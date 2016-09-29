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Citroen C3 yenilendi

Citroen’in ülkemizde de çok ciddi satış rakamlarına ulaşan modeli C3 yenilendi. Marka öncülüğü misyonunu üstlenen model, önemli ilkleri beraberinde getiriyor. İşte görseller ve diğer detaylar:
2 yıl
5,4b
2
25
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Citroën’in küçük sınıfta 3.5 milyonu aşkın satış adedini geride bırakan başarılı modeli C3, tamamen yenilenerek hem segmentinde hem de otomotiv sektöründe ilklere imza atmaya hazırlanıyor. Citroën Advanced Comfort programı dahilinde geliştirilen yeni C3’te, markanın öncülüğünü sürdürdüğü konfor algısı yeniden belirleniyor.

5 kapılı yeni Citroën C3, 3.99 metre uzunluğuyla kompakt ve pratik yapısını koruyor ve 10.7 metrelik dönüş yarıçapı ile de şehir hayatındaki kıvraklığını sürdürüyor. Citroën’in, C4 Picasso ve C4 Cactus’te kullanılan karakteristik iki seviyeli ön far tasarımı ile araç yukarıya doğru uzanıyor ve kaputun yüksekliği arttırılıyor.
Citroen C3 yenilendi
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Kişiselleştirilebilirlik


Yenilenen C3, kişiselleştirilebilirlik konusunda da en esnek modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çift gövde rengiyle tercih edilebilen otomobilin tavanında 3, karoserde ise 9 alternatif renk mevcutken toplamda 36 kombinasyon gerçekleştirilebiliyor. Sis farlarının çerçeveleri, yan aynalar, C sütunları kaplamaları ve “Airbump” olarak adlandırılan gövde korumalarında da renk seçenekleri mevcut olacak.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma özellikli anahtarı da barındıran yeni C3’ün tüm fonksiyonlarına ergonomik kullanım sunan 7 inçlik ekrandan erişilebiliyor. Gösterge paneli ve koltuk tasarımlarındaki genişliğin görsel algısı 1379 mm’lik (önceki modelden 2 cm daha fazla) omuz genişliği ile onaylanıyor. Arka koltuk yolcularına sunulan diz mesafesi için sınıfının üstünde ifadesi kullanılmış. Torpido gözü de sınıfının en genişiymiş. Yeni C3’ün bagajı 300 litrelik bir hacme yaklaşıyor.
Citroen C3 yenilendi
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Citroen ConnectedCam


Yeni Citroën C3, dünyada ilk kez sunulan ve ”Otomobil Dünyasının Yeni Sosyal Fenomeni” unvanını kazanacak bir teknolojiyi barındırıyor: Citroën ConnectedCam. Citroën C3, sosyal ağlarda günlük yolculuklarınızı paylaşabildiğiniz veya kaza gibi durumlarda kanıt niteliği sunmak için tasarlanan, dikiz aynasının arkasına yerleşimli bir HD kamera sistemi olan Citroën ConnectedCam gibi son teknolojiler ile donatıldı.

Citroën C3’ün gelişmiş sürücü destek sistemleri ayrıca şunları içeriyor: Ses tanıma özellikli 3D navigasyon, geri vites kamerası, şerit değiştirme uyarısı ve kör nokta uyarısı. Tüm araç fonksiyonlarına kontrol merkezi olarak görev yapan 7” boyutundaki dokunmatik tabletten erişiliyor. Optimum tepki süresi kısa olduğu için tablet kapasitif ekran teknolojisi kullanıyor.

Yeni C3’ün yüksek verimlilik sunan PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorları, EAT6 isimli en son nesil otomatik şanzımanın da desteğiyle performans bakımından bir adım ileri gitmeyi başarıyor. Manuel şanzımanlı PureTech 3 silindirli benzinli motor, 68 HP, 82 HP ve 110 HP (&Start) seviyelerine sahipken BlueHDi 75 HP (Stop&Start) ve 100 HP (Stop&Start) dizel güç üniteleri ile satışa sunuluyor. En iyi sürüş performansı ve konforu için yeni C3 kısa bir süre içerisinde EAT6 otomatik şanzıman ile de piyasada yer alacak.

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axaxa 2 yıl
O yandaki zımbırtıyı koymasalar aslında hem firma tanıtım araçlarına benziyor.
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68mahmut68 2 yıl
64.900TL başlangıç fiyatı yazmışlar.
http://www.vasitam.com/yeni-c3-en-uygun-fiyatlarla-0-km-sehir-ici-4-3-litre-yakit+810.html
1 Yanıt Yanıtla
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JNG90 2 yıl 68mahmut68
68mahmut68
64.900TL başlangıç fiyatı yazmışlar.
http://www.vasitam.com/yeni-c3-en-uygun-fiyatlarla-0-km-sehir-ici-4-3-litre-yakit+810.html

52.500'ten başlıyor.
Bunun dışında yorum yazan arkadaşlar B segment araçtan ne bekliyor acaba 1.6 dizel 100 beygir motor var...
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__Nikolaus__ 2 yıl
Taze geldi
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MetalWave 2 yıl
önceki c3 ü anlamış değilim. usb girişli modeli olanı buldum digital klima yoktu, digital klimalıydı arka camlar manual di. 4 cam otomatikti usb girtişi yoktu. belki yanlış hatırlayıp söyledim ama şu kesinki hepsi bir arada olan bir c3 bulamadım ve almadım. modelleri çok karışık geldi bana. inşallah yeni c3ler daha iyidir bu konuda
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Father Torque 2 yıl
"Citroën Advanced Comfort" paketinin ilk kullanıldığı 2 modelden birisi olacak yeni C3 (diğeri C4 Picasso). Bu pakette en önemli kısım bence yeni süspansiyon sistemi. Citroen'in iddiasına göre çok daha basit bir sistemle C5 ve üzerinde kullanılmakta olan hidropnömatik süspansiyona benzer bir sonuç elde edilebiliyor. Eğer bahsettikleri teknoloji bu kadar etkiliyse ve C3 gibi uygun fiyatlı bir araçta kullanıma sunulacaksa bundan sonraki ilk tercihim olur.
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Led Zeppelin 2 yıl
Ön tarafa biraz daha çalışsalar efsane bir şey çıkabilirmiş ortaya.
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canpinar 2 yıl
500l la bu :)
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DeepNote 2 yıl
Çok sevimli bir araç olmuş. Yüksek donanım uygun fiyat dizel otomatik versiyonla çılgın satar. Özellikle Hyundai i20'nin piyasa domineliğine son verecektir. Dahası citroen bir fransız arabası gibi algılanmaz, kaliteli bir araç gibi konumlanır ülke tüketicisinin gözünde, ki öyledir de.
Yani satış rakamlarını görünce aşşağıda olumsuz yazan arkadaşlar şok geçirecekler, garanti veriyorum
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bestercan 2 yıl
O farlar ne öyle. Malzemeden mi çalmışlar.
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Roark 2 yıl
arka 500l'den direkt arak
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inexo 2 yıl
Fiat 500ile cactus un çocukları
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