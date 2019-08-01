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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli elektrikli araç girişimi Human Horizons, ilk modeli HiPhi 1'i tanıttı

Seri üretime hazır gövdesiyle tanıtılan HiPhi 1 elektrikli SUV, otonom sürüşe imkan veren son teknoloji özellikleri ve hem geriye hem de yukarı doğru açılan arka kapılarıyla dikkat çekiyor.
6 gün
10,5b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çinli elektrikli araç girişimi Human Horizons, ilk modeli HiPhi 1'i tanıttı

Çinli girişimlerin elektrikli araç pazarına yönelik atağı tam gaz devam ediyor. Bu girişimlerin en yenilerinden biri olan Human Horizons, seri üretime hazırladığı ilk modeli HiPhi 1’i görücüye çıkardı.

Süper otomobillerden ilham alan elektrikli SUV’ olarak lanse edilen HiPhi 1, gerek boyutları gerekse gövde hatlarıyla bizlere Faraday Future’un FF91 modelini anımsatıyor. Fütüristik bir tasarıma sahip olan aracın ön kısmında ince aydınlatmalar dikkat çekerken, arka taraftaki büyük stopların bir LED şeritle birbirine bağlandığını görüyoruz.

Yatık ön camı ve geriye doğru alçalan tavanıyla dikkat çeken HiPhi 1’de geleneksel yan aynalar yerine kameralar bulunuyor. Elektrikli SUV’un tasarımında en göze çarpan detay ise arka kapıları. ‘NT’ adı verilen bu kapılar geriye doğru açılırken, tavan kısmı da tıpkı martı kanat kapılardaki gibi yukarı doğru açılıyor. Bu sayede arka kapılar açıldığında oldukça farklı bir görüntü ortaya çıkıyor.

HiPhi 1’in kabini de yeni konseptlerden görmeye alıştığımız şekilde ekranlarla bezeli. Konsolun merkezinde ve ön yolcu bölümünde büyük ekranlar karşımıza çıkarken, sürücünün önünde nispeten daha küçük bir gösterge ekranı bulunuyor. Bunun dışında minimalist bir tasarımın hakim olduğu 6 kişilik kabinde delikli deri koltuklarla birlikte parlak siyah ve metalik detaylar dikkat çekiyor.

HiPhi 1, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Gücü tüm tekerleklere gönderen versiyonda her biri 268 beygir güç üreten iki elektrik motoru bulunacak. Bu da elektrikli SUV’un 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlamasına imkan verecek. Araçta bulunacak batarya seçeneklerinin en büyüğü 96 kWh olacak ve tek şarjla 650 km sürüş menzili sağlayacak.

Son teknoloji sistemlerle donatıldığı söylenen HiPhi 1’de 500’den fazla sensör bulunuyor. Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi ve 5G V2X (vehicle to everything) bağlantı teknolojisi bahsi geçen sistemlerin en dikkat çekici olanları arasında.



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Glitz 6 gün en beğenilen
Yaaa bizim de bir yerli otomuz vardı ne oldu o iş ürettik mi acaba yollarda güzel arabalar görüyorum inşallah bizimkilerdir.
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DH Misafiri 2 gün
Nerede bizim yerli otomuz...hala test surusleri devami ediyor .yeter artik istanbul trafiginde gormek istiyoruz....
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OverClocK1ng 4 gün
İsim Hippi gibi olmuş.
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mario gomeeeeeez 4 gün
su araba yerli olacakti
butun onyargilarimizi kiracakti
gururla ve makul bi fiyatla satis rekorlari kiracakti
gencler yurtdisi forumlarinda kull. resimlerini bu aracin resimleriyle bezeyeceklerdi..
uyandim.
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muammer816 5 gün
650 km kağıt üstünde iyi ama fiyat ne olacak,esas soru bu.
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DH Misafiri 5 gün
Helal olsun adamlar iç ve dış pazara hakim, sosyalizm ön planda, vergi ve gelir adaletide var, çok rahat şekilde yapmışlar ve gayet başarılı olmuş çağı yakalamışlar.
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Deníz 6 gün
Çok şık olmuş
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oguzhan diric 6 gün
Bi aralar faraday future vardı, iptal oldu sanırım.
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sml_akyz 6 gün
Fabrik verileri iyi ama yola çıkınca menzili ne olur acaba
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DH Misafiri 6 gün
bende elektrikli araba yapmak istiyorum.
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Glitz 6 gün en beğenilen
Yaaa bizim de bir yerli otomuz vardı ne oldu o iş ürettik mi acaba yollarda güzel arabalar görüyorum inşallah bizimkilerdir.
3 Yanıt Yanıtla +18
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kaya0 6 gün Glitz
Yerli otomobil göklerde hocam haberiniz yok mu

bu arada araç tesla model x çakması olmamış mı? Klasik Çinliler taklitçiliğini konuşturmuş.
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metamm 6 gün Glitz
ODA OLACAK İNŞALLAH
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kcart 5 gün yeni yorumcu Glitz
yok oda makyaja gırdı lambo door yapacaklar onada tekrar secım oncesınde gorusuye cıkartacaklar uretım secımden bırgun sonra baslıyor dıyecekler
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elektrikli araçlar, çinli otomobil markaları ve
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