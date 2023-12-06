Otomobil markalarının Aralık ayı kampanyaları

Türkiye'de faaliyet gösteren otomobil markaları her ay olduğu gibi Aralık ayına giriş yapmamızla birlikte yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu yazımızda bazı markaların tüketiciler için sunduğu fırsatları inceleyebilirsiniz.
Opel
Yeni Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, manuel şanzımanlı Edition donanımında, 200 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi; otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.252.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
Opel Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi ve Teknoloji Paketi hediyesi ile kullancılara sunuluyor. Crossland, 1.2 130 HP AT6 Essential versiyonunda online satışa özel 1.045.000 TL’ye varan avantajlarla 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında hem manuel hem otomatik şanzımanlı versiyonlarda “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1.004.200 TL’lik fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1.187.900 TL’ye satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.437.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni 1.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.
Citroen
Citroën C4’e ise 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. C5 Aircross, 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarıylaCitroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.
Citroën C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor. Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroën C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânları sağlanıyor.
Peugeot
7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot 5008, tüzel müşterilere özel 270 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,59 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Yeni 508 ise 220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.
MG
Benzinli MG ZS Luxury Plus modelinde; 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânına ek, 80 bin TL’lik takas desteği sağlanıyor. MG ZS Comfort manuel şanzımanlı versiyonunda ise 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânına ek, 40 bin TL’lik takas desteği imkânı bulunuyor. MG ZS benzinli modelinin tavsiye edilen takas indirimli fiyatları, Comfort donanımıyla 939.000 TL, Luxury Plus donanımıyla ise 1.159.000 TL olarak dikkat çekiyor
MG4 Electric modelinin Comfort ve Luxury donanımlı versiyonları da; 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi olanağına ek, Comfort donanımlı versiyonda 80 bin TL, Luxury donanımlı versiyonda ise 60 bin TL takas desteği ile tercih edilebiliyor. MG4 Electric, Comfort donanımında 1.259.000 TL, Luxury donanımındaysa 1.509.000 TL’lik, tavsiye edilen takas indirimli fiyatlar ile satın alınabiliyor.
%100 elektrikli MG ZS EV satın almayı düşünenler ise 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi olanağından veya 40 bin TL takas desteğinden faydalanabiliyor. %100 elektrikli MG ZS EV Luxury 1.659.000 TL’lik takas indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor.
Chery
Otomobil endüstrisinde bugüne kadar yapılan, alanında ilk olan kampanyada tüm çekiliş sürecini Milli Piyango İdaresi gerçekleştirecek, devamındaki hakların teslim edilmesi ve ilgili düzenlemeleri de yine idare takip edecek. Kampanya süresince her 10 günde bir çekiliş yapılacak ve ardından kazananlar açıklanacak.
Skywell ve Leapmotor
Toyota
Yaris benzinli modeli de 997 bin TL’den başlayan fiyatlarla ÖTV muafiyeti avantajıyla veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği alınabiliyor. Sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan Toyota Corolla HB Hybrid modelinde ise 160 bin TL indirim veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor. Corolla Cross, 200 bin TL’ye varan indirim ile sunulurken, isteyenler 200 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz avantajını da tercih edebilecekler.
Yaris Cross ise, 1 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Yetkili Satıcı’larında yeni sahiplerini bekliyor. Bu modelde de 170 bin TL indirim veya 200.000 TL, 12 Ay, yüzde 0 faiz fırsatından yararlanmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.