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Çinli şirketin geliştirdiği roket uzaya ulaşamadı: İşte o anlar

Çinli uzay şirketi OneSpace, düşük maliyetlerle uzaya ulaşımın önünü açacak olan yeni roketi OS-M'yi dün ilk kez test etti. İşte başarısızlıkla sonuçlanan deneme uçuşunun görüntüleri:
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarına yapılan yatırımların sürekli arttığı bir ülke olan Çin, artık yalnızca devlet boyutunda değil aynı zamanda özel sektörde de yavaş yavaş ABD'yi yakalamaya çalışıyor. Bu alanda önemli çalışmalar yapan Çinli şirket OneSpace, yeni geliştirdiği OS-M isimli roketin ilk yörüngesel test denemesini dün gerçekleştirdi. Deneme uçuşu başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da şirketin gelecek adına büyük umutları var.

Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 17.39'da fırlatılan roket kalkıştan yaklaşık bir dakika sonra kontrolü kaybetti ve Yeryüzü'ne doğru düşüşe geçmeye başladı. Yerel medya tarafından yapılan haberlere göre OneSpace ekibi şu sıralar başarısızlığın nedenini araştırmaya koyulmuş durumda.

Kalkış anlarından görüntüler:


Dört aşamalı katı yakıtlı bir roket olan OS-M, yaklaşık 19 metre uzunluğa ve 20 tonluk ağırlığa sahip. Görece küçük boyutlara sahip olan roket 200 kilogramlık uyduların düşük maliyetlerle yörüngeye taşınabilmesi amacıyla tasarlanmış. OneSpace, ilk deneme başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da OS-M roketinin büyük potansiyel vaadettiğine inanıyor.

Uçuş öncesinde SpaceNews'e konuşan OneSpace yetkilileri,"Başarıya ulaşmamız halinde Çin tarihinde yörüngeye çıkabilen ilk özel şirket olacağız. Elbette çok heyecanlıyız ancak bir şeyler ters gitse dahi bu deneme uçuşu bizim için çok önemli olacak. Başarısızlık durumunda da teknolojilerimizi düzeltmemiz için önemli veriler elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

OneSpace geçtiğimiz eylül ayında OS-X isimli alt-yörünge roketini başarılı bir şekilde test etmişti. 9 metre uzunluğunda küçük bir roket olan OS-X alt-yörüngede araştırma yapmak isteyenlere düşük maliyetlerle kalkış hizmeti sunacak.

Çin devleti 2014 yılında özel sektöre çağrıda bulunmuş ve uzay sanayisine yapılan yatırımların artmasını istemişti. OneSpace bu alanda çalışma yapan şirketlerden yalnızca bir tanesi. Pekin merkezli uzay şirketi LandScape de geçtiğimiz ekim ayında yörüngeye ulaşmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.

Çin'deki özel uzay yatırımları elbette şu an için meyve vermeye başlamadı ancak OneSpace ve LandScape gibi şirketlerin uzun vadede başarıya ulaşması ve böylece Çin'in ABD'ye bu alanda da rakip olması bekleniyor. Bakalım yeni nesil 'uzay yarışında' ilginç teknolojik gelişmeler görmeye devam edecek miyiz. 

https://spacenews.com/chinese-private-firm-onespace-fails-with-first-orbital-launch-attempt/ Yorum Yaz
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Bloodin 1 ay en beğenilen
Adamlar en azından denemiş, özel şirketleri bile uzay roketi yapıyor...
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brk6152 1 ay
Birdahaki sefere
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tahir40 1 ay
SpaceX'in de canlı yayında kaç roketi patladı sayısını bilmiyorum. Adamlar artık tekrar kullanılabilir roketlerle yörüngeye uydu, ISS'e malzeme taşıyor. Hatta istasyona astronot, marsa koloni bile taşırlar önümüzdeki yıllarda. Denemeden, başarsız olmadan başarı da olmuyor...
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cem650 1 ay
gövde gösterilerine devam.
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MaFiAMaX 1 ay
Yakıtı bitti diye yere düştüğünde patlamadı herhalde.
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emre1393 1 ay
çinliler zaten uzaya çıkabiliyor, uzay istasyonları bile vardı yakın zamana kadar. bu haberdeki özel bir şirket.
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yonex78 1 ay
en azından denemiş ve başaramamışlar.bu sefer olmazsa 2. de 3. de başarırlar.deneyip yapamamak yola çıkmamaktan 500 kere iyidir.
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bluedevil866 1 ay yonex78
gecenlerde yazmistim.
bu adamlar isvecten volvoyu aldi ama bagimsiz olarak uretemediler hala isvece baglilar.
ayni bizim yerli denilen lakin almandan lisanslanmis centrion cakmasi pd170 motoru icin de olabilir.
sen egitimini gelistirmezsen ... basariyi yakalayamazsin. cin son 10 yildir egitime para yatiriyor ve henuz bile tam faydalaniyor degil. sovyet cakmasi teknolojilere modifiye atip deneyim kazanmaya calisiyor.
biz bu transferleri elestirirken, ulkemizdeki baltalanan egitim ve sosyal sistemi goz onune alarak yorum yapiyoruz! ama bazilarinin kafasi almiyor.
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Bloodin 1 ay en beğenilen
Adamlar en azından denemiş, özel şirketleri bile uzay roketi yapıyor...
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serafon 1 ay Bloodin
Çin olunca en azından denemişler Türkiye olunca adamlar marsa gidiyor biz daha dünyadan çıkamadık. Bu psikolojiyi milletimize yerleştirenlerin ahlakı olmasa da yine de tebrik etmek lazım.
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Askaparta 1 ay
Bu aralar ne oluyor böyle, önüne gelen uzaya sıkıyor.
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The.Mafia 1 ay
Hindistan’a attıydı uzaya uyduyu bile vurdular çinlilerin çok çalışması lazım
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