Citroen'den oldukça farklı bir tasarım

Toyota Motor Avrupa ile PSA Peugeot Citroën ortaklığının ilk meyvesi minibüsler geçtiğimiz sene kasım ayında gün yüzüne çıkmıştı. Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer ve Toyota Proace olarak isimlendirilen ve aynı platformdan çıkan minibüsler ilk olarak Cenevre Auto Show’da firmaların standlarında tanıtılacak.

Citroën, bu kanattan ilgiyi arttırmak ve diğer markalardan farklılaşmak için Fransız elektronik müzik grubu Hyphen Hyphen ile farklı bir versiyona imza attı. Oldukça dikkat çekici görünüme sahip model 2016’da Cenevre Auto Show’da görücüye çıkacak.

Yükseltilen minibüs 19 inç jantları, farklı ön ve arka tampon yapısı, marşpiyel ve çamurluklardaki plastik çerçeveleri ile asfalt harici hafif arazi yolları için de hazırlıklı görünüyor.

Dış tasarımdaki renk geçişleri, iç tasarımda da kullanılmış ve gerçekten tüm benzerlerinden farklı bir görünüm elde edilmiş. 148 beygirlik BlueHDi 150 S&S dizel 4 silindirli motora sahip araç, 6 ileri manuel şanzımana sahip. Eğer istenirse 4 çeker özellik ile de teslim alınabilecek minibüse ilişkin fiyat bilgisi ve hangi pazarlarda satılacağına dair bir bilgi henüz ortalarda yok.

http://www.topspeed.com/cars/citroen/2016-citroen-spacetourer-hyphen-concept-ar172406.html