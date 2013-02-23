Çinli mikroblog sitesi Sina Weibo 500 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı





İnternet üzerinde büyük bir sansür uygulayan ve Google, Twitter gibi popüler ağları yasaklayan Çin, bunlar yerine kendi geliştirdiği hizmetleri vatandaşlarına sunuyor. 1.5 milyara yaklaşan nüfusu sayesinde bu hizmetler olsa global hizmetlerden daha çok kullanıcı sayısına sahip oluyor.





Çin'in en büyük mikroblog ve sohbet platformu olan Sina Weibo, 503 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu. Bunun 46.3 milyonu günlük aktif kullanıcı iken, bunların da yüzde 75'i mobil cihazlardan sosyal ağa bağlanıyor. Sosyal ağın WeChat adlı popüler bir sohbet uygulaması da bulunuyor.





Ancak yerel bir ağ olduğu ve farklı dil desteği sunmadığı için Weibo, gelir modeli belirleme konusunda oldukça gerilerde. Ağın geliştiricisi Sina, bir süre önce altyapı çalışmaları için 280 milyon dolar yatırım yapmıştı. Sina, bununla birlikte bazı üretici firmalarla reklam çalışmaları yapıyor.

http://www.techinasia.com/sina-weibo-500-million-users-but-not-monetizing-mobile/