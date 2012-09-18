Çinli üreticiler giriş seviyesi akıllı telefonlarda çift çekirdekli işlemci ve 4 inç ekranın standart olmasını bekliyor

4 inç boyutunda ekran ve çift çekirdekli işlemci kombinasyonunu geçen yıllarda üst seviye amiral gemilerinde görebilirken, artık orta seviye akıllı telefon modellerinde de bu konfigürasyona rastlıyoruz.





Çin'in yerli üreticileri ise bu konfigürasyonu giriş seviyesi modellerde de sunmak için çalışmalar yapıyor. Digitimes'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre üreticilerin hedefi yaklaşık olarak 158$-237$ arasındaki giriş seviyesi akıllı telefon pazarında 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 4 inçlik bir ekranı standart olarak sunmak.





Hammadde ve materyal temininin daha da ucuzlamaya başladığı son dönemde, tek çekirdekli ve 4 inç altı akıllı telefon modellerinin 75$-120$ aralığına inmesi bekleniyor. Bu da hedefe ulaşmayı kolaylaştırıyor.





Çin'de China Unicom, 4 inçlik ve çift çekirdekli akıllı telefonların siparişinde önemli bir rol oynuyor. ZTE, Huawei, Hisense, Lenovo gibi markalar da Qualcomm veya MediaTek firmasının mobil işlemcilerini tedarik ederek bu siparişleri karşılamaya çalışıyor.





Ancak bu geçiş sürecinde kar marjını dengelemek adına operatörlerin cazip kampanya yapma geleneğine son verebileceği de belirtiliyor. Kaynaklar ayrıca geçiş sonrası rekabetin donanımdan ziyade yazılım, ürün tasarımı, kullanıcı arayüzü gibi noktalara odaklanacağını da vurguluyor.