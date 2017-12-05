Çocuklar için tasarlanan mesajlaşma uygulaması: Messenger Kids

Facebook, 6-12 yaş aralığındaki küçükler için bir çevrimiçi mesajlaşma uygulaması olan Messenger Kids'i duyurdu. İçerisinde çocuklar için birçok GIF, kamera efekti, filtre, çıkartma ve çerçeve barındıran uygulama; tamamen ebeveynlerin kontrolü altında bulunuyor.

13 yaşın altındaki kişilerin yasal olarak sosyal bir ağa kaydolmasına izin verilmediğinden dolayı popüler sosyal medya uygulaması Facebook, Messenger'ın Messenger Kids adlı varyantını duyurma ihtiyacında bulunmuş. 6-12 yaş aralığındaki çocukların bu uygulamayı kullanabilmesi için herhangi bir Facebook hesabı açmasına ihtiyaç duyulmuyor. Ebeveynlerinin Facebook hesabıyla senkronize bir şekilde çalışan Messenger Kids; geniş bir kontrol yelpazesine sahip. Yalnızca ebeveynlerin izin verdiği kişilerle görüşme imkanı sunan uygulama, çocukların başına gelebilecek olası bir tehlikelerin önlenmesine yardımcı oluyor. Günümüzde birçok çocuğun sanal ortamda istismara maruz kaldığını göz önünde bulundurursak Facebook'un bu kararını oldukça yerinde bulduğumuzu söyleyebiliriz.

Herhangi bir reklama yer verilmeyen ve uygulama içi satın alımlar bulundurmayan Messenger Kids, şimdilik ABD'deki iOS kullanıcılarının deneyimine sunulmuş durumda. Tüm gizlilik yasalarına riayet eden uygulamada küçükler, ebeveynlerinin onay verdiği kişilerle beraber sohbet edebilmekte. Dört kişiye kadar da video sohbet imkano tanıyan uygulamanın yakın zamanda Android platformu için de çıkış yapması bekleniyor.

Zamanla yaygınlaşacağı düşünülen bu uygulamanın, Facebook'un yeni stratejilerinden biri olduğu iddia ediliyor. Böylelikle Facebook, daha çocuk yaştaki kitleyi bir Facebook kullanıcısı haine getirecek.

https://www.theverge.com/2017/12/4/16725494/facebook-messenger-kids-app-launch-ios-iphone-preview