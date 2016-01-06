Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun:

Supercell yepyeni bir online mobil oyun ile karşımızda. Clash of Clans’ın yapımcısı yeni oyunda gerçek zamanlı savaşları telefonlarımızın ekranına taşıyor ve aksiyonun dozunu biraz yükseltiyor.
3 yıl
10,8b
1
23
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun:
Ülkemizde ciddi bir oyuncu kitesi bulunan Clash of Clans Supercell’e de haklı bir ün kazandırmıştı. Şimdi aynı ekip bu kez gerçek zamanlı bir çoklu oyunculu savaş deneyimi sunan bir oyun ile karşımızda.

Bir arenanın içinde geçen mücadeleleri konu alan yeni yapımın adı Clash Royale. Eski Roma dönemindeki gladyatör savaşlarından esinlenen oyunda karakterlerinizle en iyisi olmak için mücadele veriyorsunuz. Kendi savaş ekibinizle hem savunma hem de saldırı yapıyorsunuz. Kule savunma oyunlarından da esintiler taşıyan yapımda bir çok yükseltme seçeneği, kazanç sağlayan başarımlar ve her karaktere özel güçlendirme alternatifleri yer alıyor.

Diğer tüm Supercell oyunlarında da olduğu gibi tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen oyunda gelir modeli uygulama içi satın almalara dayandırılıyor. Bu kez Clash of Clans ve Boom Beach gibi işlerinden farklı olarak durağan bir yapıdan kurtulup oyuncular daha aktif olmaya davet eden ve emek vermeden de eğlenceli zaman geçirebilmeye imkan tanıyan Supercell’in elde edeceği başarı şimdiden merak konusu.

Android ve iOS platfpormlarında Türkçe dil destekli olarak yer alacak olan oyun henüz sadece Yeni Zelanda AppStore’unda yer alıyor. İlerleyen günlerde farklı lokasyonlara da adım atılmış olacak.
Oyun ülkemizde yayınlandığında şu link'ten erişilebilir olacak: https://itunes.apple.com/app/id1053012308  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl en beğenilen
Clash of clansda boşa geçirilen zamanlarla milyardolarlar kazandıranları tebrik ediyorum.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grandcross 3 yıl Abdülrezzak Gıllı Bacak
Abdülrezzak Gıllı Bacak

YüzüğüKayıpFrodo

Clash of clansda boşa geçirilen zamanlarla milyardolarlar kazandıranları tebrik ediyorum.


GTA5 oynayınca boşa zaman geçmiyor, milyar dolarlar kazandırmış olmuyor ama Clash Of Clans oynayınca oluyor.

Gta 5 e bir kere verdin parasını ve yıllardır oynuyorsun.
CoC ise ne kadar gelişirsen geliş senden para isteyen ne kadar verirsen ver daha fazlasını isteyen bir sistemi var.

Ve hayatını oyuna göre şekillendirmen gerekiyor ki oyundan zevk alasın. Biri sana saldırdı oyuna gir, Depon doldu oyuna gir boşalt, bişi oldu oyuna gir,falan filan.

Bu tür oyunlar ne yazık ki pazarda olduğu hiç bir gelişim olmadan yıllarca devam edecek. (neyseki sadece mobil pazardalar)
Abdülrezzak Gıllı BacakYüzüğüKayıpFrodoClash of clansda boşa geçirilen zamanlarla milyardolarlar kazandıran...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
YüzüğüKayıpFrodo
Clash of clansda boşa geçirilen zamanlarla milyardolarlar kazandıranları tebrik ediyorum.

GTA5 oynayınca boşa zaman geçmiyor, milyar dolarlar kazandırmış olmuyor ama Clash Of Clans oynayınca oluyor.
YüzüğüKayıpFrodoClash of clansda boşa geçirilen zamanlarla milyardolarlar kazandıranları tebrik ediyorum.GTA5 oynayınca boşa zaman g...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
6-HSınıf 3 yıl
güzel bir oyuna benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xanonymx 3 yıl
Beğenmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prisoners57 3 yıl
Oyun türk serverine gelsede oynamaya başlasak yabancı serverde oynuyom baya ıyı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zxxy 3 yıl
Hersey yeri ve zamani gelince guzel yerli yersiz oynarsaniz tabiki bağimli olursunuz hayatin sadece oyundan ibaret olmadiğini anlayabilenler icin bence gayet zevkli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayaz19 3 yıl
Güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scorpioleo 3 yıl
Yeni oyunu begendim guzel olmus oynanis vs zevkli yapmislar insallah onceki oyunu gibi piyasaya surup sonra kaldirmazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deli Komutan 3 yıl
otobüste, tenefüste, tuvalette, yatakta, öğle arasında iş çıkışında, oturup kahve içerken madenleri toplayıp klanındaki adamlara asker göndermek ve 2 günde bir klanın için 2 savaş yapmak sizin için büyük zaman kaybıysa büyük ihtimal bir şirketin ceo su falansınız herhalde. tek kuruş vermedim 3500+ taş birikti yaklaşık 4 yıldır oynuyorum sadece hızlandırma basıyorum keşke oynamasaydım demedim.
bu oyunların amacı zaten zaman öldürmek ama sen test çözerken finaline hazırlanırken iş için rapor hazırlarken falan açıp oynuyorsan kendine yazık edersin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Feedbask 3 yıl
Android'e ne zaman gelecek acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayıp oluyor beyler 3 yıl
Oyun güzele benziyor çıksa da oynasak. Platform farketmeksizin oyun oyundur kimseyi kırmayın oyun için yazık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
römercan 3 yıl
Clashte farmingi ve th snipingi öldürüp kullanıcılarından çok yoğun tepki aldılar. Başka oyun çıkartmak için en kötü zamanı seçiyorlar bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Bu firmanın oyunlarını bir süre oynadım ama gerçekten bağımlılık yapıyor. Her dakika aklınıza oyun gelip "telefonuma bakayım acaba ne oldu?" demek istemiyorsanız uzak durun.
Ben de zar zor bıraktım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 3 yıl
Verilen linkte farklı bir oyun var yanlız..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Watch4m 3 yıl
Gelsin de deneyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10767 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, supercell ve
4 etiket daha clash royale Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl BMW, HUD ekranını motosiklet kasklarına getiriyor 3 yıl Zeiss, iPhone için geliştirdiği lenslerini tanıttı 3 yıl Samsung Gear S2 için iOS desteği yakında 3 yıl Oculus Rift'in fiyatı beklenenden yüksek çıktı 3 yıl Dünyanın ilk Snapdragon 820'li akıllı telefonu ile tanışın: LeTV Le Max Pro 3 yıl iOS 9'un "Wi-Fi Assist" özelliği can sıkmaya devam ediyor 3 yıl Volkswagen'den CES 2016'da son teknolojilerini topladığı e-Golf Touch 3 yıl Huawei Mate 8 inceleme videosu "Türkiye'de ilk defa" 3 yıl Küçük dev Olympus 300mm F4 IS Pro duyuruldu 3 yıl Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus 3 yıl DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti! 3 yıl Harman, yeni sistemiyle araç içi güvenliğe odaklanıyor 3 yıl Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin 3 yıl Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu 3 yıl Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat 3 yıl 4K video kaydedebilen bir aksiyon kamerası da Kodak'tan 3 yıl FLIR'dan kompakt termal kamera 3 yıl Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor 3 yıl Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet 3 yıl Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun: Sonraki Olmypus'un Tough serisine yeni üye 3 yıl Samsung Chromebook 3 sahneye çıktı 3 yıl Samsung, Notebook 9 ile gücü ve hafifliği birleştiriyor 3 yıl Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi 3 yıl LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri 3 yıl Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı 3 yıl Fitbit ilk akıllı saatini görücüye çıkardı 3 yıl Casio'dan gerçek bir akıllı saat 3 yıl Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu 3 yıl Apple iPhone 6c artık çalışır halde 3 yıl MediaTek dünyanın ilk hepsi-bir-arada giyilebilir cihaz yongasını geliştirdi 3 yıl Zotac kendi çubuk bilgisayarını görücüye çıkardı 3 yıl HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu 3 yıl Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10 3 yıl Samsung yeniden Windows tablet pazarında: TabPro S 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note 3 yıl Archos'tan 50 Avroya akıllı telefon 3 yıl Samsung'un karı bu yıl da düşüşte 3 yıl Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor 3 yıl Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim