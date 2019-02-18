Çinli SenseNets firmasının, yüz tanıma yöntemiyle Müslümanları takip ettiği ortaya çıktı

Çinli SenseNets firmasının Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan 2,5 milyon kişiyi takip ettiği ortaya çıktı. Bu kişiler SenseNets tarafından geliştirilen yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi sayesinde izlendiler.

Veritabanı sızdırıldı

Victor Gevers ismindeki Hollandalı internet güvenlik uzmanı SenseNets firmasına ait veritabanına ulaşarak bu durumu gün yüzüne çıkardı. Veritabanı içerisinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan kişiler hakkında isim, soyisim, doğum tarihi, adres vb. bir çok bilgi tutuluyor. Ayrıca son 24 saat içerisinde geçtikleri noktaların kaydı da var. Bu kayıtlar ise 6,7 milyon gibi devasa bir sayıya sahip ve çoğunluğu cami, otel gibi etiketler içeriyor.

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Victor Gevers, veritabanında bulunan bir açık sebebiyle herkesin erişimine açık halde olduğunu belirtti. Ancak kısa bir süre içerisinde SenseNets veritabanına erişimi engellemiş. Engellenmeden önce ortaya çıkan takip noktaları harita üzerinde şu şekilde görülebiliyor;

SenseNets’in bu verileri nasıl değerlendirdiği bilinmiyor ancak Çin hükümeti ile ortaklaşa çalışarak polislere bilgi sağlanıyor olabilir. Geçtiğimiz senelerde Müslümanların telefonlarına zorla casus yazılım yükletme durumu da düşünülünce Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde kişisel hakları ihlal eden sistemler kullanmaktan çekinmediği ortada.

https://www.engadget.com/2019/02/17/chinese-surveillance-company-tracks-2-5-million-people/