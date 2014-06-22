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Coca Cola geri dönüştürülmüş malzeme kullanan bir 3D yazıcı geliştirdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,2b
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13
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Coca Cola geri dönüştürülmüş malzeme kullanan bir 3D yazıcı geliştirdi

Son dönemde 3D yazıcılar yükselen bir trend olmuş durumda ve düşen maliyetler sayesinde son kullanıcıya hitap eden pek çok ürün piyasaya çıktı. 3D yazıcılar genelde plastik veya polikarbonat gibi kolay şekil alabilen materyaller kullanıyor. 

Coca Cola ise ünlü sanatçı Will.i.am ile işbirliği yaparak geri dönüştürülmüş materyal kullanan Ekocycle Cube adında 3D bir yazıcı geliştirdiğini duyurdu. 

Yazıcı mürekkep olarak rPET adında bir materyal kullanıyor. rPET ise bildiğimiz 500 gramlık pet kola şişelerinin geri dönüştürülmesi ile elde ediliyor. Bir rPET kartuş için 3 PET şişenin dönüştürülmesi gerekiyor. Yazıcıdan çıkan ürünler ise sağlamlığı ile dikkat çekiyor. rPET materyali kırmızı, beyaz, siyah ve doğal olmak üzere 4 farklı renk sunuyor. 

Ekocycle Cube yazısıcının fiyatı 1200$ olarak belirlenmiş. Piyasadaki pek çok 3D yazıcı ile hemen hemen aynı fiyata sahip olan ürün ek olarak çevreye karşı duyarlı olması ile öne çıkıyor.  

http://www.technobuffalo.com/2014/06/21/will-i-am-and-coca-cola-collaborate-on-ekocycle-cube-3d-printer/ Yorum Yaz
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EinsteininTorunu 5 yıl en beğenilen
Beats'i DR Dre. Kurdu tamam mantıklı ama Will.i.am ve 3D yazıcı ne alaka onu çözemedim. Reklam içindir sanirim.
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orka55 5 yıl
Bizim hangi şirket bunu üretebilir?
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MxFxOx 5 yıl
2 boyutlu yazıcımız yok ki 3 boyutlusu olsun :D
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Konyahmet 5 yıl
bakalım yazıcıyı kaç kapağa vericekler
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emre_virüs 5 yıl
Will.i.am ile ortaklaşa yapmışlar çünkü adam müzik dışında büyük bir girişimci ve şirketleri var.
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BekirHan 5 yıl
Yine will.i.am ve yine reklam kokan hareketler. Sevemedim gitti şu herifi. Çırakcı! Kendi yazıcımı 300$ mertebesinde malettim. 1200$ verecek ikoncanlar Türkiye' de olmasada yurt dışında olacaktır...
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Guest-9D2914531 5 yıl
Evet coca cola yazici pazarina girdi. Pepsinin de gayrimenkul pazarına girerek karşılık vermesini bekliyoruz
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SEO-Uzmanı 5 yıl
1200 $ ben sanayi sitesinde fabrika kuruyorum bunlar dündüz vakti ayranmı içmiş yoksa :D
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Umutcan 5 yıl
Coca cola, Will.i.am ve 3d yazıcı geliştirmek ? Teknolojiyle ne alakaları var çözemedim. Bariz fason olarak bir firmaya ürettirmişler işte.
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Elessar Eredhian 5 yıl
Milletin kolacısı bile teknoloji üretiyor bir de halimize bakın...
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omfarcan 5 yıl
Insanlari zehirledikleri yetmiyomus gibi simdide sektoru zehirliyecekler.
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orhanyıldız 5 yıl
Fiyata bak arkadas
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EinsteininTorunu 5 yıl en beğenilen
Beats'i DR Dre. Kurdu tamam mantıklı ama Will.i.am ve 3D yazıcı ne alaka onu çözemedim. Reklam içindir sanirim.
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rorschach_ 5 yıl EinsteininTorunu
EinsteininTorunu
Beats'i DR Dre. Kurdu tamam mantıklı ama Will.i.am ve 3D yazıcı ne alaka onu çözemedim. Reklam içindir sanirim.

Malzeme mühendisi sanki
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Yazıcı, 3D Printer ve coca cola
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