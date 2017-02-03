Çizim yapabilen robot kol

İnternet bağlantısına sahip olması, Line-us’ı iyi bir çizim yeteneğine sahip olmayan kişiler için de kullanışlı hale getirmiş. Minik robot, diğer Line-us kullanıcılarının internete yüklediği çizimleri kopyalayabilme özelliğine sahip. Line-us’ı işe yarar yapan bir diğer husus da robotun alt kısmında yer alan metal plaka. Sıradan bir tabandan daha fazlası olan bu plaka, robotun dikey yüzeylerde bile rahatça durabilmesine ve çizimlerini bu şekilde yapabilmesine olanak sunuyor.
Kendine has arayüzü sayesinde Scratch, Arduino, Raspberry Pi ve Python ile bağlantı kurabilen Line-us, birçok yönden kullanıcılarının istekleri doğrultusunda özelleştirilebiliyor. Sadece birkaç gün içerisinde Kickstarter'daki 39.000$ olan proje hedefini aşmayı başarmış olan robotun fiyatı 69£.
http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/3/14495836/drawing-robot-line-us-kickstarter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sorun şu kendin yapabilmen için bu kitleri hazır satan yok !
parçaları oradan buradan topla !
ve bir birine uyması için ekstra matkap işleriyle kendinizi sakatlamanız olasılığı düşünülür ise en sağlıklısı bunu hazır olarak almak,
özetle bu proje ; arz talep dengesine göre
tutarsa zaten alternatif çin üretimi olanlar hali hazırda satışı oluyor !
özetle youtube'de kendin yap projelerinin linklerini yayınlamak
yüksek IQ oran göstergesi değildir.
Kickstarter senin projen varda senin veya senin projenimi kabul mü etmiyor !?
senin asıl sıkıntı nedir şampiyon !? :)
linke tıklayınca yeni sekmede açılsın sayfalar - diğer tüm sitelerde bu durum otomatik. DH de illa ctrl basmak gerekiyor...