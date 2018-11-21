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Çinliler katı hal pillerinde seri üretime geçiyor

Çinli bir girişim katı hal pillerin seri üretimi için 144 milyon dolar yatırıla üretim hattı kurdu. Şimdilik özel ekipmanlarda kullanılan pillerin yakında elektrikli araçlarda yer alacağı belirtildi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çinliler katı hal pillerinde seri üretime geçiyor
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Günümüz elektrikli araçlarında kullanılan lityum iyon pillerin yerini alması beklenen katı hal pilleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zira bu konuda pek çok gelişme yaşanmış olsa da hala gerçek anlamda bir seri üretime geçilebilmiş değil. Gelen haberlere göre bu konudaki ilk adımı yine Çinliler atacak.

Qing Tao Energy Development isimli girişim, Çin’in en prestijli teknik üniversitelerinden biri olan Tsinghua Üniversitesi’ne bağlı bir birim. Bu girişimin ülkedeki ilk katı hal pili üretim bandını kurduğu söyleniyor. Girişimin başında bulunan Nan Cewen, bu üretim bandını oluşturmak için 1 milyar yuan, yani 144 milyon dolar yatırımda bulunduklarını açıkladı.

Otomobil üreticileriyle görüşülüyor 

Üretilen katı hal pillerin şimdilik özel ekipmanlarda ve kaliteli dijital ürünlerde kullanıldığı belirtildi. Ancak şirket yetkililerinin köklü otomobil üreticileriyle de görüştüğü, katı hal pillerinin yakında elektrikli araçlarda da kullanılabileceğinin altı çizildi. Lityum iyon pillerden çok daha güvenli ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu söylenen katı hal pillerinin elektrikli araçlar için oldukça önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

Çin’in doğusundaki Kunshan şehrinde bulunan üretim hattı, şimdilik yılda 100 MWh üretim kapasitesine sahip. Yetkililer 2020 yılında kapasitenin 700 MWh’e kadar çıkarılabileceğini belirtiyor. Yönetici Nan Cewen, katı hal pillerindeki enerji yoğunluğunu 400 Wh/kg’a kadar yükseltebildiklerini iddia ediyor. Lityum iyon pillerde ise bu değer 250 – 300 Wh/kg arasında seyrediyor.



https://electrek.co/2018/11/20/china-production-solid-state-batteries/ Yorum Yaz
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bulentcandan 6 ay en beğenilen
Aylardır yazıyorum, eğer katı hal pili üretim bandı kurulduysa ve endüstriyel çapta üretilmeye başlanırsa ne dizel, ne benzinli... hepsi tuşlu telefonlar gibi çöp olur.
Özellikle Uzakdoğu otomobil firmaları katı hal pilleri konusunda birleşip ciddi yatırımlar yapıyorlar. İlerleyen zamanlarda otomobil sektöründe tüm dengeler değişebilir.
Aylardır yazıyorum, eğer katı hal pili üretim bandı kurulduysa ve endüstriyel çapta üretilmeye başlanırsa ne dizel, ne benzinli... hepsi tuşlu telefonlar gibi ...
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Yanıtla +33
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K_Spartakus 6 ay edi_büdü
Neden üretelim ki! Elin yabancısı yapıyor ya parasını verip alırız, bir de üretimle uğraşacağız

Bu sözleri duyar gibiyiz, hâlâ ve bu devirde
Neden üretelim ki! Elin yabancısı yapıyor ya parasını verip alırız, bir de üretimle uğraşacağızBu sözleri duyar gibiyiz, hâlâ ve bu devirde
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iquique 6 ay TheStarBox
ne olmuş yani? ona kalırsa bizim de 1001 odalı kocaman sarayımız var. çinliler görse çok kıskanır
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umit d 5 ay
gün geçmiyor çinlilerin ilginç yaptıklarıyla karşılaşıyoruz
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BekirTemel 5 ay
Dünyanın en sağlam gelişen ülkesi, kopyalayarak gelinen nokta bile Harika
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yalnizca 5 ay
Gelecek pillerde.... pili yapan geleceğe sahip olur...
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umit d 5 ay yalnizca
aynen bro
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shifisitert 5 ay
Cıne gitmeye gerek yokkı bızde asgarı ucret cinden dusuk gelsınler burada uretsınler
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MaDMaxiBo 5 ay
Elektrikli araçlarda bana göre en büyük sorun olan şarj süresini de çözer gibi bu piller.
Normal şarj için 7-8 saat beklemek gerekiyordu ki uzun yola çıkmak imkansız oluyordu. 300-500 km git 7-8 saat şarj bekle vs..
Anlamadığım kısım bu teknolojinin kötü yanı ne, neden kimse ondan bahsetmiyor?

Beş dk şarj 2000 km yol yapacak, çok daha hızlı şarj olacak daha uzun süre dayanacak, daha güvenli, daha hafif... Eee, sorun hiç mi yok? İlla ki vardır. Mesela Türkiyede bir üniversitede batarya teknolojisi bulundu normalden kat kat daha fazla şarj oluyor bir telefon yok 6 ay (ki burası abartı bence de, ekran kapalı sim kart yokken 1 ay bekleme süresi veren Philips telefonlar gibi saçmadır kesin :) şarj istemeyecek falan ama sonuçta bu pil sadece iki üç kere şarj olup kullanılıyordu, sonra çöp. O yüzden ölü doğdu.
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Tlg3 6 ay
Elektrikli şarjlı araçlar yaygınlaşsın artık
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yunuzemre 6 ay
tamam hallediyorum
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haberelectro 6 ay
tesla biter
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bulentcandan 6 ay
Elektrikli otomobiller bir anda yüksek adetli olarak üretilip ucuza satılmaya başlanırsa, yetkili servislerin ve sanayi ustalarının kazançlarının düşmesi sektörün bu kısmının ciddi şekilde daralmasına yol açabilir.
Enerji sektöründe ek yatırımlar görülür. Hatta yenilenebilir enerji konuları gündeme gelir ve bu sektörde de atılımlar olabilir.
Yakın gelecekte ilginç gelişmeler olacak gibi gözüküyor.
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TheStarBox 6 ay
Çin dünyayı ele geçirecek dediğimde bana gulen Amerikan aşıklarına gelsin. Bu haber. Adamlar yek vücut gibi çalışıyor. Bir hedef koydukları zaman it gibi çalışıp bütün kaynaklarını seferber ederek başarıya ulaşıyorlar.
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iquique 6 ay TheStarBox
ne olmuş yani? ona kalırsa bizim de 1001 odalı kocaman sarayımız var. çinliler görse çok kıskanır
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GunslingeR085 6 ay TheStarBox
1 milyar yuan 144 milyon dolar yapıyorsa ohoo
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12 Angry Men 6 ay
Arada o kadar kapasite farkı yok, bence abartmışsın kardeş. Bence geleceğin teknolojisi hidrojenli araçlar.
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oquzdag 5 ay 12 Angry Men
12 Angry Men
Arada o kadar kapasite farkı yok, bence abartmışsın kardeş. Bence geleceğin teknolojisi hidrojenli araçlar.

kapasite farkından ziyade hafiflik ve az yer kaplamada çığır açıyor. Dolayıyla daha fazla pili daha az yer kaplayarak araçlara entegre ederler. Yani arkadaşın dediği doğru. Bu katı haller piller elektirikli araçlarda çığır açar
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lityum iyon pil, katı hal pili ve
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