Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D sektörün ilk HDMI 2.1 kablosunu piyasaya sürüyor

Sektörün ilk HDMI 2.1 standardına uyumlu bağlantı kablosu Club3D firmasından geldi. Yeni kablo 10k çözünürlüğe ve 120Hz tazeleme oranına çıkabiliyor. Bant genişliği ise 48Gbps.
5 ay
7,8b
1
8
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz yılın sonlarında teknik detayları yayınlanan HDMI 2.1 standardı yavaş yavaş piyasada kendisine yer bulmaya başladı. Sektörün ilk HDMI 2.1 kablosu Club3D firmasından geldi.

HDMI 2.1 neler sunuyor?

Yeni standart ile gelen en önemli özelliklerden birisi 48Gbps bant genişliğine yer vermesi. Ultra High Speed HDMI olarak adlandırılan bu özellik ile sıkıştırılmamış 8K videolar HDR ile birlikte aktarılabilecek. HDMI 1.4 standardında 10.2Gbps, HDMI 2.0 standardında 18Gbps bant genişlikleri düşünüldüğünde büyük bir sıçrama olduğu görülebiliyor.

Diğer taraftan çözünürlükler ve tazeleme oranları da yükseliyor. 4K, 5K, 8K ve 10K çözünürlüklerde 50/60 ile 100/120Hz tazeleme oranları elde edilebiliyor. Böylece yoğun görüntü tecrübesi ve akıcı detaylar sergilenebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Roccat, çevre birimleri için özel aksesuarlar duyurdu"

HDMI 2.1 kablolarında elektromanyetik çakışma da en aza indirilmiş. Bu sayede yakınlardaki kablosuz cihazların görüntü kalitesini bozmasına bir seviyeye kadar izin verilmiyor. Standart geriye dönük olarak uyumlu.

Yeni standartta oyuncular ve izleyiciler için bazı gelişmiş tazeleme oranı özellikleri eklenmiş. Bunlar; yırtılma ve gecikmeleri engelleyen değişken tazeleme oranı - VRR, 8K üzeri çözünürlüklerde yayınları kayıpsız sıkıştıran DSC 1.2, içerik gösterilmeden önce boş ekran çıkmasına neden olan gecikmeyi engelleyen hızlı medya değişimi - QMS, gerçek zamanlı sanal gerçeklik için hızlı kare aktarımı - QFT ve en iyi görüntüleme için otomatik olarak gecikme ayarlarını en ideal hale getiren otomatik düşük gecikme modu - ALLM şeklinde sıralanıyor.

Club3D iki farklı uzunlukta HDMI kabloları sunuyor. Kablolar 10K 120Hz seviyesine kadar destek sunuyor. 1 metre uzunluğunda Club3D CAC-1371 kablosu 22 Avro civarında fiyat etiketine sahip. 2 metre uzunluğunda Club3D CAC-1372 kablo ise 40 Avro seviyesinden alıcı buluyor.

 

