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Çinli üreticiler giriş seviyesi akıllı telefonlarda çift çekirdekli işlemci ve 4 inç ekranın standart olmasını bekliyor

6 yıl
1,9b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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4 inç boyutunda ekran ve çift çekirdekli işlemci kombinasyonunu geçen yıllarda üst seviye amiral gemilerinde görebilirken, artık orta seviye akıllı telefon modellerinde de bu konfigürasyona rastlıyoruz. 

Çin'in yerli üreticileri ise bu konfigürasyonu giriş seviyesi modellerde de sunmak için çalışmalar yapıyor. Digitimes'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre üreticilerin hedefi yaklaşık olarak 158$-237$ arasındaki giriş seviyesi akıllı telefon pazarında 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 4 inçlik bir ekranı standart olarak sunmak.

Hammadde ve materyal temininin daha da ucuzlamaya başladığı son dönemde, tek çekirdekli ve 4 inç altı akıllı telefon modellerinin 75$-120$ aralığına inmesi bekleniyor. Bu da hedefe ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Çin'de China Unicom, 4 inçlik ve çift çekirdekli akıllı telefonların siparişinde önemli bir rol oynuyor. ZTE, Huawei, Hisense, Lenovo gibi markalar da Qualcomm veya MediaTek firmasının mobil işlemcilerini tedarik ederek bu siparişleri karşılamaya çalışıyor.

Ancak bu geçiş sürecinde kar marjını dengelemek adına operatörlerin cazip kampanya yapma geleneğine son verebileceği de belirtiliyor. Kaynaklar ayrıca geçiş sonrası rekabetin donanımdan ziyade yazılım, ürün tasarımı, kullanıcı arayüzü gibi noktalara odaklanacağını da vurguluyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120917PD206.html Yorum Yaz
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SALIGIA 6 yıl en beğenilen mbugra19
mbugra19
Apple yine standartlari belirledi...

evet giriş seviyesi standartlarini..
2 Yanıt Yanıtla +31
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nurettinaz 6 yıl
Arkadaşım bir .... gidin. Çinli değil misin her şeyi abartırsınız zaten.
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DH Misafiri 6 yıl
zte modeli cıkmıs 850 tl ucuzmu bu hemde çinli
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kaliope 6 yıl
ZTE'nin hangi modeli çıkmış? Grand X mi? Nerede satılıyor 850 TL'ye? Ben 2 aydır bu telefonun çıkmasını bekliyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler.
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homeedition88 6 yıl
Bu kadar saçma bir yaklaşım olamaz. 1 Ghz hızındaki arm11 işlemci koyup malzeme ve ekran kalitesi olabildiğince kötü ve düşük çözünürlülük kullandıkları zaman o 4inch ekranında bir espirisi kalmıyor.
Bu android ekosistemi içindeki donanım üreticilerinin başa belası yaklaşımı iyice etrafın bulanmasına sebep verecek. Çekirdeği bol, ekranı büyük Ghz'i yüksek ama detaylarda batık yeni telefon modellerimizi güle güle kullanırız artık. (PC donanım üreticilerin taktiği artık mobil pazarda da bizimle. Örn: 2GB ram Ekran Kartı)
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homeedition88 6 yıl
Bu kadar saçma bir yaklaşım olamaz. 1 Ghz hızındaki arm11 işlemci koyup malzeme ve ekran kalitesi olabildiğince kötü ve düşük çözünürlülük kullandıkları zaman o 4inch ekranında bir espirisi kalmıyor.
Bu android ekosistemi içindeki donanım üreticilerinin başa belası yaklaşımı iyice etrafın bulanmasına sebep verecek. Çekirdeği bol, ekranı büyük Ghz'i yüksek ama detaylarda batık yeni telefon modellerimizi güle güle kullanırız artık. (PC donanım üreticilerin taktiği artık mobil pazarda da bizimle. Örn: 2GB ram Ekran Kartı)
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Tnctrk 6 yıl
SALIGIA
mbugra19Apple yine standartlari belirledi...
evet giriş seviyesi standartlarini..

bi laf bu kadar güzel gediğine oturur, helal kardeş :)
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ceo-tr 6 yıl
SALIGIA
mbugra19Apple yine standartlari belirledi...
evet giriş seviyesi standartlarini..

kapağı iyice sıkıştırıyoruz. hava kaçırmasın.
1 Yanıt Yanıtla +1
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La Bebé 6 yıl ceo-tr
ceo-tr
SALIGIA
Orijinalden alıntı: mbugra19Apple yine standartlari belirledi...
evet giriş seviyesi standartlarini..

kapağı iyice sıkıştırıyoruz. hava kaçırmasın.


cok güldüm
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nick varmi nick? 6 yıl
brnde merak ettim
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hollowman_ 6 yıl
SALIGIA
mbugra19Apple yine standartlari belirledi...
evet giriş seviyesi standartlarini..

uhahahhaha :D
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FERFEROS 6 yıl
SALIGIA
mbugra19Apple yine standartlari belirledi...
evet giriş seviyesi standartlarini..

hahaha.
4. inç iyi bir boyut.Özellikle günümüzde telefonlarla internete girenlerin, video izleyenlerin sayısı düşünülürse.
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nick varmi nick? 6 yıl FERFEROS
FERFEROS
SALIGIA
Orijinalden alıntı: mbugra19Apple yine standartlari belirledi...
evet giriş seviyesi standartlarini..

hahaha.
4. inç iyi bir boyut.Özellikle günümüzde telefonlarla internete girenlerin, video izleyenlerin sayısı düşünülürse.

giris seviyesi icin ideal degilmi???? sizce kac inc olmali??? 5 inc falanmi...
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nick varmi nick? 6 yıl FERFEROS
FERFEROS
SALIGIA
Orijinalden alıntı: mbugra19Apple yine standartlari belirledi...
evet giriş seviyesi standartlarini..

hahaha.
4. inç iyi bir boyut.Özellikle günümüzde telefonlarla internete girenlerin, video izleyenlerin sayısı düşünülürse.

sizce kqc inc olmali 5 inc falanmi??? giris seviyesi icin gayet iyi
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artcraft35 6 yıl
beklesinler ne yapalim ucuz diye çin malı telefon mu alalım
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