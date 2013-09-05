Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi'den 47" 3D akıllı televizyon

Çin’in son döneme damgasını vuran elektronik firması Xiaomi, başarılarına başarı katmak için çalışmalarını sürdürüyor.Uygun fiyatlı çözümleriyle dikkatleri üzerine toplayan ve her geçen gün global bir firma olmaya emin adımlarla yürüyen firma, 3.nesil üst düzey akıllı telefonu Mi3’ü de lanse ettiği Pekin’deki özel etkinliğinde merakla beklenen 47 inçlik 3D destekli akıllı televizyonunu görücüye çıkardı.

Xiaomi’nin lanse ettiği 47 inçlik televizyonu özellikle tasarımıyla göz dolduruyor. 6 farklı renk alternatifi bulunan televizyonun en kalın noktası 4,8 cm, en ince yeri ise 2 cm boyutunda. Tasarım itibariyle 8,4 mm'lik çerçeveye sahip olan televizyon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 600 çözümünden alırken; 2GB bellek ve 8GB'lık dahili depolama birimiyle geliyor ve Xiaomi'nin MIUI arayüzüne sahip. TV ayrıca, Xiaomi’nin bir süre önce satışa sunduğu Xiaomi Box’a tam destek sunuyor.

LG'nin IPS ya da Samsung'un SVA panele sahip olan televizyon, 2.4GHz ve 5GHz frekanslarında çift bant Wi-Fi desteği ile kullanıcılara kablosuz ağları üzerinden içerik paylaşımı yapmalarına imkan sunarken; Bluetooth desteği sayesinde kablosuz TV kulaklığı gibi aksesuarlarla da uyumlu.

Satış fiyatı 2999 Yuan ya da şu anki kur itibariyle yaklaşık 490 dolar olarak belirlenen televizyon, ekim ayı içerisinde raflardaki yerini alacak. İlk olarak anavatanda satışa sunulacak olan televizyonun diğer ülkelerdeki geleceğiyle ilgili şimdilik bir bilgi bulunmuyor.