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Coinbase BAT desteğini başlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, Basic Attention Token (BAT)'ın Coinbase Pro'ya gelen transferlerini kabul ettiğini açıkladı.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Coinbase, Coinbase Pro platformunda BAT'a destek vermeye başladı.. Coinbase, yeterli nakit sağlandığında, BAT / USD işlemi yapmaya olanak tanıyacak. 
BAT şu anda Coinbase'de mevcut değil fakat ilerleyen günlerde listeye eklenecek.
BAT ticareti dört bölümden oluşacak; kullanıcıların BATleri Coinbase Pro hesaplarına aktarabilecekleri “transfer-only”, müşterilerin limit emirlerini yayınlayabilecekleri “post-only”, limit emirlerinin eşleşmeye başladığı “limit only”, limit, market ve stop emirleri dahil olmak üzere ticaret hizmetlerine tam erişim sağlayan “full trading”.
Coinbase’in yaptığı açıklamaya göre BAT fiyatı, gün içinde %20’den fazla artış göstererek 0,315 dolara ulaştı. Altcoinin piyasa değeri 305 milyon dolar civarında, günlük işlem hacmi ise 42 milyon dolardan fazla.
BAT, Blockchain destekli gizlilik odaklı web tarayıcısı Brave ile entegre edilmiş Ethereum tabanlı bir tokendir. BAT'ın ICO'su sırasında, Brave 30 saniyede 35 milyon dolar topladı.
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre BAT, şu an yaklaşık 0,30 dolardan işlem görüyor. 

https://cointelegraph.com/news/coinbase-launches-support-for-basic-attention-token-bat Yorum Yaz
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