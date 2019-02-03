CoinGate, XRP desteğini başlattı

Kripto para ödeme işlemcisi CoinGate, çıkarttığı kripto para birimi olan XRP’yi satıcılar için ödeme seçeneklerine ekledi.

Firmanın blog postasına göre; XRP sahipleri ellerindeki kripto paraları, 4.500'den fazla mağazada çevrimiçi ödeme yapmak için kullanılabilir. CoinGate, yaptığı bu icraatla “faydasını önemli ölçüde artırmayı ümit ettiğini” belirtti.

Temmuz 2018'de CoinGate, hizmetlerinin Bitcoin Lightning Network versiyonundaki işlemlerini test etmek için bir pilot program başlatmıştı. Yaklaşık 100 kullanıcı söz konusu versiyondaki hizmetlerin işlemlerini test edecek.



Kripto paraların aktarım işlemlerinde kullanıcılara sağlanan imkanlar gün geçtikçe artıyor. Yakın zamanda yapılan haberlere göre; Amerika Birleşik Devletleri merkezli ticari hizmet sağlayıcısı Aliant Payments, "bazı tüccarlara" ücretsiz kripto para transferi işlemi sunacağını açıklamıştı.

https://cointelegraph.com/news/crypto-payment-processor-coingate-adds-support-for-ripples-xrp