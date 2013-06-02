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Cisco'dan Microsoft-Skype birleşmesine itiraz geldi

5 yıl
1,6b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cisco'dan Microsoft-Skype birleşmesine itiraz geldi

Yaklaşık 2 yıl önce teknoloji dünyasına bomba gibi düşen Microsoft'un Skype platformunu satın alması, AB ve ABD gibi pek çok ülkede onaylanarak resmiyet kazanmıştı. Sürece en başından bu yana karşı çıkan Cisco, geçen hafta onayın temyizi için başvuruda bulundu.

Cisco da kurumsal anlamda video konferans çözümleri sunan firmalardan birisi. İtirazın kaynağı ise Avrupa Komisyonu'nun onay verirken temel maddelerde hata yapmış olması. Cisco, Microsoft'un satın alma ile sahip olduğu pazar payının ve gücünün, rakiplerin Skype ürünleri ile birlikte çalışmasını engellediğini iddia ediyor.

Cisco, temyiz başvurusunda yalnız değil. İtalya'nın dev sabit hat ve çevrimiçi iletişim sağlayıcısı Messagenet SpA da Cisco'nun yanında yer alıyor. 

Başvuru Lüxemburg'daki ikinci büyük AB mahkemesine yapıldı. Ancak Komisyonun onayladığı bu tür işlemlerde itirazlar genelde kabul görmüyor. Cisco davayı kaybederse bu kez en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Mahkemesi'ne başvuru yapacak.

http://microsoft-news.com/cisco-urges-the-european-court-to-block-microsofts-purchase-of-skype/ Yorum Yaz
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acbold 5 yıl
Messenger son hali bile Skype'dan daha kaliteliydi.(Skype konferans görüşmesi imkanını saymazsak). Skype kadar kullanışlılık yoksunu,tasarım yoksunu.Ağır çalışan bir sistem yok. Microsoft gibi MSN yaratan firma, bu kadar rezil skype ile daha fazla para kazanmak için uğraşması umarım microsoft'a zarar getirir. İçlerinde patlar :)
Ayrıca Messenger platformu tam olarak ölmemişti,Facebook karşısında az da olsa bir şansı vardı. Fakat MSN hizmeti sonlandırılarak bu sona erdi. Skype ile %0 şansları var.
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yc#1 5 yıl
AB onay verdikten sonra Cisco ancak hevesini alır.
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_bluescream_ 5 yıl
kim ne satıl almış benım umrumda değil. yeterki sype düzgünleşsin. daha adam akıllı bir resim paylaşım olayı yok geçmiş tutma olsayı cok tuhaf. ucretsiz grup konuşması yok. şu sıralar hangout bana daha cazip geliyor :)
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darkaura 5 yıl
Kim neyi kimi aliyor. Belliki ciscoyu citir cerez yazilim sirketlerinden biri sandiniz. Cisco dunyadaki internetin altyapisini kuran firma . Boyutlari nerdiyse microsofta yakin 90kusur milyar dolar varliga sahip bir dev.
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MALTHAEL 5 yıl
Ne güldüm ya abi bizi de alsana diye yalvaracaklar neredeyse =)
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Steve Jobs 5 yıl
Kendi sirketlerini alsaydi Microsoft nasil mutlu olurlardi.
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