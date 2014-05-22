Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çocuklar için iPad temelinde geliştirilen Osmo, oyunlara gerçek dünyayı da dahil ediyor

5 yıl
363
1
7
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çocuklar için iPad temelinde geliştirilen Osmo, oyunlara gerçek dünyayı da dahil ediyor
Günümüzde çocuklar özellikle büyük ekranı nedeniyle iPad üzerinde oyun oynamayı oldukça seviyor. Bu oyunları farklı bir seviyeye getiren Osmo, oyunlara gerçek dünyayı da dahil ediyor.
Oldukça basit yapıda iPad'in ön kamerasına takılan bir ayna ile çalışma gösteren Osmo, ön kameranın açısını direkt olarak aşağıya çeviriyor ve seçilen oyun türüne bağlı olarak belirli objeleri hatta el hareketlerini algılayarak ilginç bir oyun deneyimi yaşatabiliyor. 6 ila 12 yaş arasındaki çocuklara hitap eden ürün, Tangram aldı oyunda belirli parçaların birleştirilmesini, Newton'da yapılan fiziksel çizimler ile süzülen topların doğru noktalara aktarılmasını, Words'de ise ekranda görülen resmin beraberinde gelen harfler ile yazılmasını sağlıyor ve bu sayede oyun yanında öğretici bir görev de üstleniyor. iPad'in bu oyun süresince dik durma görevi ise yine beraberinde gelen stant ünitesi ile yerine getiriliyor.
Sanal ile gerçeği harmanlaması ile dikkat çeken Osmo, buradan 75$ (ABD dışı kargo dahil) ön sipariş bedeliyle satın alınabiliyor. Dağıtımına 2014'ün sonbahar aylarında başlanacak olan ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.playosmo.com/# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thestell 5 yıl
75 dolara cocuga forma ve ayakkabı alırım sokakta topla ronaldo diye bagırır gol atar adam gibi yetisir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 5 yıl
videodaki tosuncuğa bak
havuç seni, çok tatlı lan

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 5 yıl
6-12 yaşmış... Parka çıkarın çocukları orada topun nasıl düşeceğini öğrensinler ali ata bak ile kelimeleri öğrensinler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Götterfunken 5 yıl
Osmos'un çakması herhale
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 5 yıl
Ilk fotoğrafta bilinçaltı mı oynamışlar yoksa ben mi öyle hissettim? Çocuk olunca konu çok hassas oluyor insan. Hoş, eline teknolojik cihaz tutuşturarak, asosyalleşen, radrasyona maruz bırakılan çocuğa sanal ortamda gerçek dünyayı vermek ilginç.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 5 yıl
Gidip sokakta oynasınlar daha iyi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 5 yıl

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Huawei Ascend P7 test masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim