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Çinli SenseNets firmasının, yüz tanıma yöntemiyle Müslümanları takip ettiği ortaya çıktı

Yüz tanıma teknolojileri konusunda uzmanlaşmış Çinli SenseNets firmasının 2,5 milyon kişiyi takip ettiği ortaya çıktı. Takip edilen kişiler Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşıyorlar.
3 ay
13,6b
1
63
Güvenlik
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Çinli SenseNets firmasının, yüz tanıma yöntemiyle Müslümanları takip ettiği ortaya çıktı
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Çinli SenseNets firmasının Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan 2,5 milyon kişiyi takip ettiği ortaya çıktı. Bu kişiler SenseNets tarafından geliştirilen yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi sayesinde izlendiler.

Veritabanı sızdırıldı

Victor Gevers ismindeki Hollandalı internet güvenlik uzmanı SenseNets firmasına ait veritabanına ulaşarak bu durumu gün yüzüne çıkardı. Veritabanı içerisinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan kişiler hakkında isim, soyisim, doğum tarihi, adres vb. bir çok bilgi tutuluyor. Ayrıca son 24 saat içerisinde geçtikleri noktaların kaydı da var. Bu kayıtlar ise 6,7 milyon gibi devasa bir sayıya sahip ve çoğunluğu cami, otel gibi etiketler içeriyor.

Ayrıca Bkz. "Picktricity isimli şirketten klasik güneş panellerine alternatif geldi"

Victor Gevers, veritabanında bulunan bir açık sebebiyle herkesin erişimine açık halde olduğunu belirtti. Ancak kısa bir süre içerisinde SenseNets veritabanına erişimi engellemiş. Engellenmeden önce ortaya çıkan takip noktaları harita üzerinde şu şekilde görülebiliyor;

Çinli SenseNets firmasının, yüz tanıma yöntemiyle Müslümanları takip ettiği ortaya çıktı

SenseNets’in bu verileri nasıl değerlendirdiği bilinmiyor ancak Çin hükümeti ile ortaklaşa çalışarak polislere bilgi sağlanıyor olabilir. Geçtiğimiz senelerde Müslümanların telefonlarına zorla casus yazılım yükletme durumu da düşünülünce Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde kişisel hakları ihlal eden sistemler kullanmaktan çekinmediği ortada.


