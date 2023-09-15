Coca-Cola tasarımı ve formülü yapay zeka tarafından üretilen gazlı içeceğini tanıttı

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Dünyaca ünlü meşrubat üreticisi Coca-Cola, sınırlı sayıda üretilen yeni gazlı içeceğini tanıttı. Y3000 olarak adlandırılan içeceğin ambalaj tasarımı ve tarifi, sinir ağları yardımıyla geliştirildi. Şirket bu içeceği insan ve yapay zeka iş birliğiyle oluşturulan "ilk fütüristik lezzet" olarak konumlandırıyor.

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Coca‑Cola Y3000'in aroması iki aşamada ortaya çıkarıldı. İlk olarak, şirketin araştırmacıları tüketicilerin tat tercihleri hakkında veri topladı. Bu bilgiler daha sonra yapay zekaya dayalı bir sistem tarafından işlendi. Coca-Cola yeni içeceğin tadı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Sadece Y3000'in şekerli ve şekersiz olmak üzere iki çeşitte piyasaya sürüleceği biliniyor.

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Parlak geleceği simgeleyen sıra dışı ambalaj tasarımı da yapay zeka yardımı ile oluşturuldu. Görsel kimliğin şekil ve renk değişiklikleri yoluyla sıvının dönüşümünü ve evrimini tasvir ettiğini belirtelim. Gümüş bir zemin üzerine mor, eflatun ve camgöbeği içeren açık tonlu bir renk paleti kullanılması fütüristik bir his uyandırıyor.

Gelecekten gelen Coca-Cola

Coca-Cola global strateji kıdemli direktörü Oana Vlad, yeni projenin sinir ağlarının içecek endüstrisinde nasıl kullanılabileceğini gösterdiğini söyledi. Deneyimli yönetici "Coca-Cola'nın 3000 yılında da bugün olduğu gibi geçerli ve ferahlatıcı olacağını umuyoruz, bu nedenle gelecekten gelen bir Coca-Cola'nın tadının nasıl olabileceğini ve ne tür deneyimlerin kilidini açacağını keşfetmek için kendimize meydan okuduk" diyor.

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İçeceğin ambalajının üzerine Creations Hub hizmetine erişmek için kullanılabilecek bir QR kodu yerleştirildi. Söz konusu uyugulama sinir ağları yardımıyla fotoğrafları 3000 yılında çekilmiş gibi gösterecek. Coca‑Cola Y3000 ABD, Kanada ve Çin'deki pazarların yanı sıra Avrupa ve Afrika'daki bazı ülkelerde sınırlı sayıda satışa sunulacak.

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Coca-Cola yapay zeka tarafından geliştirilen içeceğini tanıttı