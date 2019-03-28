Çinli şirketin geliştirdiği roket uzaya ulaşamadı: İşte o anlar

Uzay araştırmalarına yapılan yatırımların sürekli arttığı bir ülke olan Çin, artık yalnızca devlet boyutunda değil aynı zamanda özel sektörde de yavaş yavaş ABD'yi yakalamaya çalışıyor. Bu alanda önemli çalışmalar yapan Çinli şirket OneSpace, yeni geliştirdiği OS-M isimli roketin ilk yörüngesel test denemesini dün gerçekleştirdi. Deneme uçuşu başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da şirketin gelecek adına büyük umutları var.Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 17.39'da fırlatılan roket kalkıştan yaklaşık bir dakika sonra kontrolü kaybetti ve Yeryüzü'ne doğru düşüşe geçmeye başladı. Yerel medya tarafından yapılan haberlere göre OneSpace ekibi şu sıralar başarısızlığın nedenini araştırmaya koyulmuş durumda.Kalkış anlarından görüntüler:Dört aşamalı katı yakıtlı bir roket olan OS-M, yaklaşık 19 metre uzunluğa ve 20 tonluk ağırlığa sahip. Görece küçük boyutlara sahip olan roket 200 kilogramlık uyduların düşük maliyetlerle yörüngeye taşınabilmesi amacıyla tasarlanmış. OneSpace, ilk deneme başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da OS-M roketinin büyük potansiyel vaadettiğine inanıyor.Uçuş öncesinde SpaceNews'e konuşan OneSpace yetkilileri,"Başarıya ulaşmamız halinde Çin tarihinde yörüngeye çıkabilen ilk özel şirket olacağız. Elbette çok heyecanlıyız ancak bir şeyler ters gitse dahi bu deneme uçuşu bizim için çok önemli olacak. Başarısızlık durumunda da teknolojilerimizi düzeltmemiz için önemli veriler elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.OneSpace geçtiğimiz eylül ayında OS-X isimli alt-yörünge roketini başarılı bir şekilde test etmişti. 9 metre uzunluğunda küçük bir roket olan OS-X alt-yörüngede araştırma yapmak isteyenlere düşük maliyetlerle kalkış hizmeti sunacak.Çin devleti 2014 yılında özel sektöre çağrıda bulunmuş ve uzay sanayisine yapılan yatırımların artmasını istemişti. OneSpace bu alanda çalışma yapan şirketlerden yalnızca bir tanesi. Pekin merkezli uzay şirketi LandScape de geçtiğimiz ekim ayında yörüngeye ulaşmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.Çin'deki özel uzay yatırımları elbette şu an için meyve vermeye başlamadı ancak OneSpace ve LandScape gibi şirketlerin uzun vadede başarıya ulaşması ve böylece Çin'in ABD'ye bu alanda da rakip olması bekleniyor. Bakalım yeni nesil 'uzay yarışında' ilginç teknolojik gelişmeler görmeye devam edecek miyiz.