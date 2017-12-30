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Çinli iş adamı kuruşla BMW aldı

Çinli bir iş adamı yeni aldığını BMW'sinin ilk ödemesini madeni parayla yaptı. Bayi görevlileri ismi açıklanmayan müşterinin getirdiği 10 koli madeni parayı saymakta epey zorlandı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli iş adamı kuruşla BMW aldı
Çinde yaşayan bir iş adamı yeni satın aldığı BMW marka otomobilin 11.000 dolarlık peşinatını madeni parayla ödedi. Daily Mail gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan müşteri, 18 Aralık'ta bayiye giderek 400.000 yuan (yaklaşık 60.000$) değerinde bir BMW satın aldı.
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Fujian Eyaleti'ndeki bayinin satış müdürü Mr Gu, müşterinin toptancılık işiyle uğraştığını ve ilk taksiti mao (Çin kuruşu) ile ödeme konusunda ısrar ettiğini söyledi. BMW bayisi de bu talebi kabul edince ödeme 5 mao değerindeki madeni paralarla yapılmış.
Çinli iş adamı kuruşla BMW aldı

Bankaya yatırmamış eve gidip 10 koli para getirmiş

Yayınlanan görüntülerde de tüm bayi çalışanlarının seferber olup saatlerce bu madeni paraları saymak için uğraştıkları görülüyor. Diğer yandan iş adamı basitçe bir bankaya gidip biriktirdiği binlerce madeni parayı yatırarak onlarca BMW personelini bu zahmetli işten kurtarabilirmiş. Neyse ki geri kalan 50.000 dolarlık bakiye bahsettiğimiz gibi geleneksel şekilde ödenmiş.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5202311/Businessman-buys-BMW-spare-change-saved-years.html Yorum Yaz
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aaguler 1 yıl en beğenilen
Adamın ruhu fakir, BMW’si olsa ne yazar.
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mfatih1905 1 yıl
Hayır yani bin yuan sayıp tartarak diğer kısımlarını topluca tartarak bu para çok kolay sayılabilirdi

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bydvd 1 yıl
adam resmen çinlilere ''çin'' işkencesi yapmış. :) :) :)
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ÇatlakMerlin 11 ay
Allah'ım bu nasıl bir manyaklıktır. Zaten böyle ilginçlikler genelde Çin'den çıkıyor. Gerçi habere 5 ay olmuş ama ben yeni gördüm. Neyse bakalım güle güle binsin diyelim biz de.
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AXAPTA 1 yıl
Bildiğim kadarıyla belli bir miktardan sonra madeni para ile ödeme yapamazsınız Türkiyede.. Yasalar izin vermiyor.
Ayrıca(rakamı tam hatırlamıyorum) belli bir miktarı aşan ödemeleri banka yolu ya da kredi kartı ile ödeme yapmak durumundasınız. Nakit veremezsiniz. Kanunen bu şekilde. Ancak Deste deste parayı kabul etmeyecek kimse yoktur ülkede orası ayrı konu.
1 Yanıt Yanıtla
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think of idea 1 yıl AXAPTA
AXAPTA
Bildiğim kadarıyla belli bir miktardan sonra madeni para ile ödeme yapamazsınız Türkiyede.. Yasalar izin vermiyor.
Ayrıca(rakamı tam hatırlamıyorum) belli bir miktarı aşan ödemeleri banka yolu ya da kredi kartı ile ödeme yapmak durumundasınız. Nakit veremezsiniz. Kanunen bu şekilde. Ancak Deste deste parayı kabul etmeyecek kimse yoktur ülkede orası ayrı konu.

7000 TL
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Köylü Çiftçi 1 yıl
Abi 300k var mı
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DH Misafiri 1 yıl
bayi gelen parayı bankaya niye yatırmamış
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DH Misafiri 1 yıl
Bunlar madeni para sayma makinası diye birşey duymamışlar mı?
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BekirTemel 1 yıl
para biriktirirken beklenen para birimi bu olsa gerek 11.000 papel
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Huseyin-ZST 1 yıl
Hala favorim kredi kartıyla araba alıp, biriken bonus ile arabaya çok sağlam bir müzik seti çakan arkadaşım... Nasıl bir hasta ruhlusun arkadaş sen!

Bu olay 12 yıl önce, vergiler bu kadar ağır değilken yaşanmış gerçek bir olaydır. Araç nakit alınacakmış. Bizim çakal, kartta limit olduğu için, aracı kartla ödeyip, nakiti karta yatırıp, hayvanlar gibi bonus toplamıştı.

---------------
Bonus'u ile araç alan iş adamı vardı. Gerçekse "vay hayvan vay" diyorum. Günde kaç para harcaman lazım düşünsene...
2 Yanıt Yanıtla
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yenerz 1 yıl Huseyin-ZST
benim de favorim uçuş mili veren bir kart ile tek çekim araç alan arkadaşım.
kazandığı millerle bir kaç kez avrupaya bir kaç günlüğüne gitmişliği vardı.
kredi kartı olayını mutlaka deneyeceğim bende
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callandor 1 yıl Huseyin-ZST
Selam,
Ayni teklifi yaptim ben de 2007'de. Kabul etmedi bayi.
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aslanoto 1 yıl
Bazı lüx araç sahiplerinin kuruşlarla zor zahmet biriktirip araba aldığı, aslında adamın arabasından başka bişeyinin olmadığı, bazende krediyle almış tamamen borç olma durumuda var
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Arian Galatian 1 yıl
Git merkez bankasına tümlet adamların bayisinde rezil görüntüler ortaya çıkmasın..Kendini de rezil etme
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bizga33 1 yıl
HABER OLAYIM DERKEN REZİL OLMAK TAM DA BÖYLE BİR ŞEY OLSA GEREK.
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Otomobil, BMW ve
11 etiket daha ödeme taksit mao madeni para kuruş peşinat Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
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