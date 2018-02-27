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Çinli Geely'nin Daimler hissedarı olması Almanya'yı rahatsız etti

Çinli Geely'nin Alman otomotiv devi Daimler'in %10'unu satın alarak en büyük hissedarı konumuna gelmesi Almanya'yı rahatsız etti. Ekonomi Bakanı "Bu konuyu inceleyeceğiz." dedi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çinli Geely'nin Daimler hissedarı olması Almanya'yı rahatsız etti
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Son zamanlarda yaptığı büyük yatırımlarla konuşulan Çinli Geely’nin son ama en çok ses getiren yatırımlarından biri olarak Alman devi Daimler’in %10’unu satın alması tüm dikkatlerin üzerine çevrilmesine neden oldu. Ancak son çıkan haberlere göre Almanya bu satın almadan rahatsız oldu.

Geçtiğimiz günlerde Çinli otomotiv devi Geely’nin kurucusu Li Shufu’nun Alman Daimler’in %10 hissesini 9 milyar dolara satın alarak şirketin en büyük hissedarı konumuna yerleştiği açıklanmıştı.

"Açıklanmaya ihtiyacı var" 

Bu dev satın almanın hemen ardından Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Geely’nin Alman otomotiv markası Daimler’in %10’unu satın alma kararını incelemeye alacaklarını belirtti. Zypries yaptığı açıklamada, “Bu durumu yakından incelememiz gerekiyor. Bu durumun açıklanmaya ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

Almanya Ekonomi Bakanı’na göre Geely’den bir temsilcinin Alman şirketin yönetim kurulunda yer alması sorun teşkil edebilir. Zypries bu konuda yaptığı bir başka açıklamada, Almanya’nın açık bir ekonomiye sahip olduğunu ancak bu açıklığın endüstriyel ve siyasi çıkarları için başka ülkeler tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek bu satın almadan son derece rahatsız olduklarının sinyallerini verdi.


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McLaren64 1 yıl
Yahu Alman şirketleri pek çok şirket satın alırken sorun yok, Çinliler alınca mı sorun oluyor? Çinliler gümbür gümbür geliyor. Tersine mühendislikle son 10 yılda muazzam işler yapmaya başladılar. Önceden Çin malı deyince akla dandik, klon, 5 para etmez ürünler geliyorken bugün bu durum tamamen tersine dönmeye başladı.
Almanların korkusunu da anlıyorum. Çin'de üretim ucuz ama kaliteli olmaya başladı ve bu durum Alman malları için büyük bir endişe kaynağı. Almanların ürettikleri pek çok ürünün eşini yakın kalitede ve çok daha ucuza satabiliyorlar. Almanlar da bundan endişe duyuyor çünkü yasalar gereği ücretler çok yüksek ve Çin'le rekabet etmek kolay olmuyor. Özellikle elektronik anlamında Almanların artık esamesi okunmuyor piyasada.
Yahu Alman şirketleri pek çok şirket satın alırken sorun yok, Çinliler alınca mı sorun oluyor? Çinliler gümbür gümbür geliyor. Tersine mühendislikle son 10 yıl...
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AI Engineer 1 yıl
Bu ilk değil.
Fabrika üretim yapabilen robot sistemler geliştiren Kuka AG de Çin tarafından satın alındı ama Almanya devleti yine sorun çıkarmıştı. Çin üretimin merkezi bildiğiniz gibi. Yapay zeka ile üretimim tamamen robotikleşeceğinden emin. Bu konudaki konumunu kaybetmemek için deli yatırım yapıyor ama Batı bundan rahatsız. İstediği kadar rahatsız olsunlar Çin cidden gümbür gümbür geliyor.
Bu ilk değil.Fabrika üretim yapabilen robot sistemler geliştiren Kuka AG de Çin tarafından satın alındı ama Almanya devleti yine sorun çıkarmıştı. Çin üre...
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VipLife 1 yıl
The Rotschilds on the Stage
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Alaskalı Suikastçi 1 yıl VipLife
VipLife
The Rotschilds on the Stage

+1907
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forumu 1 yıl
Alman bakanin aciklamasi Cin'i kizdirdi.
Cin devlet baskani olay uzerine aciklama yapti: " Almanyayi da alacaz, Brigitte i de kovacaz."
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meshutx 1 yıl haberelectro
Nokia kendi döneminde dünyanın en büyük üreticisiydi. Daimler gibi üçünden biri değildi. Nokia'nın çöküş öncesi dönemi sayılabilecek 2007 net kârı da 7.2 milyar Euro. Pek basit bir şirket gibi görünmüyormuş.
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haberelectro 1 yıl meshutx
Daimleri batiracak rakip goster. Nokia caga ayak uyduramadigi icin batti. Daimler hala sektorun onu firmalarindan. Geely mi batiracak daimler i?
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meshutx 1 yıl haberelectro
Yapabilir mi yapamaz mı kısmını sormadım.
Yapmaya çalışıyor olabilir mi ?
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haberelectro 1 yıl meshutx
Olamaz. Daimler basit bir sirket degil. Dunyanin en buyuk 3 ureticiden biri. Sadece gecen yil 11 milyar euro kar ettiler. Volvo gibi kendine yetemeyen sirketlere yaparlar bunu ancak.
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meshutx 1 yıl
Amerikan Microsoft'un Finlandiyalı Nokia'ya yaptığının benzerini Çinliler Alman devi Daimler'a yapmaya çalışıyor olabilir mi ?
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haberelectro 1 yıl meshutx
meshutx
Amerikan Microsoft'un Finlandiyalı Nokia'ya yaptığının benzerini Çinliler Alman devi Daimler'a yapmaya çalışıyor olabilir mi ?

Sence yapabilir mi bunu
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alemburda34 1 yıl
Adam basmış parayı almış.
Birgün çin tüm dünyanın karşısına geçecek çin malı diyip küçümsediğiniz bir ülke var
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Kaiser75 1 yıl
parayı veren düdüğü çalar
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aycibin 1 yıl
Karton arabayi icad eden marka degil mi bu
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General. 1 yıl
Eyyy geely buraya geely buraya, sen kimsin bizi gıskanan alaman şirkete yatırım yapiyon.
Biz, reis çinli mersoya biniyor dedirtmeyiz.
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haberelectro 1 yıl
Daimler i rahatsiz etmediyse Almanyayi da etmez. Bos laflar.
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