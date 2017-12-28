Çinli Geely bu kez Volvo'nun kamyon bölümüne 3.3 milyar dolarlık yatırım yaptı

Volvo Cars'ın sahibi Çinli Geely Holding, Volvo'nun kamyon bölümü Volvo Trucks'ın mevcut piyasa değeri 3.3 milyar dolar olan %8.2'lik hissesini satın aldı. Reuters'in haberine göre Cevian Capital, Volvo Trucks'ın %8.2 hissesini Geely Holding'e satmayı kabul etti ancak her iki şirket de işlemin ne kadar ücret karşılığında gerçekleştiğini açıklamadı.

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Anlaşma, Geely Holding'i Volvo Trucks'ın en büyük hissedarı yaparken %15.6 oy hakkıyla, %22.8'lik hakkı bulunan İsveçli yatırım şirketi Industrivarden'in ardından söz sahibi ikinci şirket haline getirdi.

Geely, Volvo'yu Ford'dan 1.8 milyar dolara satın almıştı

Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Volvo Car Group ile edindiğimiz deneyimler ışığında, gurur verici İskandinav tarihini ve kültürünü, AB Volvo'nun önde gelen pazar konumunu, çığır açan teknolojilerini ve çevresel yetenekleri tanıyor ve değer veriyoruz" dedi.

Geely Holding, 2010 yılında Volvo Car Group'u Amerikan otomotiv devi Ford'dan 1.8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Çinli şirket iki Volvo markasını birleştirme gibi bir planının olmadığını da söyledi.

https://www.reuters.com/article/us-volvo-geely/chinas-geely-turns-to-volvo-trucks-in-latest-swedish-venture-idUSKBN1EL0E6