sadece vatandaşı sömürdüğü bir ülkede yaşıyorum
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1 Avatar
turquanz 6 yıl
Uzun süredir Çin'de yaşıyorum. evet resimler güzel ama işçilik ve malzeme kalitesi çok kötü maalesef. Birçok alıcı şikayetçi
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sendomi 6 yıl
türkiye'de 1500tl'den satılsa hemen bir tane alırım,hiç düşünmem ama türkiyeye gelmiyeceğine adım gibi eminim
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Titanyum Adayı 6 yıl
Bu haberleri gördükçe çok özeniyorum keşke biz de böyle olabilsek. Fiyatları gördükçe daha da çok üzülüyorum.
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suluuguru 6 yıl
Android telefonun 47' ekranlısı olmuş.
Sim kart da takılabiliyorsa
ev telefonu-televizyonu-sineması olarak kullanabiliriz.
Dahili kamerası da varsa tadından yenmez.
Ama zaten türkiye' ye gelmez.
Gelse de bizim vatandaş anlamaz,
gider arçelik gibi bilindik bir dandik alır.
1 Yanıt Yanıtla +2
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sercan1003 6 yıl suluuguru
suluuguru

Android telefonun 47' ekranlısı olmuş.

Sim kart da takılabiliyorsa
ev telefonu-televizyonu-sineması olarak kullanabiliriz.
Dahili kamerası da varsa tadından yenmez.
Ama zaten türkiye' ye gelmez.
Gelse de bizim vatandaş anlamaz,
gider arçelik gibi bilindik bir dandik alır.


+1000000
dediğin gibi Türkiyeye gelmez. örnek xiaomi mi2 gibi güzel bi tel gelmedi gelmeyecek
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teknoforum-bs 6 yıl
Talk2MyHand
490$
lanet olsun ki devletin ve firmaların sadece vatandaşı sömürdüğü bir ülkede yaşıyorum

Tr ye gelse en az 15 bin lira
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Public_Enemy 6 yıl
Anlaşılan Xiaomi Çin'in Sony'si olacak, taklit değil üstüne birşey koyan anlayış her zaman iş yükselir.
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kpln04 6 yıl
yaw bide derler avrupada vs maaşın çok olur kirası gıdası pahalıdır diye burda maaş az herşey pahalı sanki burda yaşanılıyorda
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
bu fiyatlarla tam alınası birsey olmus
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lido 6 yıl
cidden ucuz ülkemize göre
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AERN 6 yıl
Görünüşü güzel gerçekten.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
gercek smart böyle olur işte snapdragon 600 ve bide özelleştirilmiş miui arayüzüyle hem tv hem gercek bi medya merkezi olur, android medya boxlarına gerek kalmaz böylelikle tasarımda güzel fiyatta 10 numara 490$ şaka gibi valla
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Jacobıan 6 yıl
490$

lanet olsun ki devletin ve firmaların sadece vatandaşı sömürdüğü bir ülkede yaşıyorum
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trntncy 6 yıl
Cihaz on numara beş yıldız olmuş fiyat da öyle, fakat teknik servisi var mıdır türkiyede. Herhangi bir arızada nee yapmak lazım. Güvenebilir miyim bu firmaya, tavsiyee eden var mı?

Ayrıca Samsung aldıgımda samsung akıllı telefonla yada diğer samsung cihazlarla uyumlu çalışıyor. Bunun böyle bir özelliği var mıdır?
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Rajeesh 6 yıl
vestel, arçelik duysun bunları yıllardır türk insanının kanını emmekten başka ne yaptınız?
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