Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli yatırımcı, Blockchain'e artık yatırım yapmayacak

Çinli milyoner ve Blockchain yatırımcısı Whale Li Xiaolai, gelecekteki dağınık defter projelerinden elini çekiyor. Ünlü yatırımcı artık Blockchain projelerine yatırım yapmayacak.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
2,2b
1
3
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin’in en büyük Bitcoin yatırımcılarından biri olarak bilinen Whale Li Xiaolai, şaşırtıcı bir yaklaşımla, Blockchain endüstrisinde olan birtakım gelişmelerden hiç memnun olmadığını söyledi.
Li, Çinli bir sosyal medya ağından paylaştığı gönderide: “Bugünden itibaren, Li Xiaolai kişisel olarak herhangi bir projeye yatırım yapmayacak.” açıklamasını yaptı. “Yani eğer ‘Li Xiaolai’ ismini herhangi bir projeyle ilgili görüyorsanız (bilgim olmadan sayısız projeyle ilişkilendirdim) bunu göz ardı edin.” dedi.
Li, kripto para endüstrilerinde geçmişte yaşanan ve onu şimdiki gibi rahatsız eden birkaç olayı işaret etti. Örneğin; 2017'deki ICO patlamasında, sektördeki popüler isimler, aslında hiç bağlantıları olmamasına rağmen, Blokchain projeleri için “danışman” listelerinde yer almıştı. Listede isimleri geçmesi üzerine bu insanlar, konu hakkında şikayette bulunmuşlardı.
Li, kripto para piyasasından tamamen çekilmek istediğini ima ederken bunun geçici olduğunu da söylüyor. Whale Li Xiaolai:“Kariyerimdeki değişimlere odaklanmak için birkaç yıl geçirmeyi planlıyorum. Bundan sonra ne yapıyor olacağıma gelince, henüz ben de emin değilim. Fakat uzun vadede Blockchain konusunda hala iyimserim.” dedi.

https://cointelegraph.com/news/chinas-bitcoin-whale-li-xiaolai-halts-blockchain-related-investments Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bay Robot 8 ay en beğenilen
Whale ismi değil kardeş çok büyük parası olduğu için ve çok büyük parası olanlara balina dendiği için yazmışlae, ne diye bilmediğiniz konuda haber yaparsınız ki...
Whale ismi değil kardeş çok büyük parası olduğu için ve çok büyük parası olanlara balina dendiği için yazmışlae, ne diye bilmediğiniz konuda haber yaparsınız ki...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DrCytpro 8 ay
Durum biraz şuna benziyor. Bıçak satışı yapan ve bu işten çok ciddi miktarda para kazanmış olan bir firma. Bıçak ile adam öldürülebiliyor ve bu durum nedeniyle bıçak kötüdür.
Zaten bu açıklamanın sonrasında tamamen çekilmediğini belirtirken de; yarın bir gün piyasada olumlu haber yaptığım zaman bu cümlelerime kılıf uydurabileyim niteliğinde.
Kısacası bunlar biraz da piyasaya kötü haber pompalamak için ve düşük fiyattan coin almak için sunulan beyanlar. Ayrıca diğer yandan küçük bir düşüş trendi bekleniyor bir olasılığa göre. Zira fiyatta teknik analize göre de bir daralma var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 8 ay en beğenilen
Whale ismi değil kardeş çok büyük parası olduğu için ve çok büyük parası olanlara balina dendiği için yazmışlae, ne diye bilmediğiniz konuda haber yaparsınız ki...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 ay
Blockchain tüm dünyayı yönetecek olan bir yapay zeka'nın merkezi hafıza veri tabanını oluşturacak olan bilgidir.
bu bilgi içinde ilk haberi yapan konusunda ilk fotoğraf ve video ve yorum içeriğinden tutta, sanal paradan sanal kiralama ve sanal tapulama işlemelerine kadar tüm dünyadaki devletlerin yaptığı resmi işlemlerin ötesinde tek bir merkezi dünya yönetimi için gereken saflaştırılmış bilgi içeriğidir.
google cache bile bilgi içeriği anlamıyla bilgi çöplüğü gibidir.
google cache a alternatif daha temiz bir veri tabanı anlamıyla
Blockchain teknolojisi yeni bir arama hizmeti şeklinde herkese sunulacaktır.
