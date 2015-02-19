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Çinli Tencent İsviçreli Miniclip'i satın alıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli Tencent İsviçreli Miniclip'i satın alıyor

Çin'in en büyük Twitter ve Facebook alternatiflerine sahip olan ve ayrıca WeChat sohbet programının geliştiricisi olan Tencent, yatırımlarına önemli bir ayak daha ekliyor. Riot Games, Epic Games ve Blizzard firmalarında ortaklıkları olan Tencent, Miniclip firmasını satın aldı.

İsviçreli Miniclip firması Soccer Stars, Rail Rush ve 8 Ball Pool gibi 45 adet popüler yapımın sahibi. 70 milyon aylık aktif kullanıcısı olan firmanın indirme sayısı da 500 milyonu geçti.

Tencent satın alım ile birlikte Avrupa'daki etkinliğini artırmayı planlıyor. Daha çok oyun geliştirmek isteyen Tencent böylece 30 milyar dolara ulaşması beklenen mobil oyun pazarında daha fazla pay elde etmek istiyor.


http://venturebeat.com/2015/02/18/chinas-tencent-invests-in-europes-mobile-and-online-game-publisher-miniclip-exclusive/ Yorum Yaz
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