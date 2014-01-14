ClamCase, iPad Mini modelleriyle uyumlu yeni klavyeli kılıfını tanıttı

Hazırladığı başarılı kılıf ve stand ürünleriyle tanınan ClamCase, iPad Mini ve Retina ekranlı iPad Mini için hazırladığı yeni klavyeli kılıf modelini tanıttı.





Alüminyum ve polikarbonat karışımı kasasıyla bağlanan iPad Mini ile Retina ekranlı iPad Mini modellerini Apple'ın Macbook ürünlerine benzer bir yapıya büründüren ve üzerinde Bluetooth 3.0 destekli QWERTY klavye bulunan ClamCase Pro, belirtildiği kadarıyla 6 ay bekleme, 100 saat aktif kulllanım ömrü ortaya koyabiliyor. Tam olarak geriye doğru katlanmaya izin veren bir menteşe ile gelen kılıf, otomatik uyuma ve uyanma özelliklerine de destek veriyor. 0.69 inç kalınlığa ve 8.17 inç kalınlığa sahip olan iPad Mini uyumlu ClamCase Pro, ağırlık tarafında ise ekstra olarak 394 gram ekleme yapıyor.





ClamCase'in iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebilen yeni klavyeli kılıf modeli, 129$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.macrumors.com/2014/01/13/clamcase-ipad-mini/