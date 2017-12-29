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Koenigsegg Regera'nın çarpışma ve işkence testleri yayınlandı [video]

Dünyanın en hızlı ve pahalı otomobillerinden biri olan Koenigsegg Regera'nın çarpışma testleri yayınlandı. Şirket milyon dolarlık süper otomobili resmen işkenceden geçiriyor.
1 yıl
5,1b
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20
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Küçük veya büyük hiç farketmez, tüm otomobil üreticileri araçlarını, yönetmeliklerle uygun ve güvenli olduğundan emin olmak için çarpışma teslerine sokmak zorunda.
Ayrıca Bkz. "Trafik cezalarına 2018'de yüzde 14 zam"
İskandinav süper otomobil üreticisi Koenigsegg, sınırlı sayıda üretilen Regera modelini güvenlik ve homologasyon testlerine sokarken, seri üretimle binlerce araç üreten şirketlerin aksine tek bir araç kullanıyor. Zira, Koenigsegg'in her testten sonra yeni bir otomobil yapmaktansa, çarpışma testinden çıkaran aracı onarması daha ucuza mal oluyor.

Koenigsegg Regera'ya resmen işkence ediliyor

Şirket dünyanın en hızlı otomobillerinden biri olan Regera’yı klasik çarpışma testlerinin yanı sıra bir dizi işkence testinden geçirdiği ortaya çıktı. İsveç merkezli otomobil üreticisi, kısa süre önce 1 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamak için Instagram hesabından Regera'nın çarpışma testlerini yayınladı.
Paylaşılan videoda 2 milyon dolarlık aracın ön kısmına, altına ve gövdesinin çeşitli yerlerine çekiçle vurulduğunu, hızla giderken kaldırıma çıkarıldığını ve düz yolda engellerin üzerinden geçmek gibi bir dizi dayanıklılık testinden geçirildiğini görüyoruz. Dubstep fon müziği eşliğindeki görüntüleri aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/p/BdNUUjhDmAF/?taken-by=koenigseggautomotive Yorum Yaz
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serafon 1 yıl en beğenilen mladenbmv
mladenbmv

Fiat testlerini neden göewmiyoruz biz.her arabayın testi var ama fiat özellikler egea albea v.s testleri görmek istiyoruz.

utanıyorlar
mladenbmvFiat testlerini neden göewmiyoruz biz.her arabayın testi var ama fiat özellikler egea albea v.s testleri görmek istiyoruz....
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BlackGhost12 1 yıl
Neredesiniz Eyyy araba hakları savunucuları!!!
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By Salus 1 yıl
İçim acıdı be.
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BekirTemel 1 yıl
marka 2 milyon dolar zarar etti bile
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yakamoz88 1 yıl
400 km ile çarpsa moleküllerine ayrılır zaten. Max hızda çarpışma testi mı olur?
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goodorevil 1 yıl
Aracımızda sürtmelerden kaynaklı belaltı boya mevcuttur. Değişen 3-4 parça olabilir ben alırken baktırmadım. Pazarlık sadece araç başında olur.
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The Ace of Spades 1 yıl
Regera şu hız rekorunu yeniden kırsa keşke .. Agera RS'den çok daha potansiyelli bir araç ..
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Project Scorpio 1 yıl The Ace of Spades
ComicsCİ
Regera şu hız rekorunu yeniden kırsa keşke .. Agera RS'den çok daha potansiyelli bir araç ..

Alakası yok. Regera max hızı 420. Agera RS den daha yavaş bir araç.
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rohan32 1 yıl
EYYYYY! Koenigsegg sen kimsin !
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mladenbmv 1 yıl
Fiat testlerini neden göewmiyoruz biz.her arabayın testi var ama fiat özellikler egea albea v.s testleri görmek istiyoruz.
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serafon 1 yıl mladenbmv
mladenbmv

Fiat testlerini neden göewmiyoruz biz.her arabayın testi var ama fiat özellikler egea albea v.s testleri görmek istiyoruz.

utanıyorlar
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ddsmurat 1 yıl
Sahibinden çıtır hasarlı dosta gidecek Koenigsegg.
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destinati0n 1 yıl
Off diyorum
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kadirirdem 1 yıl
Ben yeni Roadster ve Chiron'u merak ediyorum.
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The Ace of Spades 1 yıl kadirirdem
Chiron rahat geçer testleri .. Bugatti Fransız markası olsa da parçalar İtalyan ..
Ama bu hyper araçlardaki çarpışma testleri kaç km/h hızla yapılıyor bu da önemli .. 400 km/h civarı bir hızda vurursan zaten %99 tahtalıköy ..
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Otomobil, süper otomobil ve
9 etiket daha isveç çarpışma tesi koenigsegg regera işkence testi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven Popüler MPopüler
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