Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun:

Ülkemizde ciddi bir oyuncu kitesi bulunan Clash of Clans Supercell’e de haklı bir ün kazandırmıştı. Şimdi aynı ekip bu kez gerçek zamanlı bir çoklu oyunculu savaş deneyimi sunan bir oyun ile karşımızda.

Android ve iOS platfpormlarında Türkçe dil destekli olarak yer alacak olan oyun henüz sadece Yeni Zelanda AppStore’unda yer alıyor. İlerleyen günlerde farklı lokasyonlara da adım atılmış olacak.

Oyun ülkemizde yayınlandığında şu link'ten erişilebilir olacak: https://itunes.apple.com/app/id1053012308

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Bir arenanın içinde geçen mücadeleleri konu alan yeni yapımın adı Clash Royale. Eski Roma dönemindeki gladyatör savaşlarından esinlenen oyunda karakterlerinizle en iyisi olmak için mücadele veriyorsunuz. Kendi savaş ekibinizle hem savunma hem de saldırı yapıyorsunuz. Kule savunma oyunlarından da esintiler taşıyan yapımda bir çok yükseltme seçeneği, kazanç sağlayan başarımlar ve her karaktere özel güçlendirme alternatifleri yer alıyor.Diğer tüm Supercell oyunlarında da olduğu gibi tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen oyunda gelir modeli uygulama içi satın almalara dayandırılıyor. Bu kez Clash of Clans ve Boom Beach gibi işlerinden farklı olarak durağan bir yapıdan kurtulup oyuncular daha aktif olmaya davet eden ve emek vermeden de eğlenceli zaman geçirebilmeye imkan tanıyan Supercell’in elde edeceği başarı şimdiden merak konusu.