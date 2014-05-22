Çocuklar için iPad temelinde geliştirilen Osmo, oyunlara gerçek dünyayı da dahil ediyor

Günümüzde çocuklar özellikle büyük ekranı nedeniyle iPad üzerinde oyun oynamayı oldukça seviyor. Bu oyunları farklı bir seviyeye getiren Osmo, oyunlara gerçek dünyayı da dahil ediyor.

Oldukça basit yapıda iPad'in ön kamerasına takılan bir ayna ile çalışma gösteren Osmo, ön kameranın açısını direkt olarak aşağıya çeviriyor ve seçilen oyun türüne bağlı olarak belirli objeleri hatta el hareketlerini algılayarak ilginç bir oyun deneyimi yaşatabiliyor. 6 ila 12 yaş arasındaki çocuklara hitap eden ürün, Tangram aldı oyunda belirli parçaların birleştirilmesini, Newton'da yapılan fiziksel çizimler ile süzülen topların doğru noktalara aktarılmasını, Words'de ise ekranda görülen resmin beraberinde gelen harfler ile yazılmasını sağlıyor ve bu sayede oyun yanında öğretici bir görev de üstleniyor. iPad'in bu oyun süresince dik durma görevi ise yine beraberinde gelen stant ünitesi ile yerine getiriliyor.

Sanal ile gerçeği harmanlaması ile dikkat çeken Osmo, buradan 75$ (ABD dışı kargo dahil) ön sipariş bedeliyle satın alınabiliyor. Dağıtımına 2014'ün sonbahar aylarında başlanacak olan ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.playosmo.com/#