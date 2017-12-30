Çinli iş adamı kuruşla BMW aldı

Çinde yaşayan bir iş adamı yeni satın aldığı BMW marka otomobilin 11.000 dolarlık peşinatını madeni parayla ödedi. Daily Mail gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan müşteri, 18 Aralık'ta bayiye giderek 400.000 yuan (yaklaşık 60.000$) değerinde bir BMW satın aldı.

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Fujian Eyaleti'ndeki bayinin satış müdürü Mr Gu, müşterinin toptancılık işiyle uğraştığını ve ilk taksiti mao (Çin kuruşu) ile ödeme konusunda ısrar ettiğini söyledi. BMW bayisi de bu talebi kabul edince ödeme 5 mao değerindeki madeni paralarla yapılmış.

Bankaya yatırmamış eve gidip 10 koli para getirmiş

Yayınlanan görüntülerde de tüm bayi çalışanlarının seferber olup saatlerce bu madeni paraları saymak için uğraştıkları görülüyor. Diğer yandan iş adamı basitçe bir bankaya gidip biriktirdiği binlerce madeni parayı yatırarak onlarca BMW personelini bu zahmetli işten kurtarabilirmiş. Neyse ki geri kalan 50.000 dolarlık bakiye bahsettiğimiz gibi geleneksel şekilde ödenmiş.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5202311/Businessman-buys-BMW-spare-change-saved-years.html