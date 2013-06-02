Cisco'dan Microsoft-Skype birleşmesine itiraz geldi





Yaklaşık 2 yıl önce teknoloji dünyasına bomba gibi düşen Microsoft'un Skype platformunu satın alması, AB ve ABD gibi pek çok ülkede onaylanarak resmiyet kazanmıştı. Sürece en başından bu yana karşı çıkan Cisco, geçen hafta onayın temyizi için başvuruda bulundu.





Cisco da kurumsal anlamda video konferans çözümleri sunan firmalardan birisi. İtirazın kaynağı ise Avrupa Komisyonu'nun onay verirken temel maddelerde hata yapmış olması. Cisco, Microsoft'un satın alma ile sahip olduğu pazar payının ve gücünün, rakiplerin Skype ürünleri ile birlikte çalışmasını engellediğini iddia ediyor.





Cisco, temyiz başvurusunda yalnız değil. İtalya'nın dev sabit hat ve çevrimiçi iletişim sağlayıcısı Messagenet SpA da Cisco'nun yanında yer alıyor.





Başvuru Lüxemburg'daki ikinci büyük AB mahkemesine yapıldı. Ancak Komisyonun onayladığı bu tür işlemlerde itirazlar genelde kabul görmüyor. Cisco davayı kaybederse bu kez en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Mahkemesi'ne başvuru yapacak.

http://microsoft-news.com/cisco-urges-the-european-court-to-block-microsofts-purchase-of-skype/