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Coinbase'deki hata ücretsiz Ether almayı sağladı

Popüler kripto para borsalarından Coinbase'de, kullanıcıların ücret ödemeden sınırsız Ether sahibi olabileceği bir açık keşfedildi. Açık ile kripto para milyoneri olmak mümkündü.
1 yıl
2,1b
1
2
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz ay, kullanıcıların hesaplarındaki bakiye ile kullanıcıların rızası dışında Bitcoin satın alarak tepki toplayan kripto para borsası Coinbase bu kez daha ilginç bir hata ile gündeme geldi. Hollandalı finansal teknoloji şirketi VI tarafından geçtiğimiz yıl aralık ayında keşfedilen açık ile kullanıcılar ücret ödemeden sınırsız Ether sahibi olabiliyordu. VI'nin bildiriminden bir ay sonra, ocak ayında hatayı gideren Coinbase, açığı keşfeden şirketi 10.000$ ile ödüllendirdi.


Akıllı sözleşmedeki hatadan kaynaklandı  

VI şirketinin açıklamasına göre söz konusu hata Coinbase'in, Ethereum akıllı sözleşme kurulumundaki bir kusurdan kaynaklanıyordu. Şirket geçtiğimiz yıl Coinbase üzerinden çalışanlarına Noel hediyesi vermeye çalışırken hatayı keşfetti. Akıllı sözleşmede yer alan bir cüzdandaki işlemin başarısız olması halinde aynı akıllı sözleşme üzerinde yer alan diğer cüzdanlarla yapılan diğer işlemlerin de iptal edileceğini belirten şirket Coinbase'de ise durumun böyle işlemediğini açıkladı. Platformda hesaptaki bakiye yetersiz olsa da işlemlerin iptal edilmediğinin altını çizen şirket, böylece açıktan faydalanan kullanıcıların herhangi bir ücret ödemeden sınırsız Ether sahibi olabileceğini de vurguladı.


Teoride akıllı sözleşmede yer alan bir dizi dijital cüzdanı kullanarak Coinbase hesabını manipüle etmeyi ve ücretsiz Ether satın almayı sağlayan bu açığın bugüne kadar herhangi bir kullanıcı tarafından kullanıp kullanılmadığı ile ilgili ise Coinbase tarafından bir açıklama yapılmış değil.


https://www.engadget.com/2018/03/21/coinbase-bug-gives-free-ether/ Yorum Yaz
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