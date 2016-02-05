Citroen'den oldukça farklı bir tasarım

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Toyota Motor Avrupa ile PSA Peugeot Citroën ortaklığının ilk meyvesi minibüsler geçtiğimiz sene kasım ayında gün yüzüne çıkmıştı. Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer ve Toyota Proace olarak isimlendirilen ve aynı platformdan çıkan minibüsler ilk olarak Cenevre Auto Show’da firmaların standlarında tanıtılacak.
Citroën, bu kanattan ilgiyi arttırmak ve diğer markalardan farklılaşmak için Fransız elektronik müzik grubu Hyphen Hyphen ile farklı bir versiyona imza attı. Oldukça dikkat çekici görünüme sahip model 2016’da Cenevre Auto Show’da görücüye çıkacak.
Yükseltilen minibüs 19 inç jantları, farklı ön ve arka tampon yapısı, marşpiyel ve çamurluklardaki plastik çerçeveleri ile asfalt harici hafif arazi yolları için de hazırlıklı görünüyor.
Dış tasarımdaki renk geçişleri, iç tasarımda da kullanılmış ve gerçekten tüm benzerlerinden farklı bir görünüm elde edilmiş. 148 beygirlik BlueHDi 150 S&S dizel 4 silindirli motora sahip araç, 6 ileri manuel şanzımana sahip. Eğer istenirse 4 çeker özellik ile de teslim alınabilecek minibüse ilişkin fiyat bilgisi ve hangi pazarlarda satılacağına dair bir bilgi henüz ortalarda yok.
http://www.topspeed.com/cars/citroen/2016-citroen-spacetourer-hyphen-concept-ar172406.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Citroen Space Tourer Combi ve Shutle olarak versiyonlarla gelecek, özellikle üst seviye paktlerinde, Berlingo Combi araçlarda opsiyonel olarak sunulan Modutop Tavan gibi çok şık bir cam tavan yapısı ile gelecek ve opsiyonel olarak sunulacak.
Head Up Display ekran, Anahtarsız giriş ve çalıştırma, Kör nokta uyarı sistemi, Şerit takip sistemi, Isıtmalı ve masajlı koltuklar gibi üst seviye donanımlarla gelecek tabi bunlar opsiyonel olarak sunulacak, bunun yanında PSA Grubunun yeni EAT6 tam otomatik şanzımanı ile alıbabilecek, burda dikkar çeken özellikse Fransada satılan Berlingo Combi modelinde ki otomatik vites gibi, vitesin yuvarlak bir konumda olması, tıpkı jaguar ve land roverlarda olduğu gibi,
PSA Grubunun Citroen C4 Picasso ve Peugeot 308 modelinde kullanılan EMP2 şasi üzerine inşa edilen Space Torurer sınıfına çok farklı bir hava ve rekabet getirecek..