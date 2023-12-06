Otomobil markalarının Aralık ayı kampanyaları

Türkiye'de faaliyet gösteren otomobil markaları her ay olduğu gibi Aralık ayına giriş yapmamızla birlikte yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu yazımızda bazı markaların tüketiciler için sunduğu fırsatları inceleyebilirsiniz.

Opel

Yeni Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, manuel şanzımanlı Edition donanımında, 200 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi; otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.252.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi ve Teknoloji Paketi hediyesi ile kullancılara sunuluyor. Crossland, 1.2 130 HP AT6 Essential versiyonunda online satışa özel 1.045.000 TL’ye varan avantajlarla 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında hem manuel hem otomatik şanzımanlı versiyonlarda “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1.004.200 TL’lik fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Tam Boyutta Gör Opel Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla ve Elegance versiyonunda online satışa özel 1.245.000 TL’ye varan avantajlarla 1.415.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel Grandland ise 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte GS versiyonunda 75.000 TL, Ultimate versiyonunda ise 100.000 TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda online satışa özel 327.900 TL’ye varan avantajlarla 1.419.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1.187.900 TL’ye satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.437.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni 1.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

Citroen

Tam Boyutta Gör Citroen C4 X modelinde250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla birlikte 50 bin TL takas desteği sunuluyor. Citroën C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneklerine ek 50 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor.

Citroën C4’e ise 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. C5 Aircross, 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarıylaCitroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroën C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor. Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroën C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânları sağlanıyor.

Peugeot

Tam Boyutta Gör Yeni 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor. Peugeot 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunulurken markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ise 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot 5008, tüzel müşterilere özel 270 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,59 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Yeni 508 ise 220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

MG

Tam Boyutta Gör Benzinli MG HS için hem Comfort hem Luxury donanım seviyelerinde 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli krediye ek 100 bin TL de takas desteği sunuluyor. MG HS Comfort 1.319.000 TL ve HS Luxury 1.459.000 TL’lik takas indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor.

Benzinli MG ZS Luxury Plus modelinde; 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânına ek, 80 bin TL’lik takas desteği sağlanıyor. MG ZS Comfort manuel şanzımanlı versiyonunda ise 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânına ek, 40 bin TL’lik takas desteği imkânı bulunuyor. MG ZS benzinli modelinin tavsiye edilen takas indirimli fiyatları, Comfort donanımıyla 939.000 TL, Luxury Plus donanımıyla ise 1.159.000 TL olarak dikkat çekiyor

MG4 Electric modelinin Comfort ve Luxury donanımlı versiyonları da; 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi olanağına ek, Comfort donanımlı versiyonda 80 bin TL, Luxury donanımlı versiyonda ise 60 bin TL takas desteği ile tercih edilebiliyor. MG4 Electric, Comfort donanımında 1.259.000 TL, Luxury donanımındaysa 1.509.000 TL’lik, tavsiye edilen takas indirimli fiyatlar ile satın alınabiliyor.

%100 elektrikli MG ZS EV satın almayı düşünenler ise 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi olanağından veya 40 bin TL takas desteğinden faydalanabiliyor. %100 elektrikli MG ZS EV Luxury 1.659.000 TL’lik takas indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor.

Chery

Tam Boyutta Gör Chery ise Aralık ayında bambaşka bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Chery’nin başlattığı yıl sonu kampanyasında, 12 kişiye ücretsiz Çin seyahati, 15 kişiye de iPhone 15 kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında, yeni bir Chery marka otomobil satın alanlar, dünyanın harikalarından biri olan görkemli Çin Seddi’ni ve modern metropol Şanghay’ın gökdelenlerini ücretsiz olarak ziyaret etme şansına sahip olacak. Ayrıca kazanan müşteriler, Chery fabrikasını ziyaret ederek otomobillerin nasıl üretildiğini görebilecek ve Chery’nin gelecekteki ürünlerini test edebilecekler.

Otomobil endüstrisinde bugüne kadar yapılan, alanında ilk olan kampanyada tüm çekiliş sürecini Milli Piyango İdaresi gerçekleştirecek, devamındaki hakların teslim edilmesi ve ilgili düzenlemeleri de yine idare takip edecek. Kampanya süresince her 10 günde bir çekiliş yapılacak ve ardından kazananlar açıklanacak.

Skywell ve Leapmotor

Tam Boyutta Gör Ulu Motor, D-SUV segmentinde yer alan %100 elektrikli Skywell ET5 modeli için 850.000 TL’ye varan kredi tutarına 36 ay vade imkanı sunuyor. Leapmotor T03 modelinde ise 500.000 TL’ye varan kredi tutarına 36 ay vade imkanı bulunuyor.

Toyota

Toyota C-HR Hybrid 250 bin TL’ye varan indirimle 1 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Bu indirimlere ek olarak müşteriler 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredinden de yararlanabiliyorlar. Corolla’nın 1.5 litre benzinli Vision MDS ve Vision Plus MDS versiyonları ÖTV muaf avantajıyla alınabilecek. 1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlara sahip Corolla Sedan’da 200 bin TL’ye varan indirim veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği tercih edilebilecek.

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Yaris benzinli modeli de 997 bin TL’den başlayan fiyatlarla ÖTV muafiyeti avantajıyla veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği alınabiliyor. Sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan Toyota Corolla HB Hybrid modelinde ise 160 bin TL indirim veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor. Corolla Cross, 200 bin TL’ye varan indirim ile sunulurken, isteyenler 200 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz avantajını da tercih edebilecekler.

Yaris Cross ise, 1 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Yetkili Satıcı’larında yeni sahiplerini bekliyor. Bu modelde de 170 bin TL indirim veya 200.000 TL, 12 Ay, yüzde 0 faiz fırsatından yararlanmak mümkün.

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