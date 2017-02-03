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Çizim yapabilen robot kol

İnternete bağlanabilen ve uygulaması sayesinde çizilen her şeyi birebir aynı şekilde kopyalayan Line-us isimli minik çizim robotu, Kickstarter üzerinden bağış toplamaya başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
1
13
Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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Çizim yapabilen robot kol
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İyi bir çizim yeteneğine sahip olmayan ve çizdiklerinin kopyalanmasını isteyen kişiler için üretilen Line-us, Kickstarter üzerinden bağış toplamaya başladı. Robotik kolunda yer alan kalemden bile daha kısa olan minik robot, birçok cihaz ile uyumlu uygulaması sayesinde kullanıcısının yaptığı tüm çizimleri algılıyor ve birebir aynı şekilde kopyalıyor. Line-us’ın uygulama üzerinden çalışması, minik robotun stylus, mouse, Apple Pencil ve hatta parmakla çizilenleri kopyalayabilmesini mümkün kılıyor.

İnternet bağlantısına sahip olması, Line-us’ı iyi bir çizim yeteneğine sahip olmayan kişiler için de kullanışlı hale getirmiş. Minik robot, diğer Line-us kullanıcılarının internete yüklediği çizimleri kopyalayabilme özelliğine sahip. Line-us’ı işe yarar  yapan bir diğer husus da robotun alt kısmında yer alan metal plaka. Sıradan bir tabandan daha fazlası olan bu plaka, robotun dikey yüzeylerde bile rahatça durabilmesine ve çizimlerini bu şekilde yapabilmesine olanak sunuyor. 

Kendine has arayüzü sayesinde Scratch, Arduino, Raspberry Pi ve Python ile bağlantı kurabilen Line-us, birçok yönden kullanıcılarının istekleri doğrultusunda özelleştirilebiliyor. Sadece birkaç gün içerisinde Kickstarter'daki 39.000$ olan proje hedefini aşmayı başarmış olan robotun fiyatı 69£.


http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/3/14495836/drawing-robot-line-us-kickstarter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
C.LeonelMeNaldo 2 yıl
güzelmiş
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DH Misafiri 2 yıl
Dolandırıcılar tarafından imza kopyalama makinesi olarak kullanılabilir.
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10ff 2 yıl
Sür yaziciya al ciktiyi. Aksiyona ne gerek var yahu? Tonla paradir bu simdi
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SEO-Uzmanı 2 yıl
youtube'de kendin yap diyen çok video var !
sorun şu kendin yapabilmen için bu kitleri hazır satan yok !
parçaları oradan buradan topla !
ve bir birine uyması için ekstra matkap işleriyle kendinizi sakatlamanız olasılığı düşünülür ise en sağlıklısı bunu hazır olarak almak,
özetle bu proje ; arz talep dengesine göre
tutarsa zaten alternatif çin üretimi olanlar hali hazırda satışı oluyor !
özetle youtube'de kendin yap projelerinin linklerini yayınlamak
yüksek IQ oran göstergesi değildir.
Kickstarter senin projen varda senin veya senin projenimi kabul mü etmiyor !?
senin asıl sıkıntı nedir şampiyon !? :)
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burak23358 2 yıl
Bir benzeri basit malzemelerden de yapılabilir tıpkı linkteki örnek gibi...
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Barış Manço 2 yıl
Sanatçı robotlar..
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sessizlerin_umudu 2 yıl
yazıcıda yapıyor hemde 60 lira hp olanlar
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kesbi 2 yıl
Bakınız plotterın mobil hali ama gerekli mi, bence gereksiz.
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rearder 2 yıl
hareket etmiyor sanki - yaygın olarak kullanılacağını sanmıyorum...
linke tıklayınca yeni sekmede açılsın sayfalar - diğer tüm sitelerde bu durum otomatik. DH de illa ctrl basmak gerekiyor...
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lapatid 2 yıl
yazıcının yapamadığı neyi yapıyor bu ?
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