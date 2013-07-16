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Çinli Oppo da Windows Phone 8 cihazı hazırlığında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli Oppo da Windows Phone 8 cihazı hazırlığında

Geçen yıl piyasaya sürdüğü 5 inçlik Full HD ekranlı Find 5 akıllı telefonu ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Oppo görünüşe göre diğer bir ekosisteme de adım atmak üzere.

Find 5 modelini Snapdragon 600 çözümü ile güncelleyen firma, önümüzdeki aylarda Snapdragon 800 çözümü taşıyan 7 inçlik Find 7 modeli için de çalışmalarını sürdürüyor.

Resmi Twitter hesabından bir görsel paylaşan firmanın pazarlama direktörü Ying Ming, Windows Phone 8 üzerinde çalışan bir Oppo Find 5 modelinin örneklerini gösterdi. Full HD ekranda WP8 sürümünün nasıl çalıştığı sorularına ise Ming, Windows Phone 8 sürümünde 1080p çözünürlüğe destek verildiğini açıkladı. 

Paylaşımlardan Oppo'nun WP8 ekosistemine gireceği kesin olarak anlaşılıyor. Ancak henüz ne tür bir donanım kullanacakları belirsiz. Ming'in açıklamaları Oppo'nun Full HD ekranlara destek sunan WP8 GDR3 güncellemesini denediğini gösteriyor. İşler yolunda giderse Oppo'dan ekosistemin ilk Full HD modellerinden birisini görebiliriz.

http://wmpoweruser.com/chinese-oem-oppo-working-on-a-windows-phone-device/ Yorum Yaz
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Dogu-E 6 yıl en beğenilen
Tasarım guzell
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Justinian 6 yıl
Off buna android yüklenirse süper olur

























diyen varsa söylesin bloklayım
Off buna android yüklenirse süper olur
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1 Yanıt Yanıtla +11
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ycanatilgan 6 yıl
Oppo'dan Adam, bak adamlar haberinizi yapiyorlar sen sozunu tutmuyorsun olmuyor boyle :)
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multiTYRT 6 yıl
"Oppo find 7 uyumlu pantolonlar burada gel vatandaş geeeel."
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senersongur 6 yıl
Windows phonelar nedense hep renkli tasarim. Adam gibi Htc one, Nexus4, İPhone gibi tarzi klas tasarim yok.
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Guest-323E4D72D 6 yıl
off buna symbian yüklenirse süper olur.

Not:emektar nokiacıyım
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MrtAltg 6 yıl Guest-323E4D72D
CakirAkinSen

off buna symbian yüklenirse süper olur.

Not:emektar nokiacıyım

noluyo burda dandroidlere kapakmı hazırlıyorsun :)
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kpln04 6 yıl
The One With No
Off buna android yüklenirse süper olur diyen varsa söylesin bloklayım

Off buna android yüklenirse süper olur
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mstfckmk 6 yıl
Adam, burdan sana sesleniyorum adam ol gönder ulan telefonu Erdi abiyi deli etme :)
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mkykadir 6 yıl
Meizu ve Oppo gibi firmalar Avruoa pazarina acilmalilar, basarili urunleri var ama pazarlama butceleri yok her halde. Samsung ile başa cikamamaktan korkuyorlar her hâlde.
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onur01651 6 yıl
Tasarım on numara
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Metabolism 6 yıl
Opponun pazarı dağıtması bekleniyor
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Doanc4n 6 yıl
Nokia Lumia nın tasarımı 2 ye katlar bu çok iyi yapmışlar.
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DH Misafiri 6 yıl
The One With No
Off buna android yüklenirse süper olur diyen varsa söylesin bloklayım

Off buna android yüklenirse süper olur
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SS10 6 yıl
WP8 cihazları her zaman renkli kasalara sahip olmuştur. Bence bunun nedeni arayüzün bir zamandan sonra insanı sıkmasını engellemek yada bu süreyi geciktirmek
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