https://www.engadget.com/2019/02/17/chinese-surveillance-company-tracks-2-5-million-people/ Yorum Yaz
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danner 3 ay en beğenilen
Editör 1-2 gün içinde kovulmazsa iyi. Böyle haberler yapması Dh yönetimi tarafından hoş karşılanmaz. Uygur Türkleri mi önemli yoksa suriyeli kardeşler mi bunu öğrenemeyen bir editör dh de yer alması ilginç. Kendisine insanlığı adına teşekkür ediyorum.
Editör 1-2 gün içinde kovulmazsa iyi. Böyle haberler yapması Dh yönetimi tarafından hoş karşılanmaz. Uygur Türkleri mi önemli yoksa suriyeli kardeşler mi bunu ...
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2 Yanıt Yanıtla +142
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S A M C R O 3 ay
Çin es kaza olurda dünya lideri süper güç olursa Amerika’yı bile mumla aratır.
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hamza5806 3 ay
Keske sadece takip etse namussuzlar milyonlarca insan toplama kampinda
Yahudilerin yarisi kadar lobimiz olsa dunya ayaga kalkmıştı simdi ulkedeki 10 insandan 9u bilmiyor
Haber için teşekkürler editör reyiz
Keske sadece takip etse namussuzlar milyonlarca insan toplama kampindaYahudilerin yarisi kadar lobimiz olsa dunya ayaga kalkmıştı simdi ulkedeki 10 insanda...
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sniper23 2 ay
Çin adeta distopik bir dünyaya dönmüş artık.
Vatandaşları her yerde takip ediyorlar, en ufak bir şey olunca EKSİ puan verip, bir çok sosyal haktan bırakıyorlar.
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scorpion20 2 ay
bunlar daha iyi günler, kendi teknolojimizi üretmediğimiz sürece bugünlerimizi de ararız
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DH Misafiri 2 ay
Yobazlığa, vahabi ve molla kültürüne geçit yok ,keşke ülkemizde de olsa
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_bluescream_ 2 ay
Keşke bizde Hrıstiyan yada katolik bi devlet olsaydık, belki o zaman işler daha kolay olurdu
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FatihAsl 2 ay _bluescream_
Ülkemiz Laik bir ülke, din devleti istemiyoruz. gericiliğe geçit yok
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hepsinerede 2 ay
uygur türkleri .
bu sıra çine gömmek moda oldu
yeni bir gominist rusya yaratılıyor türk halkı nezdinde.
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Leaderjack1 2 ay
Neden takip etmek için bu kadar para harcasın 2 tarikat şeyhi çıkartır piyasaya kitlede malum şeyh ne derse onu yapıyor .Al sana kontrol edilen milyonlarca iş gücü
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White Devil 3 ay
eksik haber, bu manyak Çin bütün ülkeyi izlemeye aldı puanlama sistemi getirdi, 3 milyon kişi uçağa binmeye yasaklı, adam devlet memuruna kötü davranıyor hemen kara listeye alınıyor.
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Imperionex 3 ay
Türkler eziyet ve soykırım görünce haber değeri taşımıyor, şeytan taşladığınız taşları paketleyip size geri satan Araplar haber değeri taşıyor. Şaşırmadım.
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firat_kilic 3 ay
Tarihi bilmeden yorum yapan gençler var. Üstelik bunlar Allahtan bahsediyorlar. Hangi arada 5bin yıllık tarihi okudular ve üstüne düşündüler de yazdılar? en azından formatlanmadan önceki kendi atalarının tarihini okusalar. Bilge Kağanın bengü taşını okumakla kalmayıp zamanda olan diğer olaylarla birleştirip oturup düşünseler bağ kursalar... devşirilmiş Türk Türkmüdür? Bugün çinde kullanılan paranın "yuan" Kubilay han (cengiz hanın torunu tuluyun oğlu kubilay) tarafından çıkartıldığını bilirler mi? Kubilay han ne yapmış okumuşlar mı? buna göre yukarıdaki yorumlar amelasyon/zombisel... fazla vaktim yok... bilmeden yazmayın... önce tarihi detaylı okumanız lazım... ve tarih anlatıldığı gibi olmayabilir bu bir risk..sağlama yapabiliyormusun? sağlama teknikleri nelerdir? // Çinin yönetiminde kubilay handan kalma insanlar varmıdır? Türk Türke karşı mı acaba? Peki içerdeki din durumu nedir? Türban diye başa gelenler neleri değiştirdi? Nereleri sattı? Kimleri içeri attı kimlerle iş birliği yaptı? Şimdi din milliyete döndü... ama satışa devam... Din bizi bölebiliyor mu? ( dinli Türk , dinsiz Türk) zombi gibi ısırıp kendinden edince din daha da mı yayılacak? tüm dünyayı dönüştürünceye kadar devam mı? Bir bağımsız kalıp düşünebilmek mümkün olmayacak mı? Biz mi dini kontrol ediyoruz? din mi bizi kontrol ediyor? Kontrol mantıksal bir işlem değil mi? Biz camilere neden kamera koymuyoruz.. ilim yayma cemiyetlerine vs ye.. buralarda halka hükmetme olarak neler konuşulup planlanıyor? uğur mumcu ne yazdı? okumuşmuydun kitabı? olabilitelerden haberin varmı? bunların amacı nedir? din diyip tüm toprakların satılması doğru mudur? markaların yabancılara gitmesi.. dinin insan üstünde uygulanması simetrik sonuçlar verir... getirdiği götürdüğünü tarih üzerinde hesaplarsan din için kaç insan öldü diye... kamera mı? evet bence kamera konmalı. çin 7bin yıldır orada.. 3 tane dinden daha önceden beri orada.. musa isa muhammed.. buda.. hepsini görmüş.. etkilerini yazmış.. felsefede üst noktalara çıkmış... uygur hikayesinin arkasında fetö ve amerika vardı... her yerde olduğu gibi... ve çin bunun farkında peki sen farkındamısın? senin evindeki cihazların çipinden bile senin logunu tutabilir.. telefonundan vs. bence kamerayı kendine çevir... ve din tarihini baştan aşağıya oku o günden bugüne gel... dinciler biri komut verip insan yakabiliryor mu? kasetmi lazım? bak madımak/sivas olaylarına...şimdi kamera konmalı mı / konmamalı mı? Halkımızın çoğunluğu çoktan zehiri yuttu... bir Cumhuriyeti yüceltmeyi beceremediler... şimdi izlesinler.. People of Re-*public of China yı... kelimelerin anlam özlerinden bile haberiniz yok.. konfiçyus nedemiş? Bir Milleti Yok Edeceksen Önce Dilini Yok Et demiş değil mi? bak ezan neden Türkçe değil -->hiç düşündün mü? kendine ait öz düşüncenle.. neden markalar Türkçe değil? dükkan tabelaları.. vs.. eriyorsun.. devşiriliyorsun.. wind of the change... arap baharı... sen arapmısın? Nasıl bir Türksün? Kaç çeşit Türk var? Dinli Türk dinsiz Türk nedir? Atalarımız ne anlatmak istemiş 734te dikilen bengü taşta.. ki o taş dikilmeden piyasada neler oluyormuş? Töreyi değiştiren çinlimiydi? ARAPMIYDI***acaba? ardından 750lerde ne oldu? talas savaşının getirileri kime gitti? kim devrildi? kim yükseldi? ya biz kimiz? bize ne oldu? etkiler... kitaplarda yazmayanı hakikati bulma formulleri ile elde edebildin mi? ...hiç bunu düşünüp yazan yok.. olduğu gibi okuyor papağanlar... tekrardan ibaretsin... Benim istediğim Türk genci nerede? sana kulluğu öğrettiler... öyle ise başa dön bir daha oku...
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smart1978 3 ay
Musluman olan Uygur Turklerde ciddi oranda Turkiye uzerinden Iside katildigi da yillardir bilinmekte.
Cin nebze hakli .
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