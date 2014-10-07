Çinli TCL bu kez HTC'nin peşinde





2007 yılında bünyesine kattığı Fransız Alcatel firmasının mobil cihaz bölümü ile akıllı telefon pazarında büyümeye başlayan Çinli TCL Corporation, bu kez gözünü Tayvan'a çevirmiş durumda.





Firmanın patronu Dongsheng Li, sosyal ağ hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Li, kötü giden finansal tablo nedeniyle Cher Wang'ın HTC'ye geri dönmesini Steve Jobs'un 90'lı yılların sonlarında Apple'a geri dönmesi gibi olmadığını belirtirken, radikal değişimlerin yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.





Li ayrıca Çin'de ağırlığını artıran Apple'a karşı güç birliği yapılmasını isterken, bu bağlamda HTC firmasını satın almak konusunda büyük bir arzusunun olduğunu da söylemekten geri durmuyor. Kurumsal pazarda HTC ile güçlenmek isteyen TCL, Güney Koreli firmaları da yanına alarak Apple'a karşı zafer kazanmak niyetinde.





Şimdilik TCL'nin HTC için yapmış olduğu bir satın alma veya görüşme teklifi yok. Ancak Li'nin açıklamaları ilerleyen dönemde bu tür bir teklife hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. 8 Ekim itibariyle One M8 Eye, Desire Eye ve REcamera aksiyon kamerasını tanıtması beklenen HTC ise yeni alanlarda başarılı satışlar yaparak gelirlerini artırma peşinde. Firmanın Li'nin açıklamalarına nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

http://www.weibo.com/1900093290/Bq2LadNtA