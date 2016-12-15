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Clash Royale oyunun yeni güncellemesi klan sandıkları getiriyor

Supercell’in son dönemdeki en heyecan verici yapımlarından Clash Royale, son güncellemede bir dizi yeni özelliği beraberinde getiriyor. İşte yeni güncelleme ile ilgili detaylar:
2 yıl
11,2b
1
16
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Clash Royale oyunun yeni güncellemesi klan sandıkları getiriyor
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Kart oyunu anlayışına farklı bir soluk getiren ve adeta yeniden yazan Clash Royale, son güncelleme ile oyuncuları kendisine yeniden bağlayacak özelliklere kavuştu. Bahsetmemiz gereken ilk önemli gelişme yeni meydan okumalar. Önceki güncellemelerde olduğu gibi yeni turnuva seçenekleri oyuna entegre edilmiş ve yapımın bir yavaştan e-spor haline gelme mentalitesine katkı sağlamış.

Bir diğer dikkat çekici gelişme ise Klan Sandığı Etkinliği. Klan üyeleri artık ortak ulaşılabilir bir hedef için mücadele ederek ödüller kazanabilecek. Bu etkinlik Pazar günleri aktif olacak ve ilk açılış önümüzdeki pazar günü gerçekleşiyor.

Bunların dışında güncelleme ile gelen diğer düzenlemeler şöyle: 

  • Taç Düellosu Meydan Okuması (Bugün itibariyle)
  • Klan Sandığı Etkinliği (Önümüzdeki Pazar gününden itibaren)
  • Elektro Büyücü Meydan Okuması (23 Aralık’tan itibaren)
  • Pazar günleri destansı kart isteme ve bağışlama imkanı
  • Destansı kartların dükkan maliyetlerinde indirim
  • Destansı sandıklarda daha fazla kart
  • 2600-3000 seviye arası için Orman Arenası açılacak (13 Ocak’ta)
  • Dart Goblin’i ve 5 yeni kart
Tüm bunlara ek olarak elit barbarlar, fırtına, cehennem ejderhası, balon, büyücü, dev iskelet, bombacı, top gibi birçok kartta dengeleme değişiklikleri yapılmış. Clash Royale’in iOS sürümünü buradan, Android sürümünü de buradan indirebilirsiniz.

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neto_ 2 yıl
Bugün klan sandığını açtık. 3-4 tane kullandığım kart geldi.
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DH Misafiri 2 yıl
Efsanevi demek hersey demek degil ve oynamayi bilmeyen kaybeder kart seviyelerininde onemi var ama oda biyere kadar yenilipde bahane aramayin ben hic para yatirmadim 4000 kupaya kadar ciktim max level kartli adamlar geliyo bisey demiyorum klamima gelebilirsiniz adi HuySuZ
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yasinbjk1903 2 yıl
Up
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yasinbjk1903 2 yıl
Sadece pazar günlerimi destansı kart isteyebiliyoruz klandan 😱
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TheShadow 2 yıl
Bu oyun için Pay2win olayına çok da katılmıyorum. Rakip istediği kadar para basıp sandık alsın. Düzgün stratejisi yoksa kaybeder.
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Batumatu 2 yıl
Free to Play, Pay to Win oyunlardan millet ne buluyor?
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Grkwnxs 2 yıl Batumatu
Batumatu
Free to Play, Pay to Win oyunlardan millet ne buluyor?

Aslında pay to win değil eskiden oynardım ama rakip eşleştirme sistemi berbat ben 5 levelken karşıma 8 level adam koyup yenmemi istiyorlar ki yendiğim de oldu ama sinir bozucu bir durum, binlerce oyuncu arasında bana uygun oyuncu yok sanki
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sniper23 2 yıl Batumatu
Batumatu

Free to Play, Pay to Win oyunlardan millet ne buluyor?

Herkesin kendince fantazisi var.
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