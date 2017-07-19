Çinli kadın üzerine sarılı 102 iPhone'la yakalandı

Çinli bir kadının, ülkeye 102 adet iPhone sokarak kaçakçılık yapma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Gümrük memurları yazın ortasında kışlık kıyafet giymesinden şüphelendikleri kadını yakaladı.

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Çin merkezli XMNN'in raporuna göre, kadının gövdesine ve beline bantlanan dört farklı katman üzerine yerleştirilmiş toplam 102 iPhone polis tarafından ele geçirildi. Aralarında 15 lüks Tissot marka saatin de bulunduğu ürünlerin toplamda 20 kg. ağırlığında olduğu belirtiliyor.

Akıllı telefonların ülkedeki sıcak hava koşullarına rağmen kışlık kıyafetlerle gizlenmesi pek mantıklı bir fikir olmasa gerek. Zira bugünlerde Shenzhen'de hava oldukça sıcak. Bölgedeki sıcaklık 29 dereceye ulaşmış durumda.

Orantısız vücut hatları

Kadını ilk bakışta ele veren şey elbette anormal vücut ölçüleri olmuş. Ancak kendisi önümüzdeki birkaç yılı hapishanede geçireceği için daha akıllıca bir yöntem bulmak için oldukça fazla zamanı olacak.

Çakma iPhone'larla dolu bir ülkede para kazanmanın en güzel yollarından biri de orijinal iPhone satmak. Bu nedenle ülkede sıklıkla bu tip olaylar yaşanıyor. Geride bıraktığımız 2014 yılında da bir adam güvenlik kontrolünden geçerken, vücuduna sarılı 146 adet iPhone'la (27 kg.) yakalanmıştı.

https://news.xmnn.cn/xmnn/2017/07/11/100225117.shtml