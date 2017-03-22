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Fransız savcılığı Fiat’a emisyon soruşturması açtı

Fransız savcılığı emisyon testlerinde hile yaptığı gerekçesiyle Fiat Chrysler’a karşı soruşturma başlattı. Fiat yetkilileri ise emisyon düzenlemelerine tamamen uyduklarını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Fransız savcılığı Fiat’a emisyon soruşturması açtı
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Geçtiğimiz hafta Fransa’da, Renault ve Opel hakkında dizel emisyon testlerinde hile yaptıkları iddiasıyla inceleme başlatan Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu şimdi de Fiat Chrysler’a soruşturma açtı. Bir Fransız savcının yaptığı açıklamaya göre 15 Mart’ta başlayan incelemeler şu an ciddi bir adli soruşturma halini aldı. Fiat’ın daha önce ABD ve İngiltere’de de benzer gerekçelerle inceleme altına alındığının altını çizen savcı, otomobil üreticisinin tüketicileri korumaya yönelik düzenlemeleri ihlal etmiş olabileceğini dile getirdi.

Soruşturmanın ortaya çıkmasının ardından konuşan Fiat sözcüsü ise şirketin soruşturmayı takip ettiğini ve şirkete ait araçların İtalyan Taşımacılık Bakanlığı tarafından gerekli onayları alarak emisyon düzenlemelerine tamamen uyduklarını ifade etti. Şirket sözcüsü ve savcı soruşturmanın hangi model veya modeller üzerinde yoğunlaştığına dair bir bilgi vermezken sözcü, tüm yetkili makamlarla soruşturma sürecinde iş birliği içinde olacaklarını ve konunun tamamen çözüme kavuşturulacağından emin olduklarını belirtti.

2015 Yılında Volkswagen’in emisyon testlerinde hile yaptığının ortaya çıkmasıyla birlikte ABD ve birçok Avrupa ülkesi kendi yetkili kurumlarıyla otomobil üreticilerini mercek altına almış ve benzeri bir skandalın olma ihtimaline karşı sıkı denetleme kuralları getirmişti. Son olarak bu ay başında Peugeot ailesine katılan Opel, Fransız yetkililerce incelenmiş ancak dün yapılan açıklamayla emisyon testlerinde bir sorun olmadığı açıklanmıştı.


http://www.autonews.com/article/20170321/OEM11/170329965/fiat-chrysler-under-investigation-in-france-for-emissions-cheating Yorum Yaz
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Orhan Hoca 2 yıl en beğenilen Moueson
Moueson
Tek sahtekar bir firma vardır o da volkswagen

Wv sevmem ama Renault önce kapanmayan ve simetrisi bozuk kapılarını düzeltsin. Nissan'dan yararlandı ve etraftan aşırarak da olsa tasarım işini kıvırdı. Ancak sağlamlığı hala aynı sorun. Renault benim için hala köy için alınan veya ilaç sirketlerinin mumessillerine verdiği araç markası.
MouesonTek sahtekar bir firma vardır o da volkswagenWv sevmem ama Renault önce kapanmayan ve simetrisi bozuk kapılarını düzel...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Moueson 2 yıl
Tek sahtekar bir firma vardır o da volkswagen
1 Yanıt Yanıtla +6
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YA-KU-ZA 2 yıl
Ülkeler birbirlerine amma düşman herkes bir açık arıyor
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interwap 2 yıl
İtalyan savcılığından Reno ve Citroen için atak bekleniyor. Bir sol kroşe.
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axaxa 2 yıl
Herkes payını alacak rekabet tabi.
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Experimentation 2 yıl
yiyin birbirinizi
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Kaiser75 2 yıl
Dizelleri toptan yasaklayın olsun bitsin. ne bu yahu hergün bir firmadan gelen dizel skandalı[8\|]
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Parola_18 2 yıl
bide bize demokrasi ve insan haklarını öğretiyor bu sömürgeciler maskeler düştü artık yeni dünya düzenine geçtik herkes güçlü pozisyon almak istiyor önümüzdeki çok çeşitli savaşlar için
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TncyKrmn 2 yıl
Reno için böyle bir olay çıkmıştı fiat'a çıkmasaydı şaşardık zaten. Mercedes , Volvo , Ford gibi firmalarıda çok yakında göreceğiz gibime geliyor.
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neronidas 2 yıl TncyKrmn
TncyKrmn
Reno için böyle bir olay çıkmıştı fiat'a çıkmasaydı şaşardık zaten. Mercedes , Volvo , Ford gibi firmalarıda çok yakında göreceğiz gibime geliyor.

ford.com.tr/...
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Moueson 2 yıl
Tek sahtekar bir firma vardır o da volkswagen
1 Yanıt Yanıtla +6
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Orhan Hoca 2 yıl Moueson
Moueson
Tek sahtekar bir firma vardır o da volkswagen

Wv sevmem ama Renault önce kapanmayan ve simetrisi bozuk kapılarını düzeltsin. Nissan'dan yararlandı ve etraftan aşırarak da olsa tasarım işini kıvırdı. Ancak sağlamlığı hala aynı sorun. Renault benim için hala köy için alınan veya ilaç sirketlerinin mumessillerine verdiği araç markası.
2 Yanıt Yanıtla +8
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YA-KU-ZA 2 yıl
Ülkeler birbirlerine amma düşman herkes bir açık arıyor
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woltka 2 yıl
Buda moda oldu anasını satayım. Vw moda oldu diye zam yapar şimdi
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