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Çinli kadın üzerine sarılı 102 iPhone'la yakalandı

Çinli gümrük memurları üzerine sardığı 102 adet iPhone'u ülkeye sokmaya çalışan bir kadını tutukladı. Kaçakçılık yapmaya çalışan kadının başarısızlıkla sonuçlanan planı haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli bir kadının, ülkeye 102 adet iPhone sokarak kaçakçılık yapma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Gümrük memurları yazın ortasında kışlık kıyafet giymesinden şüphelendikleri kadını yakaladı.
Ayrıca Bkz. "iPhone 8'in final tasarımı sızdı"
Çin merkezli XMNN'in raporuna göre, kadının gövdesine ve beline bantlanan dört farklı katman üzerine yerleştirilmiş toplam 102 iPhone polis tarafından ele geçirildi. Aralarında 15 lüks Tissot marka saatin de bulunduğu ürünlerin toplamda 20 kg. ağırlığında olduğu belirtiliyor.
Akıllı telefonların ülkedeki sıcak hava koşullarına rağmen kışlık kıyafetlerle gizlenmesi pek mantıklı bir fikir olmasa gerek. Zira bugünlerde Shenzhen'de hava oldukça sıcak. Bölgedeki sıcaklık 29 dereceye ulaşmış durumda.

Orantısız vücut hatları

Kadını ilk bakışta ele veren şey elbette anormal vücut ölçüleri olmuş. Ancak kendisi önümüzdeki birkaç yılı hapishanede geçireceği için daha akıllıca bir yöntem bulmak için oldukça fazla zamanı olacak.
Çakma iPhone'larla dolu bir ülkede para kazanmanın en güzel yollarından biri de orijinal iPhone satmak. Bu nedenle ülkede sıklıkla bu tip olaylar yaşanıyor. Geride bıraktığımız 2014 yılında da bir adam güvenlik kontrolünden geçerken, vücuduna sarılı 146 adet iPhone'la (27 kg.) yakalanmıştı.

https://news.xmnn.cn/xmnn/2017/07/11/100225117.shtml Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
İşte gerçek bir Apple fanboyu :D
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sniper23 1 yıl
Iphone bonbacısı?
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EXios 1 yıl
Tekrar deneyiniz.
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Germiyanlı 1 yıl
böle konular açılınca,sırf yorumları okuyup keyiflenmek için giriyorum


aslan forumdaşlarım
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ART16 1 yıl
Benimde aklimdaydi ama demekki bu yontemde olmuyor napsak ki :) Gerci cok fazla sarmis azar azar goturun sunlari.
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bende345 1 yıl
Çinli kadın tabi yakalanır .
Bizim teyzelere saracaksın bak... 500 iPhone bile sırıtmaz .
59saniye.com/...
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Silent Guardian 1 yıl
20 kilo iPhone nedir ya la


4-5 tane sok işte ülkeye valizde çanta da 102 tane nedir


O değilde yılda 2-3 kere böyle insanlar yakalanıyorsa yakalanmayan onlarca kişi var demek oluyor bu. Uyuşturucu gibi vesselam
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alemburda34 1 yıl
Keske tr sokmaya calissaymis hem onun icinde daha karli olurdu. Iste elin cinlisi bizdeki vergilerden habersiz :)
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V4LKyR 1 yıl
Shenzhen ŞINCIN diye okunur.
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frux 1 yıl
Forum da Çin de yapılan bir röportaj videosu vardı, iPhone Çin de herkesin hayali olan bir telefonmuş..
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TearsForFears 1 yıl
Koymuşken tam koyayım demiş 100 tane iphone ikinci el falanda olsa en azından 30 bin dolar yapar. vücut hatlarından dolayı anlaşılmış diyor yarısını koysaymış tam aç gözlüymüş :D
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Germiyanlı 1 yıl TearsForFears
kadın, yakalanma ihtimalini düşük hesaplamış anlaşılan
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Adiyamanmp3 1 yıl
İlk resimde toplum namına hayırlı bir iş yapıyormuş gibi poz vermiş bi de.
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