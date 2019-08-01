Çinli elektrikli araç girişimi Human Horizons, ilk modeli HiPhi 1'i tanıttı





Çinli girişimlerin elektrikli araç pazarına yönelik atağı tam gaz devam ediyor. Bu girişimlerin en yenilerinden biri olan Human Horizons, seri üretime hazırladığı ilk modeli HiPhi 1’i görücüye çıkardı.

‘Süper otomobillerden ilham alan elektrikli SUV’ olarak lanse edilen HiPhi 1, gerek boyutları gerekse gövde hatlarıyla bizlere Faraday Future’un FF91 modelini anımsatıyor. Fütüristik bir tasarıma sahip olan aracın ön kısmında ince aydınlatmalar dikkat çekerken, arka taraftaki büyük stopların bir LED şeritle birbirine bağlandığını görüyoruz.

Yatık ön camı ve geriye doğru alçalan tavanıyla dikkat çeken HiPhi 1’de geleneksel yan aynalar yerine kameralar bulunuyor. Elektrikli SUV’un tasarımında en göze çarpan detay ise arka kapıları. ‘NT’ adı verilen bu kapılar geriye doğru açılırken, tavan kısmı da tıpkı martı kanat kapılardaki gibi yukarı doğru açılıyor. Bu sayede arka kapılar açıldığında oldukça farklı bir görüntü ortaya çıkıyor.

HiPhi 1’in kabini de yeni konseptlerden görmeye alıştığımız şekilde ekranlarla bezeli. Konsolun merkezinde ve ön yolcu bölümünde büyük ekranlar karşımıza çıkarken, sürücünün önünde nispeten daha küçük bir gösterge ekranı bulunuyor. Bunun dışında minimalist bir tasarımın hakim olduğu 6 kişilik kabinde delikli deri koltuklarla birlikte parlak siyah ve metalik detaylar dikkat çekiyor.

HiPhi 1, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Gücü tüm tekerleklere gönderen versiyonda her biri 268 beygir güç üreten iki elektrik motoru bulunacak. Bu da elektrikli SUV’un 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlamasına imkan verecek. Araçta bulunacak batarya seçeneklerinin en büyüğü 96 kWh olacak ve tek şarjla 650 km sürüş menzili sağlayacak.

Son teknoloji sistemlerle donatıldığı söylenen HiPhi 1’de 500’den fazla sensör bulunuyor. Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi ve 5G V2X (vehicle to everything) bağlantı teknolojisi bahsi geçen sistemlerin en dikkat çekici olanları arasında.