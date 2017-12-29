Koenigsegg Regera'nın çarpışma ve işkence testleri yayınlandı [video]

Küçük veya büyük hiç farketmez, tüm otomobil üreticileri araçlarını, yönetmeliklerle uygun ve güvenli olduğundan emin olmak için çarpışma teslerine sokmak zorunda.

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İskandinav süper otomobil üreticisi Koenigsegg, sınırlı sayıda üretilen Regera modelini güvenlik ve homologasyon testlerine sokarken, seri üretimle binlerce araç üreten şirketlerin aksine tek bir araç kullanıyor. Zira, Koenigsegg'in her testten sonra yeni bir otomobil yapmaktansa, çarpışma testinden çıkaran aracı onarması daha ucuza mal oluyor.

Koenigsegg Regera'ya resmen işkence ediliyor

Şirket dünyanın en hızlı otomobillerinden biri olan Regera’yı klasik çarpışma testlerinin yanı sıra bir dizi işkence testinden geçirdiği ortaya çıktı. İsveç merkezli otomobil üreticisi, kısa süre önce 1 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamak için Instagram hesabından Regera'nın çarpışma testlerini yayınladı.

Paylaşılan videoda 2 milyon dolarlık aracın ön kısmına, altına ve gövdesinin çeşitli yerlerine çekiçle vurulduğunu, hızla giderken kaldırıma çıkarıldığını ve düz yolda engellerin üzerinden geçmek gibi bir dizi dayanıklılık testinden geçirildiğini görüyoruz. Dubstep fon müziği eşliğindeki görüntüleri aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/p/BdNUUjhDmAF/?taken-by=koenigseggautomotive