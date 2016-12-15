Clash Royale oyunun yeni güncellemesi klan sandıkları getiriyor

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Kart oyunu anlayışına farklı bir soluk getiren ve adeta yeniden yazan Clash Royale, son güncelleme ile oyuncuları kendisine yeniden bağlayacak özelliklere kavuştu. Bahsetmemiz gereken ilk önemli gelişme yeni meydan okumalar. Önceki güncellemelerde olduğu gibi yeni turnuva seçenekleri oyuna entegre edilmiş ve yapımın bir yavaştan e-spor haline gelme mentalitesine katkı sağlamış.

Bir diğer dikkat çekici gelişme ise Klan Sandığı Etkinliği. Klan üyeleri artık ortak ulaşılabilir bir hedef için mücadele ederek ödüller kazanabilecek. Bu etkinlik Pazar günleri aktif olacak ve ilk açılış önümüzdeki pazar günü gerçekleşiyor.

Bunların dışında güncelleme ile gelen diğer düzenlemeler şöyle:

Taç Düellosu Meydan Okuması (Bugün itibariyle)

Klan Sandığı Etkinliği (Önümüzdeki Pazar gününden itibaren)

Elektro Büyücü Meydan Okuması (23 Aralık’tan itibaren)

Pazar günleri destansı kart isteme ve bağışlama imkanı

Destansı kartların dükkan maliyetlerinde indirim

Destansı sandıklarda daha fazla kart

2600-3000 seviye arası için Orman Arenası açılacak (13 Ocak’ta)

Dart Goblin’i ve 5 yeni kart

iOS sürümünü Android sürümünü de Tüm bunlara ek olarak elit barbarlar, fırtına, cehennem ejderhası, balon, büyücü, dev iskelet, bombacı, top gibi birçok kartta dengeleme değişiklikleri yapılmış. Clash Royale’insürümünü buradan sürümünü de buradan indirebilirsiniz.