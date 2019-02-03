Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CoinGate, XRP desteğini başlattı

Kripto para ödeme işlemcisi CoinGate, Ripple’ın çıkarttığı popüler bir kripto para birimi olan XRP’yi satıcılar için ödeme seçeneklerine ekledi ve bu alanda bir ilke imza attı.
3 ay
2,6b
1
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kripto para ödeme işlemcisi CoinGate, çıkarttığı kripto para birimi olan XRP’yi satıcılar için ödeme seçeneklerine ekledi.
Firmanın blog postasına göre; XRP sahipleri ellerindeki kripto paraları, 4.500'den fazla mağazada çevrimiçi ödeme yapmak için kullanılabilir. CoinGate, yaptığı bu icraatla “faydasını önemli ölçüde artırmayı ümit ettiğini” belirtti.
Temmuz 2018'de CoinGate, hizmetlerinin Bitcoin Lightning Network versiyonundaki işlemlerini test etmek için bir pilot program başlatmıştı. Yaklaşık 100 kullanıcı söz konusu versiyondaki hizmetlerin işlemlerini test edecek.
Kripto paraların aktarım işlemlerinde kullanıcılara sağlanan imkanlar gün geçtikçe artıyor. Yakın zamanda yapılan haberlere göre; Amerika Birleşik Devletleri merkezli ticari hizmet sağlayıcısı Aliant Payments, "bazı tüccarlara" ücretsiz kripto para transferi işlemi sunacağını açıklamıştı.

https://cointelegraph.com/news/crypto-payment-processor-coingate-adds-support-for-ripples-xrp Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Sevgililer günü için hediye önerileri 3 ay Otomobil satışları Ocak ayında adeta çakıldı 3 ay Apple'ın HomePod'u zararına, Apple TV’yi ise maliyetine sattığı ileri sürüldü 3 ay SIM kart dolandırıcılığı sayesinde kripto para hırsızlığı yapan adam, 10 yıl hapis cezası aldı 3 ay Netflix’e Ayla ve Aile Arasında filmleri eklendi 3 ay Tesla otopilot kar fırtınasında muhtemel bir kazayı önledi 3 ay Siri'ye okulu havaya uçuracağını söyleyen çocuk tutuklandı 3 ay Türk bilim insanları Antarktika’ya ayak bastı 3 ay Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha 3 ay 32MP ön kameralı Vivo V15 Pro detaylanıyor 3 ay WhatsApp iOS uygulamasına Face ID ve Touch ID ile giriş özelliği geldi 3 ay Avengers: Endgame'in yeni fragmanı Super Bowl'da yayınlandı 3 ay Güncelleme: Cep telefonlarında 12 ay taksit kararı geri çekildi 3 ay Hamas’ın aldığı Bitcoin bağışlarını İsrailli girişim ortaya çıkardı 3 ay Asus, başlattığı beta programı ile Zenfone Max Pro M2 modeline Android Pie güncellemesi sunuyor 3 ay Fenomen Instagram yumurtası farkındalık projesine dönüştü 3 ay Kurucusu ölen kripto para borsası iflas koruma başvurusu yaptı 3 ay Amerika'da 1 gün böyle geçti | San Francisco vLOG 3 ay NASA yöneticisi: "Uzaylıların var olma ihtimali düşündüğümüzden daha yüksek" 3 ay Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünde beklenmedik bir soğukla karşılaştı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN CoinGate, XRP desteğini başlattı Sonraki Süper hızlı 3D yazıcı “çoğaltıcı” ile tanışın 3 ay Ralph ve İnternet Film İncelemesi | İnternet Nasıl Bir Yer? 3 ay PBFM30 model numarasına sahip bir Oppo cihazı TENAA'da listelendi 3 ay Xiaomi Black Shark 3 geliyor 3 ay Oppo şimdi de akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarıyor 3 ay Huawei P Smart (2019), Japonya'ya Huawei Nova Lite 3 adıyla giriş yaptı 3 ay Windows 10 pazar payı artmaya devam ediyor 3 ay Moto G7 Plus'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da görüntülendi 3 ay LG G8 ThinQ 3.500 mAh batarya ile geliyor 3 ay EA'nın ücretsiz battle royale oyunu hazır: Yarın yayınlanabilir 3 ay Spotify, iOS versiyonunun arayüzünü yeniliyor 3 ay Tutankamon'un mezarı, 9 yıllık çalışma sonucunda restore edildi ve ziyarete açıldı 3 ay Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor 3 ay Spotify podcast firması satın alacak 3 ay Akıllı telefonlarda 18000mAh kapasiteli batarya dönemi 3 ay Tesla ilk kez üst üste iki çeyrekte kar elde etti 3 ay Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir 3 ay ProgPoW'un Ethereum ağına entegrasyonu gecikecek 3 ay Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak 3 ay Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim