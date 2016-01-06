Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun:

Haber Müdürü
Ülkemizde ciddi bir oyuncu kitesi bulunan Clash of Clans Supercell’e de haklı bir ün kazandırmıştı. Şimdi aynı ekip bu kez gerçek zamanlı bir çoklu oyunculu savaş deneyimi sunan bir oyun ile karşımızda.
Bir arenanın içinde geçen mücadeleleri konu alan yeni yapımın adı Clash Royale. Eski Roma dönemindeki gladyatör savaşlarından esinlenen oyunda karakterlerinizle en iyisi olmak için mücadele veriyorsunuz. Kendi savaş ekibinizle hem savunma hem de saldırı yapıyorsunuz. Kule savunma oyunlarından da esintiler taşıyan yapımda bir çok yükseltme seçeneği, kazanç sağlayan başarımlar ve her karaktere özel güçlendirme alternatifleri yer alıyor.
Diğer tüm Supercell oyunlarında da olduğu gibi tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen oyunda gelir modeli uygulama içi satın almalara dayandırılıyor. Bu kez Clash of Clans ve Boom Beach gibi işlerinden farklı olarak durağan bir yapıdan kurtulup oyuncular daha aktif olmaya davet eden ve emek vermeden de eğlenceli zaman geçirebilmeye imkan tanıyan Supercell’in elde edeceği başarı şimdiden merak konusu.
Android ve iOS platfpormlarında Türkçe dil destekli olarak yer alacak olan oyun henüz sadece Yeni Zelanda AppStore’unda yer alıyor. İlerleyen günlerde farklı lokasyonlara da adım atılmış olacak.
Oyun ülkemizde yayınlandığında şu link'ten erişilebilir olacak: https://itunes.apple.com/app/id1053012308
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gta 5 e bir kere verdin parasını ve yıllardır oynuyorsun.
CoC ise ne kadar gelişirsen geliş senden para isteyen ne kadar verirsen ver daha fazlasını isteyen bir sistemi var.
Ve hayatını oyuna göre şekillendirmen gerekiyor ki oyundan zevk alasın. Biri sana saldırdı oyuna gir, Depon doldu oyuna gir boşalt, bişi oldu oyuna gir,falan filan.
Bu tür oyunlar ne yazık ki pazarda olduğu hiç bir gelişim olmadan yıllarca devam edecek. (neyseki sadece mobil pazardalar)
GTA5 oynayınca boşa zaman geçmiyor, milyar dolarlar kazandırmış olmuyor ama Clash Of Clans oynayınca oluyor.