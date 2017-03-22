Fransız savcılığı Fiat’a emisyon soruşturması açtı

Soruşturmanın ortaya çıkmasının ardından konuşan Fiat sözcüsü ise şirketin soruşturmayı takip ettiğini ve şirkete ait araçların İtalyan Taşımacılık Bakanlığı tarafından gerekli onayları alarak emisyon düzenlemelerine tamamen uyduklarını ifade etti. Şirket sözcüsü ve savcı soruşturmanın hangi model veya modeller üzerinde yoğunlaştığına dair bir bilgi vermezken sözcü, tüm yetkili makamlarla soruşturma sürecinde iş birliği içinde olacaklarını ve konunun tamamen çözüme kavuşturulacağından emin olduklarını belirtti.
2015 Yılında Volkswagen’in emisyon testlerinde hile yaptığının ortaya çıkmasıyla birlikte ABD ve birçok Avrupa ülkesi kendi yetkili kurumlarıyla otomobil üreticilerini mercek altına almış ve benzeri bir skandalın olma ihtimaline karşı sıkı denetleme kuralları getirmişti. Son olarak bu ay başında Peugeot ailesine katılan Opel, Fransız yetkililerce incelenmiş ancak dün yapılan açıklamayla emisyon testlerinde bir sorun olmadığı açıklanmıştı.
http://www.autonews.com/article/20170321/OEM11/170329965/fiat-chrysler-under-investigation-in-france-for-emissions-cheating Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Wv sevmem ama Renault önce kapanmayan ve simetrisi bozuk kapılarını düzeltsin. Nissan'dan yararlandı ve etraftan aşırarak da olsa tasarım işini kıvırdı. Ancak sağlamlığı hala aynı sorun. Renault benim için hala köy için alınan veya ilaç sirketlerinin mumessillerine verdiği araç markası.