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ClamCase, iPad Mini modelleriyle uyumlu yeni klavyeli kılıfını tanıttı

5 yıl
4,7b
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3
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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ClamCase, iPad Mini modelleriyle uyumlu yeni klavyeli kılıfını tanıttı
Hazırladığı başarılı kılıf ve stand ürünleriyle tanınan ClamCase, iPad Mini ve Retina ekranlı iPad Mini için hazırladığı yeni klavyeli kılıf modelini tanıttı.

Alüminyum ve polikarbonat karışımı kasasıyla bağlanan iPad Mini ile Retina ekranlı iPad Mini modellerini Apple'ın Macbook ürünlerine benzer bir yapıya büründüren ve üzerinde Bluetooth 3.0 destekli QWERTY klavye bulunan ClamCase Pro, belirtildiği kadarıyla 6 ay bekleme, 100 saat aktif kulllanım ömrü ortaya koyabiliyor. Tam olarak geriye doğru katlanmaya izin veren bir menteşe ile gelen kılıf, otomatik uyuma ve uyanma özelliklerine de destek veriyor. 0.69 inç kalınlığa ve 8.17 inç kalınlığa sahip olan iPad Mini uyumlu ClamCase Pro, ağırlık tarafında ise ekstra olarak 394 gram ekleme yapıyor. 

ClamCase'in iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebilen yeni klavyeli kılıf modeli, 129$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
 
ClamCase, iPad Mini modelleriyle uyumlu yeni klavyeli kılıfını tanıttı

http://www.macrumors.com/2014/01/13/clamcase-ipad-mini/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
gördüğüm en başarılı kılıf
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cinemaker 5 yıl
Klavyenin ipad i var
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gokceonur 5 yıl
Eğer bugün üye olursanız firma 20 dolar da indirip sağlıyor arkadaşlar
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