Coinbase, e-ticaret sitelerinin kripto para ile ödeme almasına olanak sağlıyor

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Son dönemde kullanıcı kitlesini artırmak ve kripto paraların günlük hayatta kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandıran Coinbase, e-ticaret sitelerinde yaygın olarak kullanılan e-ticaret eklentisi WooCommerce'in özelleştirilmiş bir versiyonunu geliştirdi. Yeni eklenti ile satıcılar; Bitcoin ve Litecoin ile yapılan ödemeleri de kabul edebilecek.





E-ticaret sitelerinin yüzde 28'i kullanıyor

Yaklaşık 50 milyon web sitesinde yer aldığı belirtilen WooCommerce eklentisi, e-ticaret sitelerinin yüzde 28'i tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ödeme hizmetlerine aracılık eden ve yaygın olarak kullanılan bu eklenti ile kripto para birimlerinin günlük ticari işlerde de kullanılması hedefleniyor. Tabi WooCommerce eklentisini kullanan e-ticaret sitelerinin kaçı Coinbase tarafından geliştirilen özelleştirilmiş versiyonu kullanmaya başlar bilinmiyor ancak Coinbase'in kripto para piyasasındaki güçlü konumu bu eklentinin yaygınlaşmasını sağlayabilir.





Eklentinin nasıl kurulacağını ve ödemelerin kripto para birimleri üzerinden tahsil edileceğini GitHub profilinde detaylı bir şekilde açıklayan şirket geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli ödeme şirketi WeGift ile anlaşma yapmış ve kullanıcıların Coinbase hesaplarındaki kripto paralar ile Nike, Uber, Google Play, Marks and Spencer, Decathlon ve Tesco gibi yerlerde harcama yapabileceğini duyurmuştu.





WooCommerce eklentisinin üzerinde halen çalıştığını ve yeni geliştirmelerin yolda olduğunu belirten Coinbase, kısa bir süre sonra Ether ve Bitcoin Cash'in de eklenti sayesinde birer ödeme aracı haline geleceğini ifade etti.

https://blog.coinbase.com/new-features-woocommerce-plugin-send-bitcoin-and-litecoin-and-more-85f83fc520a