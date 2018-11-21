Çinliler katı hal pillerinde seri üretime geçiyor

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Günümüz elektrikli araçlarında kullanılan lityum iyon pillerin yerini alması beklenen katı hal pilleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zira bu konuda pek çok gelişme yaşanmış olsa da hala gerçek anlamda bir seri üretime geçilebilmiş değil. Gelen haberlere göre bu konudaki ilk adımı yine Çinliler atacak.

Qing Tao Energy Development isimli girişim, Çin’in en prestijli teknik üniversitelerinden biri olan Tsinghua Üniversitesi’ne bağlı bir birim. Bu girişimin ülkedeki ilk katı hal pili üretim bandını kurduğu söyleniyor. Girişimin başında bulunan Nan Cewen, bu üretim bandını oluşturmak için 1 milyar yuan, yani 144 milyon dolar yatırımda bulunduklarını açıkladı.

Otomobil üreticileriyle görüşülüyor

Üretilen katı hal pillerin şimdilik özel ekipmanlarda ve kaliteli dijital ürünlerde kullanıldığı belirtildi. Ancak şirket yetkililerinin köklü otomobil üreticileriyle de görüştüğü, katı hal pillerinin yakında elektrikli araçlarda da kullanılabileceğinin altı çizildi. Lityum iyon pillerden çok daha güvenli ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu söylenen katı hal pillerinin elektrikli araçlar için oldukça önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

Çin’in doğusundaki Kunshan şehrinde bulunan üretim hattı, şimdilik yılda 100 MWh üretim kapasitesine sahip. Yetkililer 2020 yılında kapasitenin 700 MWh’e kadar çıkarılabileceğini belirtiyor. Yönetici Nan Cewen, katı hal pillerindeki enerji yoğunluğunu 400 Wh/kg’a kadar yükseltebildiklerini iddia ediyor. Lityum iyon pillerde ise bu değer 250 – 300 Wh/kg arasında seyrediyor.





https://electrek.co/2018/11/20/china-production-solid-state-batteries/