Çinli iş adamı kuruşla BMW aldı

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Çinde yaşayan bir iş adamı yeni satın aldığı BMW marka otomobilin 11.000 dolarlık peşinatını madeni parayla ödedi. Daily Mail gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan müşteri, 18 Aralık'ta bayiye giderek 400.000 yuan (yaklaşık 60.000$) değerinde bir BMW satın aldı.Ayrıca Bkz. "Koenigsegg Regera'nın çarpışma ve işkence testleri yayınlandı [video]"
Fujian Eyaleti'ndeki bayinin satış müdürü Mr Gu, müşterinin toptancılık işiyle uğraştığını ve ilk taksiti mao (Çin kuruşu) ile ödeme konusunda ısrar ettiğini söyledi. BMW bayisi de bu talebi kabul edince ödeme 5 mao değerindeki madeni paralarla yapılmış.
Bankaya yatırmamış eve gidip 10 koli para getirmiş
Yayınlanan görüntülerde de tüm bayi çalışanlarının seferber olup saatlerce bu madeni paraları saymak için uğraştıkları görülüyor. Diğer yandan iş adamı basitçe bir bankaya gidip biriktirdiği binlerce madeni parayı yatırarak onlarca BMW personelini bu zahmetli işten kurtarabilirmiş. Neyse ki geri kalan 50.000 dolarlık bakiye bahsettiğimiz gibi geleneksel şekilde ödenmiş.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5202311/Businessman-buys-BMW-spare-change-saved-years.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca(rakamı tam hatırlamıyorum) belli bir miktarı aşan ödemeleri banka yolu ya da kredi kartı ile ödeme yapmak durumundasınız. Nakit veremezsiniz. Kanunen bu şekilde. Ancak Deste deste parayı kabul etmeyecek kimse yoktur ülkede orası ayrı konu.
7000 TL
Bu olay 12 yıl önce, vergiler bu kadar ağır değilken yaşanmış gerçek bir olaydır. Araç nakit alınacakmış. Bizim çakal, kartta limit olduğu için, aracı kartla ödeyip, nakiti karta yatırıp, hayvanlar gibi bonus toplamıştı.
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Bonus'u ile araç alan iş adamı vardı. Gerçekse "vay hayvan vay" diyorum. Günde kaç para harcaman lazım düşünsene...
kazandığı millerle bir kaç kez avrupaya bir kaç günlüğüne gitmişliği vardı.
kredi kartı olayını mutlaka deneyeceğim bende
Ayni teklifi yaptim ben de 2007'de. Kabul etmedi bayi.
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