Haber Editörü
Çin’in en büyük Bitcoin yatırımcılarından biri olarak bilinen Whale Li Xiaolai, şaşırtıcı bir yaklaşımla, Blockchain endüstrisinde olan birtakım gelişmelerden hiç memnun olmadığını söyledi.
Li, Çinli bir sosyal medya ağından paylaştığı gönderide: “Bugünden itibaren, Li Xiaolai kişisel olarak herhangi bir projeye yatırım yapmayacak.” açıklamasını yaptı. “Yani eğer ‘Li Xiaolai’ ismini herhangi bir projeyle ilgili görüyorsanız (bilgim olmadan sayısız projeyle ilişkilendirdim) bunu göz ardı edin.” dedi.
Li, kripto para endüstrilerinde geçmişte yaşanan ve onu şimdiki gibi rahatsız eden birkaç olayı işaret etti. Örneğin; 2017'deki ICO patlamasında, sektördeki popüler isimler, aslında hiç bağlantıları olmamasına rağmen, Blokchain projeleri için “danışman” listelerinde yer almıştı. Listede isimleri geçmesi üzerine bu insanlar, konu hakkında şikayette bulunmuşlardı.
Li, kripto para piyasasından tamamen çekilmek istediğini ima ederken bunun geçici olduğunu da söylüyor. Whale Li Xiaolai:“Kariyerimdeki değişimlere odaklanmak için birkaç yıl geçirmeyi planlıyorum. Bundan sonra ne yapıyor olacağıma gelince, henüz ben de emin değilim. Fakat uzun vadede Blockchain konusunda hala iyimserim.” dedi.
https://cointelegraph.com/news/chinas-bitcoin-whale-li-xiaolai-halts-blockchain-related-investments Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten bu açıklamanın sonrasında tamamen çekilmediğini belirtirken de; yarın bir gün piyasada olumlu haber yaptığım zaman bu cümlelerime kılıf uydurabileyim niteliğinde.
Kısacası bunlar biraz da piyasaya kötü haber pompalamak için ve düşük fiyattan coin almak için sunulan beyanlar. Ayrıca diğer yandan küçük bir düşüş trendi bekleniyor bir olasılığa göre. Zira fiyatta teknik analize göre de bir daralma var.
bu bilgi içinde ilk haberi yapan konusunda ilk fotoğraf ve video ve yorum içeriğinden tutta, sanal paradan sanal kiralama ve sanal tapulama işlemelerine kadar tüm dünyadaki devletlerin yaptığı resmi işlemlerin ötesinde tek bir merkezi dünya yönetimi için gereken saflaştırılmış bilgi içeriğidir.
google cache bile bilgi içeriği anlamıyla bilgi çöplüğü gibidir.
google cache a alternatif daha temiz bir veri tabanı anlamıyla
Blockchain teknolojisi yeni bir arama hizmeti şeklinde herkese sunulacaktır.
örneğin google üzerinden satılık ev ilanlarını bulabilirsiniz
ama Blockchain üzerinden o evin daha önce ne kadar sürede kaç kere satıldığı ve o muhitte yaşanılan emlak piyasası ve sosyolojik huzur gibi verileri size sunacağını düşünürseniz google arama anlamıyla bilimsel bir analiz yapamadığını fark edeceksinizdir.
onun için google bile şu anda Blockchain google araması üzerine çalışmalar yaptığını düşünmek lazım ! bu yapay zeka borsa işlemlerinde bir şirketin
% kaç istikrarlı bir büyüme veya anormal balon etkisi ile ticari güven değerlerini insanlara sunacak özetle mükkemel bir yapay zeka algoritması yazılsa bile Blockchain veri tabanı olmadıktan sonra yapay zekanın yapa bileceği işlem sayısı çok sınırlı olacaktır.