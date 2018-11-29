Club3D sektörün ilk HDMI 2.1 kablosunu piyasaya sürüyor

Geçtiğimiz yılın sonlarında teknik detayları yayınlanan HDMI 2.1 standardı yavaş yavaş piyasada kendisine yer bulmaya başladı. Sektörün ilk HDMI 2.1 kablosu Club3D firmasından geldi.

HDMI 2.1 neler sunuyor?

Yeni standart ile gelen en önemli özelliklerden birisi 48Gbps bant genişliğine yer vermesi. Ultra High Speed HDMI olarak adlandırılan bu özellik ile sıkıştırılmamış 8K videolar HDR ile birlikte aktarılabilecek. HDMI 1.4 standardında 10.2Gbps, HDMI 2.0 standardında 18Gbps bant genişlikleri düşünüldüğünde büyük bir sıçrama olduğu görülebiliyor.

Diğer taraftan çözünürlükler ve tazeleme oranları da yükseliyor. 4K, 5K, 8K ve 10K çözünürlüklerde 50/60 ile 100/120Hz tazeleme oranları elde edilebiliyor. Böylece yoğun görüntü tecrübesi ve akıcı detaylar sergilenebiliyor.

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HDMI 2.1 kablolarında elektromanyetik çakışma da en aza indirilmiş. Bu sayede yakınlardaki kablosuz cihazların görüntü kalitesini bozmasına bir seviyeye kadar izin verilmiyor. Standart geriye dönük olarak uyumlu.

Yeni standartta oyuncular ve izleyiciler için bazı gelişmiş tazeleme oranı özellikleri eklenmiş. Bunlar; yırtılma ve gecikmeleri engelleyen değişken tazeleme oranı - VRR, 8K üzeri çözünürlüklerde yayınları kayıpsız sıkıştıran DSC 1.2, içerik gösterilmeden önce boş ekran çıkmasına neden olan gecikmeyi engelleyen hızlı medya değişimi - QMS, gerçek zamanlı sanal gerçeklik için hızlı kare aktarımı - QFT ve en iyi görüntüleme için otomatik olarak gecikme ayarlarını en ideal hale getiren otomatik düşük gecikme modu - ALLM şeklinde sıralanıyor.

Club3D iki farklı uzunlukta HDMI kabloları sunuyor. Kablolar 10K 120Hz seviyesine kadar destek sunuyor. 1 metre uzunluğunda Club3D CAC-1371 kablosu 22 Avro civarında fiyat etiketine sahip. 2 metre uzunluğunda Club3D CAC-1372 kablo ise 40 Avro seviyesinden alıcı buluyor.