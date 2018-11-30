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Coinbase Pro üzerinden artık ZCash ticareti yapılabilir

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, geçtiğimiz günlerde Coinbase Pro platformu üzerinden gizlilik odaklı dijital para birimi olan ZCash'i listeledi.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler kripto para borsalarından biri olan Coinbase, geçtiğimiz günlerde ZCash'i listelemeye başladı. Söz konusu dijital para biriminin fiyatı, bu listelenmenin ardından yükseldi.
Gizlilik odaklı olan ve merkeziyetsiz bir kripto para birimi olan ZCash; yapılan işlemlerin Bitcoin blok zincirinde olduğundan daha özel hale getirilmesi amacıyla tasarlanmıştı. 
Yapılan duyuruda, Coinbase Pro platformunun Zcash'ın gelen transferlerini kabul etmeye başlayacağı ve mevduatların işlem yapılmadan en az 12 saat önce kabul edileceği belirtildi. Yeterli likidite sağlandıktan sonra ZEC/USD işlemleri yapılmaya başlanacak. ZCash ticareti, düzenleyicilerle olan anlaşmalar sebebiyle şimdilik New York'ta işleme açılmayacak.
Coinbase Pro üzerinden artık ZCash ticareti yapılabilir
 
Şu an yalnızca Coinbase Pro platformunda olan ZCash ile ticaret yapabilme özelliği, Coinbase.com'a ve IOS ve Android uygulamalarına daha sonradan eklenecek. 
ZCash ticareti, "transfer-only", "post-only", "limit-only", ve "full trading" olmak üzere 4 aşamalı yapılacak.
Her kripto para biriminde olduğu gibi ZCash'in fiyatında da Coinbase'de listelendikten sonra yükseliş oldu. Söz konusu listelenmenin ardından ZCash'in fiyatı 82 dolardan 93 dolar civarına yükseldi. Söz konusu dijital para biriminin fiyatı şu an 82 dolar civarında.

https://cointelegraph.com/news/coinbase-pro-launches-support-for-zcash Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 5 ay
1 Satoshi 1 dolar olacak gene "keşke alsaydım" diyeceksiniz Zcash Bcash anlamam sonuna kadar satoshi
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gallagher2001 5 ay
3.5 litre ... Hey maşallah... O değil de ne ara bu kadar fakirleştik la biz...
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