Fransız savcılığı Fiat’a emisyon soruşturması açtı

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Geçtiğimiz hafta Fransa’da, Renault ve Opel hakkında dizel emisyon testlerinde hile yaptıkları iddiasıyla inceleme başlatan Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu şimdi de Fiat Chrysler’a soruşturma açtı. Bir Fransız savcının yaptığı açıklamaya göre 15 Mart’ta başlayan incelemeler şu an ciddi bir adli soruşturma halini aldı. Fiat’ın daha önce ABD ve İngiltere’de de benzer gerekçelerle inceleme altına alındığının altını çizen savcı, otomobil üreticisinin tüketicileri korumaya yönelik düzenlemeleri ihlal etmiş olabileceğini dile getirdi.

Soruşturmanın ortaya çıkmasının ardından konuşan Fiat sözcüsü ise şirketin soruşturmayı takip ettiğini ve şirkete ait araçların İtalyan Taşımacılık Bakanlığı tarafından gerekli onayları alarak emisyon düzenlemelerine tamamen uyduklarını ifade etti. Şirket sözcüsü ve savcı soruşturmanın hangi model veya modeller üzerinde yoğunlaştığına dair bir bilgi vermezken sözcü, tüm yetkili makamlarla soruşturma sürecinde iş birliği içinde olacaklarını ve konunun tamamen çözüme kavuşturulacağından emin olduklarını belirtti.

2015 Yılında Volkswagen’in emisyon testlerinde hile yaptığının ortaya çıkmasıyla birlikte ABD ve birçok Avrupa ülkesi kendi yetkili kurumlarıyla otomobil üreticilerini mercek altına almış ve benzeri bir skandalın olma ihtimaline karşı sıkı denetleme kuralları getirmişti. Son olarak bu ay başında Peugeot ailesine katılan Opel, Fransız yetkililerce incelenmiş ancak dün yapılan açıklamayla emisyon testlerinde bir sorun olmadığı açıklanmıştı.

http://www.autonews.com/article/20170321/OEM11/170329965/fiat-chrysler-under-investigation-in-france-for-emissions-cheating