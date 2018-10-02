Çinli yatırımcı, Blockchain'e artık yatırım yapmayacak

Çin’in en büyük Bitcoin yatırımcılarından biri olarak bilinen Whale Li Xiaolai, şaşırtıcı bir yaklaşımla, Blockchain endüstrisinde olan birtakım gelişmelerden hiç memnun olmadığını söyledi.



Li, Çinli bir sosyal medya ağından paylaştığı gönderide: “Bugünden itibaren, Li Xiaolai kişisel olarak herhangi bir projeye yatırım yapmayacak.” açıklamasını yaptı. “Yani eğer ‘Li Xiaolai’ ismini herhangi bir projeyle ilgili görüyorsanız (bilgim olmadan sayısız projeyle ilişkilendirdim) bunu göz ardı edin.” dedi.



Li, kripto para endüstrilerinde geçmişte yaşanan ve onu şimdiki gibi rahatsız eden birkaç olayı işaret etti. Örneğin; 2017'deki ICO patlamasında, sektördeki popüler isimler, aslında hiç bağlantıları olmamasına rağmen, Blokchain projeleri için “danışman” listelerinde yer almıştı. Listede isimleri geçmesi üzerine bu insanlar, konu hakkında şikayette bulunmuşlardı.

Li, kripto para piyasasından tamamen çekilmek istediğini ima ederken bunun geçici olduğunu da söylüyor. Whale Li Xiaolai:“Kariyerimdeki değişimlere odaklanmak için birkaç yıl geçirmeyi planlıyorum. Bundan sonra ne yapıyor olacağıma gelince, henüz ben de emin değilim. Fakat uzun vadede Blockchain konusunda hala iyimserim.” dedi.

https://cointelegraph.com/news/chinas-bitcoin-whale-li-xiaolai-halts-blockchain-related-investments