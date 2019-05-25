Apple, web reklamlarını tamamen özel hâle getirmeye çalışıyor

Apple’ın kişisel veri gizliliğini korumaya yönelik çabaları, hiç beklenmeyen alanlara kadar ilerliyor. Apple’dan John Wilander tarafından açıklanan yeni sistem ile Gizliliği Koruyan Reklam Tıklama Niteliği özelliği, reklamcıların ihtiyaç duyduğu analitik verileri kullanıcı gizliliğini ihlal etmeden sunacak. Tıklama verilerini bu sisteme göre ziyaret edilen sayfa toplayacak, daha sonra 24-48 saat arası bir gecikmeyle reklamcıya teslim edecek. Bu gecikme sayesinde profil çıkarma engellenmiş olacak.

2019 yılının ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulacak bu özellik, Safari’de varsayılan olarak aktif olacak ve şimdiden önizleme şeklinde sunuluyor. Apple’ın hedefi, bu sistemi gerçek bir web standardı hâline getirmek üzere World Wide Web Konsorsiyumu tarafından düzenlenen Web Platform Kuluçka Topluluğu Grubu etkinliğinde sunmak.

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Reklam verenler bu teknolojiyle şüphesiz pek mutlu olmayacak. Bu platformlar her ne kadar reklamların ne kadar kazanca dönüştüğünü görebilecek olsa da gerçek zamanlı alışkanlık takibi yapılamayacak. Reklamcılar ayrıca içeriklerini ne zaman ve nerede sunmaları gerektiğini kestirmekte zorlanacak. Apple’a göre bu dezavantaja değer, çünkü kullanıcılar gizliliklerini korumak için reklam engelleyici kullanmak ve çerezleri engellemek gibi daha keskin yollara kayıyor.