Çizim yapabilen robot kol

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İyi bir çizim yeteneğine sahip olmayan ve çizdiklerinin kopyalanmasını isteyen kişiler için üretilen Line-us, Kickstarter üzerinden bağış toplamaya başladı. Robotik kolunda yer alan kalemden bile daha kısa olan minik robot, birçok cihaz ile uyumlu uygulaması sayesinde kullanıcısının yaptığı tüm çizimleri algılıyor ve birebir aynı şekilde kopyalıyor. Line-us’ın uygulama üzerinden çalışması, minik robotun stylus, mouse, Apple Pencil ve hatta parmakla çizilenleri kopyalayabilmesini mümkün kılıyor.

İnternet bağlantısına sahip olması, Line-us’ı iyi bir çizim yeteneğine sahip olmayan kişiler için de kullanışlı hale getirmiş. Minik robot, diğer Line-us kullanıcılarının internete yüklediği çizimleri kopyalayabilme özelliğine sahip. Line-us’ı işe yarar yapan bir diğer husus da robotun alt kısmında yer alan metal plaka. Sıradan bir tabandan daha fazlası olan bu plaka, robotun dikey yüzeylerde bile rahatça durabilmesine ve çizimlerini bu şekilde yapabilmesine olanak sunuyor.

Kendine has arayüzü sayesinde Scratch, Arduino, Raspberry Pi ve Python ile bağlantı kurabilen Line-us, birçok yönden kullanıcılarının istekleri doğrultusunda özelleştirilebiliyor. Sadece birkaç gün içerisinde Kickstarter'daki 39.000$ olan proje hedefini aşmayı başarmış olan robotun fiyatı 69£.

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/3/14495836/drawing-robot-line-us-kickstarter