https://www.techpowerup.com/250047/club3d-announces-hdmi-2-1-cable-with-48gbps-bandwidth-capability Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kill1033 5 ay en beğenilen interwap
Hdmi lobisi
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 5 ay
8K TV'lerde 30 HZ problemi vardı. Bu kabo sayesinde sonunda 60 olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 5 ay
bu firma "displayport 1.4 hbr3" diye yüksek hızda bir kablo daha çıkarmıştı firmanın kaliteli kabloları var. hdmi 2.1 sadece yüksek hızı değil getirdiği teknolojileride merak uyandırıyor keşke rtx ve 20k üstü monitörler 2.1 destekleseydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 5 ay
Yan sanayilerin arasında çok sayıda kaçak üretim hdmi kablo lisans ücretine takılmadan piyasada yer bulabildiği için piyasa hdmi'ye yol veriyor, 2.1'in yan sanayileri de 40-50 liralardan ilk girişleri yakın zamanda yaparlar, sonra fiyatlar daha da düşer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 5 ay
Tv ler 2019 da hdmi 2.1 ile geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 ay
HDMI lisansa tabi. DisplayPortta bu dert yok. Piyasa neden HDMI'da ısrarlı?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kill1033 5 ay interwap
Hdmi lobisi
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.PanxeR. 5 ay interwap
linux bedava windows parayla piyasa neden bedavayı kullanmıyor :)
şaka bir yana birilerinin bu teknolojileri geliştirmek için ekmek yemesi lazımi
fakat display portta çok tercih ediliyor gaming tarafında
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Volkswagen tarihinin en küçük ticari aracı: Cargo e-Bike 5 ay Netflix, Daredevil dizisinin iptal edildiğini duyurdu 5 ay Mac bilgisayarlara toz filtresi davası 5 ay Fallout 76’nın güç zırhı sürümünü satın alan müşterilere Bethesda’dan şok 5 ay Volkswagen Golf'e rakip olacak Skoda Scala'nın ilk kabin görselleri paylaşıldı 5 ay iPhone Xs, Xs Max ve XR modelleri Türkiye’de! Türkiye fiyatı ne kadar? 5 ay Patronu kumar bağımlısı olan Gionee iflas etti 5 ay Asus, ekran kartınızı madencilik için kullanmanızı istiyor 5 ay Samsung, katlanabilir ekran teknolojisinin Çin’e sızdırıldığını düşünüyor 5 ay Harici ekran kartı segmenti en büyük düşüşü gösterdi 5 ay iOS 12 benimsenme oranı yüzde 75 oldu 5 ay 5.000 mAh pille donatılmış Moto G7 Power geliyor 5 ay Coinmine One kripto madencilik cihazlarına yeni bir bakış açısı getiriyor 5 ay NASA, Ay'a iniş yapacak 9 şirketi açıkladı "2.6 milyar dolarlık dev anlaşma" 5 ay OnePlus 6T McLaren Edition, 10 GB RAM ile gelebilir 5 ay Huawei’ye bir darbe de Yeni Zelanda’dan geldi 5 ay WhatsApp'in Android sürümüne iki yeni kullanışlı özellik geliyor 5 ay Yapay zekâ ve 3D yazıcılar sayesinde klasik tablolar tekrar hayat buluyor 5 ay Xiaomi akılı kapı kilidi duyuruldu 5 ay Bu haftanın kazandıranı açık ara Octoin Coin 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Club3D sektörün ilk HDMI 2.1 kablosunu piyasaya sürüyor Sonraki Kripto yatırım bankası ilk üç çeyrekte 136 milyon dolar kaybetti 5 ay DJI kameralı dengeleyici aksesuarını duyurdu 5 ay Kullanıcıların ağzı yandı: Windows 10'un son sürümüne geçiş kaplumbağa hızında 5 ay Google Çeviri'nin masaüstü sürümü yenilendi 5 ay Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu 5 ay Hyundai'nin 7 kişilik SUV modeli Palisade tanıtıldı 5 ay Siri asistanı yerelleşme konusunda önde gidiyor 5 ay Zararlı yazılımlar kripto para dünyasına yöneldi 5 ay Apple açıkladı: iPhone XR satışları gayet iyi 5 ay Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı 5 ay Aselsan, 100 bomba imha robotunu polisin emrine verdi 5 ay Nvidia RTX 2080 ile Battlefield V'i oynadık! video inceleme 5 ay PUBG’nin yeni haritası Vikendi sızdırıldı 5 ay Instagram, görme engelli kullanıcılar için fotoğraflara açıklama ekleyecek 5 ay Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor! 5 ay Ortaya çıkan belgeler, Facebook'un kullanıcı bilgilerini satmayı düşündüğünü gösteriyor 5 ay Amerikan Federal Ticaret Komisyonu loot box soruşturmasına yeşil ışık yaktı 5 ay Netflix, kült anime Cowboy Bebop'ın dizisini çekiyor 5 ay Canon’dan 75 MP tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi geliyor 5 ay İngiltere’de 4 kişiden 3’ü otonom araçların kazaları azaltmadığını düşünüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim