Coca Cola geri dönüştürülmüş malzeme kullanan bir 3D yazıcı geliştirdi





Son dönemde 3D yazıcılar yükselen bir trend olmuş durumda ve düşen maliyetler sayesinde son kullanıcıya hitap eden pek çok ürün piyasaya çıktı. 3D yazıcılar genelde plastik veya polikarbonat gibi kolay şekil alabilen materyaller kullanıyor.





Coca Cola ise ünlü sanatçı Will.i.am ile işbirliği yaparak geri dönüştürülmüş materyal kullanan Ekocycle Cube adında 3D bir yazıcı geliştirdiğini duyurdu.





Yazıcı mürekkep olarak rPET adında bir materyal kullanıyor. rPET ise bildiğimiz 500 gramlık pet kola şişelerinin geri dönüştürülmesi ile elde ediliyor. Bir rPET kartuş için 3 PET şişenin dönüştürülmesi gerekiyor. Yazıcıdan çıkan ürünler ise sağlamlığı ile dikkat çekiyor. rPET materyali kırmızı, beyaz, siyah ve doğal olmak üzere 4 farklı renk sunuyor.





Ekocycle Cube yazısıcının fiyatı 1200$ olarak belirlenmiş. Piyasadaki pek çok 3D yazıcı ile hemen hemen aynı fiyata sahip olan ürün ek olarak çevreye karşı duyarlı olması ile öne çıkıyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/06/21/will-i-am-and-coca-cola-collaborate-on-ekocycle-cube-3d-printer/