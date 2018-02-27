Çinli Geely'nin Daimler hissedarı olması Almanya'yı rahatsız etti

Geçtiğimiz günlerde Çinli otomotiv devi Geely’nin kurucusu Li Shufu’nun Alman Daimler’in %10 hissesini 9 milyar dolara satın alarak şirketin en büyük hissedarı konumuna yerleştiği açıklanmıştı.
"Açıklanmaya ihtiyacı var"
Bu dev satın almanın hemen ardından Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Geely’nin Alman otomotiv markası Daimler’in %10’unu satın alma kararını incelemeye alacaklarını belirtti. Zypries yaptığı açıklamada, “Bu durumu yakından incelememiz gerekiyor. Bu durumun açıklanmaya ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.
Almanya Ekonomi Bakanı’na göre Geely’den bir temsilcinin Alman şirketin yönetim kurulunda yer alması sorun teşkil edebilir. Zypries bu konuda yaptığı bir başka açıklamada, Almanya’nın açık bir ekonomiye sahip olduğunu ancak bu açıklığın endüstriyel ve siyasi çıkarları için başka ülkeler tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek bu satın almadan son derece rahatsız olduklarının sinyallerini verdi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Almanların korkusunu da anlıyorum. Çin'de üretim ucuz ama kaliteli olmaya başladı ve bu durum Alman malları için büyük bir endişe kaynağı. Almanların ürettikleri pek çok ürünün eşini yakın kalitede ve çok daha ucuza satabiliyorlar. Almanlar da bundan endişe duyuyor çünkü yasalar gereği ücretler çok yüksek ve Çin'le rekabet etmek kolay olmuyor. Özellikle elektronik anlamında Almanların artık esamesi okunmuyor piyasada.
Fabrika üretim yapabilen robot sistemler geliştiren Kuka AG de Çin tarafından satın alındı ama Almanya devleti yine sorun çıkarmıştı. Çin üretimin merkezi bildiğiniz gibi. Yapay zeka ile üretimim tamamen robotikleşeceğinden emin. Bu konudaki konumunu kaybetmemek için deli yatırım yapıyor ama Batı bundan rahatsız. İstediği kadar rahatsız olsunlar Çin cidden gümbür gümbür geliyor.