örneğin google üzerinden satılık ev ilanlarını bulabilirsiniz
ama Blockchain üzerinden o evin daha önce ne kadar sürede kaç kere satıldığı ve o muhitte yaşanılan emlak piyasası ve sosyolojik huzur gibi verileri size sunacağını düşünürseniz google arama anlamıyla bilimsel bir analiz yapamadığını fark edeceksinizdir.
onun için google bile şu anda Blockchain google araması üzerine çalışmalar yaptığını düşünmek lazım ! bu yapay zeka borsa işlemlerinde bir şirketin
% kaç istikrarlı bir büyüme veya anormal balon etkisi ile ticari güven değerlerini insanlara sunacak özetle mükkemel bir yapay zeka algoritması yazılsa bile Blockchain veri tabanı olmadıktan sonra yapay zekanın yapa bileceği işlem sayısı çok sınırlı olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Renault'dan uygun fiyatlı elektrikli crossover: Renault K-ZE 8 ay Oyunu duvara yansıtın! "Asus ROG Aura Terminal incelemesi" 8 ay Facebook'taki veri ihlali bu kez şirkete pahalıya mal olabilir 8 ay Roketsan Genel Müdürü: "İhraç ettiğimiz bir füzenin kilogramı 2 bin dolar” 8 ay NVLink köprüleri boy göstermeye başladı 8 ay Rekabet Kurumu’ndan Sahibinden.com’a 10 milyon lira ceza! 8 ay Dacia Duster'a 1.3 litrelik yeni benzinli motor 8 ay Yönlendirici cihazlar adeta güvenlik açığı kaynıyor 8 ay Aselsan, ULAK'ı satın aldı 8 ay Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Kasım ayında görücüye çıkabilir 8 ay Google, kötü amaçlı Chrome eklentilerine son vermek için yeni kurallar getirdi 8 ay Beklenen an geldi: 2019 BMW 3 Serisi resmen tanıtıldı 8 ay 2019 Mercedes B Serisi tanıtıldı; sınıfının en aerodinamik otomobili 8 ay Zen 2 prototip işlemciler Radeon grubunun elinde 8 ay Huawei P20 Pro'ya zam geldi! 8 ay Ripple yöneticisi: "Kullanıcıların birbirine bağlı olduğu bir ağ kurmaya odaklandık" 8 ay Instagram'ın yeni CEO'sunun Adam Mosseri olduğu açıklandı 8 ay İnşaat işlerinde çalışabilecek insansı robot 8 ay Ercan Akkaya ve Günay Sert’in geliştirdiği bulmaca oyunu Four Plus ilgi görüyor 8 ay Oyuncu klavye ve mouse devi Rapoo ülkemize resmen giriş yaptı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Çinli yatırımcı, Blockchain'e artık yatırım yapmayacak Sonraki Photobox Instagram fotoğraf ödülleri listesi paylaşıldı 8 ay BMW, kişiselleştirilebilir yeni kokpitini tanıttı 8 ay Tesla'nın hisse değerinde rekor sıçrama 8 ay Uzay ülkesi Asgardia, ilk şehir toplantısını İstanbul'da yapıyor 8 ay LG V40 ThinQ modelinin kameraları detaylandı 8 ay Silikon Vadisi şirketlerine kadın yönetici şartı getirildi 8 ay Meizu'nun M822Q model numaralı cihazının görselleri ve özellikleri TENAA'da listelendi 8 ay Norveç okyanus kirliliği ile mücadele için harekete geçiyor 8 ay Android Pie kullanım oranı hala %0.1'in altında 8 ay Ekim ayında Netflix'e neler eklenecek? 8 ay LG'nin hibrit akıllı saati 3 Ekim'de tanıtılabilir 8 ay Yeni polimer yalıtım kaplama ısınmaları yüzde 97 oranında önlüyor 8 ay Araştırmacılar, düşünceleri beyinler arasında aktarmanın yolunu buldu 8 ay Prof. Dr. Cem Say ile Yapay Zekâ Üzerine Konuştuk 8 ay Uçak gemilerinden kalkabilen F-35B'lerin HMS Queen Elizabeth'e ilk iniş görüntüleri 8 ay Instagram'a, iPhone Xs Max ve iPhone XR ekran çözünürlüğü desteği geldi 8 ay Uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle fenomenler gözaltına alındı 8 ay Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın fragmanı yayınlandı 8 ay Red Dead Redemption 2’den enfes bir oynanış videosu daha! 8 ay Elon Musk, Tesla çalışanlarından tam otonom sürüş sistemini test etmelerini istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim