Çinli Geely'nin Daimler hissedarı olması Almanya'yı rahatsız etti

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Son zamanlarda yaptığı büyük yatırımlarla konuşulan Çinli Geely’nin son ama en çok ses getiren yatırımlarından biri olarak Alman devi Daimler’in %10’unu satın alması tüm dikkatlerin üzerine çevrilmesine neden oldu. Ancak son çıkan haberlere göre Almanya bu satın almadan rahatsız oldu.

Geçtiğimiz günlerde Çinli otomotiv devi Geely’nin kurucusu Li Shufu’nun Alman Daimler’in %10 hissesini 9 milyar dolara satın alarak şirketin en büyük hissedarı konumuna yerleştiği açıklanmıştı.

"Açıklanmaya ihtiyacı var"

Bu dev satın almanın hemen ardından Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Geely’nin Alman otomotiv markası Daimler’in %10’unu satın alma kararını incelemeye alacaklarını belirtti. Zypries yaptığı açıklamada, “Bu durumu yakından incelememiz gerekiyor. Bu durumun açıklanmaya ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

Almanya Ekonomi Bakanı’na göre Geely’den bir temsilcinin Alman şirketin yönetim kurulunda yer alması sorun teşkil edebilir. Zypries bu konuda yaptığı bir başka açıklamada, Almanya’nın açık bir ekonomiye sahip olduğunu ancak bu açıklığın endüstriyel ve siyasi çıkarları için başka ülkeler tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek bu satın almadan son derece rahatsız olduklarının sinyallerini verdi.