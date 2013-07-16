Çinli Oppo da Windows Phone 8 cihazı hazırlığında





Geçen yıl piyasaya sürdüğü 5 inçlik Full HD ekranlı Find 5 akıllı telefonu ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Oppo görünüşe göre diğer bir ekosisteme de adım atmak üzere.





Find 5 modelini Snapdragon 600 çözümü ile güncelleyen firma, önümüzdeki aylarda Snapdragon 800 çözümü taşıyan 7 inçlik Find 7 modeli için de çalışmalarını sürdürüyor.





Resmi Twitter hesabından bir görsel paylaşan firmanın pazarlama direktörü Ying Ming, Windows Phone 8 üzerinde çalışan bir Oppo Find 5 modelinin örneklerini gösterdi. Full HD ekranda WP8 sürümünün nasıl çalıştığı sorularına ise Ming, Windows Phone 8 sürümünde 1080p çözünürlüğe destek verildiğini açıkladı.





Paylaşımlardan Oppo'nun WP8 ekosistemine gireceği kesin olarak anlaşılıyor. Ancak henüz ne tür bir donanım kullanacakları belirsiz. Ming'in açıklamaları Oppo'nun Full HD ekranlara destek sunan WP8 GDR3 güncellemesini denediğini gösteriyor. İşler yolunda giderse Oppo'dan ekosistemin ilk Full HD modellerinden birisini görebiliriz.

http://wmpoweruser.com/chinese-oem-oppo-working-on-a-windows-phone-device/