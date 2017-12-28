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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli Geely bu kez Volvo'nun kamyon bölümüne 3.3 milyar dolarlık yatırım yaptı

Volvo otomobil markasının sahibi olan Çinli Geely Holding, İsveçli kamyon üreticisi Volvo Trucks'ın %8.2'lik hissesini satın aldı. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volvo Cars'ın sahibi Çinli Geely Holding, Volvo'nun kamyon bölümü Volvo Trucks'ın mevcut piyasa değeri 3.3 milyar dolar olan %8.2'lik hissesini satın aldı. Reuters'in haberine göre Cevian Capital, Volvo Trucks'ın %8.2 hissesini Geely Holding'e satmayı kabul etti ancak her iki şirket de işlemin ne kadar ücret karşılığında gerçekleştiğini açıklamadı.
Ayrıca Bkz. "Volkswagen e-Golf üretim kapasitesi iki katına çıkacak"
Anlaşma, Geely Holding'i Volvo Trucks'ın en büyük hissedarı yaparken %15.6 oy hakkıyla, %22.8'lik hakkı bulunan İsveçli yatırım şirketi Industrivarden'in ardından söz sahibi ikinci şirket haline getirdi.

Geely, Volvo'yu Ford'dan 1.8 milyar dolara satın almıştı

Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Volvo Car Group ile edindiğimiz deneyimler ışığında, gurur verici İskandinav tarihini ve kültürünü, AB Volvo'nun önde gelen pazar konumunu, çığır açan teknolojilerini ve çevresel yetenekleri tanıyor ve değer veriyoruz" dedi.
Geely Holding, 2010 yılında Volvo Car Group'u Amerikan otomotiv devi Ford'dan 1.8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Çinli şirket iki Volvo markasını birleştirme gibi bir planının olmadığını da söyledi.

https://www.reuters.com/article/us-volvo-geely/chinas-geely-turns-to-volvo-trucks-in-latest-swedish-venture-idUSKBN1EL0E6 Yorum Yaz
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Ridianod 1 yıl en beğenilen GkhnAkyolTr
GkhnAkyolTr

Adamlar uyanık potansiyeli olan bir markayı güzel bir fiyata kapatı potansiyelini tekrar ortaya çıkardılar helal olsun satın almalar böyle olmalı markayı yok etmede markanın özüne karışmadan geleneklerine karışmadan yönettikleri için şu an Volvo eskisi çok güzel arabalar yapıyor ama Ford ne yaptı ben sana malzeme gondercem bir kaynak vericem para olarak sen onla benim istediğim tipte bir araba yapicaksın ama olmadı volvonun karakterini bozdular markanın değerini baya düşürdüler ama gellu elin cinlisi dedigimiz adamlar aldı markayı tekrardan şahlandırdı ve markanın su an ki durumu ortada araç modelleri ortada.

Elin çinlisi dediğimiz ezikleme bizim millete özgü bir olay sanırım. Bu devirde çini ezikleyen adamın aklından şüphe etmek lazım. Markalar yanında bilimsel atılımlarda bile uçtu gitti adamlar.
GkhnAkyolTrAdamlar uyanık potansiyeli olan bir markayı güzel bir fiyata kapatı potansiyelini tekrar ortaya çıkardılar helal olsun satın ...
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10ff 1 yıl
gelly en iyi cinli arac ureticisi oldugunu dusunuyorum. binme firsati buldum ve 17 binlik bir arac, ayni emsali megane 'a bakarsak 40 binden basliyor. crash testlerde nispeten guzel sonuc elde etmis.
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BekirARSLAN 1 yıl 10ff
10ff
gelly en iyi cinli arac ureticisi oldugunu dusunuyorum. binme firsati buldum ve 17 binlik bir arac, ayni emsali megane 'a bakarsak 40 binden basliyor. crash testlerde nispeten guzel sonuc elde etmis.


Bende 1 yıl echo comfort modeline bindim 10 bin tl ye aldım herkes elinde kalır sana gardaş olur dediler 3 haftada 15 e sattım. Iyımiydi değildi ama doğan şahin alacağıma onu aldım bindim :)
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GkhnAkyolTr 1 yıl
Adamlar uyanık potansiyeli olan bir markayı güzel bir fiyata kapatı potansiyelini tekrar ortaya çıkardılar helal olsun satın almalar böyle olmalı markayı yok etmede markanın özüne karışmadan geleneklerine karışmadan yönettikleri için şu an Volvo eskisi çok güzel arabalar yapıyor ama Ford ne yaptı ben sana malzeme gondercem bir kaynak vericem para olarak sen onla benim istediğim tipte bir araba yapicaksın ama olmadı volvonun karakterini bozdular markanın değerini baya düşürdüler ama gellu elin cinlisi dedigimiz adamlar aldı markayı tekrardan şahlandırdı ve markanın su an ki durumu ortada araç modelleri ortada.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Ridianod 1 yıl GkhnAkyolTr
GkhnAkyolTr

Adamlar uyanık potansiyeli olan bir markayı güzel bir fiyata kapatı potansiyelini tekrar ortaya çıkardılar helal olsun satın almalar böyle olmalı markayı yok etmede markanın özüne karışmadan geleneklerine karışmadan yönettikleri için şu an Volvo eskisi çok güzel arabalar yapıyor ama Ford ne yaptı ben sana malzeme gondercem bir kaynak vericem para olarak sen onla benim istediğim tipte bir araba yapicaksın ama olmadı volvonun karakterini bozdular markanın değerini baya düşürdüler ama gellu elin cinlisi dedigimiz adamlar aldı markayı tekrardan şahlandırdı ve markanın su an ki durumu ortada araç modelleri ortada.

Elin çinlisi dediğimiz ezikleme bizim millete özgü bir olay sanırım. Bu devirde çini ezikleyen adamın aklından şüphe etmek lazım. Markalar yanında bilimsel atılımlarda bile uçtu gitti adamlar.
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