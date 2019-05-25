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Çocuklarda astım takip uygulaması üreticisi, Apple tarafından satın alındı

Apple'ın her birkaç haftada bir yeni firmaları bünyesine katmasını Tim Cook geçen ay açıklamıştı. Buna bağlı kalmaya devam eden Apple, bir sağlık kuruluşunu daha aldı.
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Tueo Health adlı astım takip uygulaması firması, Apple tarafından satın alındı. Uyuyan çocuklarda astım semptomları takibi üzerinde çalışan firmanın CEO’su, ilk olarak CNBC’nin raporuna göre LinkedIn’de işveren adını geçen yıl Apple olarak değiştirdi. Bu tarih, yine rapora göre sözleşmenin tamamlandığı gün olarak belirtiliyor.
Apple CEO’su Tim Cook’un açıklamasına göre firma, her birkaç haftada bir yeni bir firma alım yapıyor. Bu firmalar, Apple bünyesine yetenek ve fikri mülkiyet katıyor. Apple’ın Tueo firması için ne kadar ödeme yaptığı ise bilinmiyor. Elde edilen teknoloji ile Apple Watch gibi sağlık kolu güçlü giyilebilir teknoloji ürünleri astım takibi özellikleri kazanabilir.

https://www.engadget.com/2019/05/24/apple-acquisition-tueo-health-asthma-monitoring/ Yorum Yaz
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