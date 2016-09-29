Citroen C3 yenilendi

Citroën’in küçük sınıfta 3.5 milyonu aşkın satış adedini geride bırakan başarılı modeli C3, tamamen yenilenerek hem segmentinde hem de otomotiv sektöründe ilklere imza atmaya hazırlanıyor. Citroën Advanced Comfort programı dahilinde geliştirilen yeni C3’te, markanın öncülüğünü sürdürdüğü konfor algısı yeniden belirleniyor.

5 kapılı yeni Citroën C3, 3.99 metre uzunluğuyla kompakt ve pratik yapısını koruyor ve 10.7 metrelik dönüş yarıçapı ile de şehir hayatındaki kıvraklığını sürdürüyor. Citroën’in, C4 Picasso ve C4 Cactus’te kullanılan karakteristik iki seviyeli ön far tasarımı ile araç yukarıya doğru uzanıyor ve kaputun yüksekliği arttırılıyor.

Kişiselleştirilebilirlik

Yenilenen C3, kişiselleştirilebilirlik konusunda da en esnek modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çift gövde rengiyle tercih edilebilen otomobilin tavanında 3, karoserde ise 9 alternatif renk mevcutken toplamda 36 kombinasyon gerçekleştirilebiliyor. Sis farlarının çerçeveleri, yan aynalar, C sütunları kaplamaları ve “Airbump” olarak adlandırılan gövde korumalarında da renk seçenekleri mevcut olacak.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma özellikli anahtarı da barındıran yeni C3’ün tüm fonksiyonlarına ergonomik kullanım sunan 7 inçlik ekrandan erişilebiliyor. Gösterge paneli ve koltuk tasarımlarındaki genişliğin görsel algısı 1379 mm’lik (önceki modelden 2 cm daha fazla) omuz genişliği ile onaylanıyor. Arka koltuk yolcularına sunulan diz mesafesi için sınıfının üstünde ifadesi kullanılmış. Torpido gözü de sınıfının en genişiymiş. Yeni C3’ün bagajı 300 litrelik bir hacme yaklaşıyor.

Citroen ConnectedCam

Yeni Citroën C3, dünyada ilk kez sunulan ve ”Otomobil Dünyasının Yeni Sosyal Fenomeni” unvanını kazanacak bir teknolojiyi barındırıyor: Citroën ConnectedCam. Citroën C3, sosyal ağlarda günlük yolculuklarınızı paylaşabildiğiniz veya kaza gibi durumlarda kanıt niteliği sunmak için tasarlanan, dikiz aynasının arkasına yerleşimli bir HD kamera sistemi olan Citroën ConnectedCam gibi son teknolojiler ile donatıldı.

Citroën C3’ün gelişmiş sürücü destek sistemleri ayrıca şunları içeriyor: Ses tanıma özellikli 3D navigasyon, geri vites kamerası, şerit değiştirme uyarısı ve kör nokta uyarısı. Tüm araç fonksiyonlarına kontrol merkezi olarak görev yapan 7” boyutundaki dokunmatik tabletten erişiliyor. Optimum tepki süresi kısa olduğu için tablet kapasitif ekran teknolojisi kullanıyor.

Yeni C3’ün yüksek verimlilik sunan PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorları, EAT6 isimli en son nesil otomatik şanzımanın da desteğiyle performans bakımından bir adım ileri gitmeyi başarıyor. Manuel şanzımanlı PureTech 3 silindirli benzinli motor, 68 HP, 82 HP ve 110 HP (&Start) seviyelerine sahipken BlueHDi 75 HP (Stop&Start) ve 100 HP (Stop&Start) dizel güç üniteleri ile satışa sunuluyor. En iyi sürüş performansı ve konforu için yeni C3 kısa bir süre içerisinde EAT6 otomatik şanzıman ile de piyasada yer alacak.