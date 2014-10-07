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Çinli TCL bu kez HTC'nin peşinde

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli TCL bu kez HTC'nin peşinde

2007 yılında bünyesine kattığı Fransız Alcatel firmasının mobil cihaz bölümü ile akıllı telefon pazarında büyümeye başlayan Çinli TCL Corporation, bu kez gözünü Tayvan'a çevirmiş durumda. 

Firmanın patronu Dongsheng Li, sosyal ağ hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Li, kötü giden finansal tablo nedeniyle Cher Wang'ın HTC'ye geri dönmesini Steve Jobs'un 90'lı yılların sonlarında Apple'a geri dönmesi gibi olmadığını belirtirken, radikal değişimlerin yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. 

Li ayrıca Çin'de ağırlığını artıran Apple'a karşı güç birliği yapılmasını isterken, bu bağlamda HTC firmasını satın almak konusunda büyük bir arzusunun olduğunu da söylemekten geri durmuyor. Kurumsal pazarda HTC ile güçlenmek isteyen TCL, Güney Koreli firmaları da yanına alarak Apple'a karşı zafer kazanmak niyetinde. 

Şimdilik TCL'nin HTC için yapmış olduğu bir satın alma veya görüşme teklifi yok. Ancak Li'nin açıklamaları ilerleyen dönemde bu tür bir teklife hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. 8 Ekim itibariyle One M8 Eye, Desire Eye ve REcamera aksiyon kamerasını tanıtması beklenen HTC ise yeni alanlarda başarılı satışlar yaparak gelirlerini artırma peşinde. Firmanın Li'nin açıklamalarına nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.  

http://www.weibo.com/1900093290/Bq2LadNtA Yorum Yaz
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deepkurt 4 yıl
Yeni marka HTCL mi olacak?
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DH Misafiri 4 yıl
htc nin toplam varlığı 5.73 milyar dolar tcl 2012 de 11.2 milyar dolar gelir açıklamış bazı arkadaşlar tcl kim demiş ama kendisi htc siyi bir-kaç kere alabilir...l
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Gece772 4 yıl
2 marka birleşince nasıl bir telefon üretecekler ?
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FreeRun 4 yıl
TCL diye telefon ismimi olur la, bunlar bu işi ne zannediyor.
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Emre Kocakaya 4 yıl
TCL,HTC`nin cakmasi gibi duruyor.
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1BilimAdamı 4 yıl
HTC satma kendini
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alemburda34 4 yıl
HTC harbi güzel telefon yapiyor telefonlari yag gibi donma isinma felan yok surekli guncelleme aliyor ayrica kasasina heralde herkes imreniyordur birde M8 eye deki gibi kamerayi 13 mp standardina yaparlarsa tadinmaz yenmez.
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Holk 4 yıl
HTC bu aralar kar ediyor. İkinci Nokia vakası yaşanmazsa HTC ayakta durur herhalde.
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V4LKyR 4 yıl
TCL neymiş ki koca HTC'yi satın alma planı yapabiliyor? Vay be.
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Xloud 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
TCL neymiş ki koca HTC'yi satın alma planı yapabiliyor? Vay be.

Htc ve koskocalık kavramını tekrar düşün bence.Coolpaddan nokiadan az telefon satan bi firma htc
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adakaya1994 4 yıl
HTC sanırım tek sevdiğim mobil cihaz üreticisi, umuyorum satılması durumunda dahi tasarım, malzeme kalitesi ve yazılımdaki basarısında çizgisi bozulmaz.
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