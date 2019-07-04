Çok daha güvenli nükleer reaktörler geliyor

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Atmosferde bulunan karbon miktarının kontrolü için alternatif enerji kaynaklarını etkin biçimde kullanmak gerektiği bir gerçek. Karbon salınımı göz önünde bulundurulduğunda en temiz alternatiflerden sayılan nükleer enerji ise kendi içinde barındırdığı risklerden ötürü temiz enerji grubunda kendine uygun bir yer pek bulamıyor.

Aslına bakılırsa riskli grupta bulunan nükleer enerji için duyulan korkular pekte yersiz sayılmaz. Zira 1979 yılında Three Mile Island-ABD'de yaşandığına inanılan patlama ile santral reaktöründe meydana gelen kısmi erime ve 2011 yılında Japonya’daki Fukuşima Daiçi reaktöründe meydana gelen sızıntının bu korkuları destekler nitelikte olduğunu söylemek mümkün.

Söz konusu kazaların kaynağında ise ticari reaktörlerde uzun süredir kullanılmakta zirkonyum alaşımlı silindir çubuklar olduğunu hatırlatmamız lazım.

Nükleer reaktörler en basit tanımla, fisyon sonucu oluşan nötronların suya batırılmış zirkonyum çubuklar arasında geçiş yaparak ısı ortaya çıkarması prensibiyle işliyor. Böyle bir ortamda karşı karşıya kalınabilecek sorunlardan birinin de aşırı ısınan zirkonyumun suyla reaksiyona girmesi sonucu yanıcı olan hidrojen gazının ortaya çıkması olduğu ifade edilmiş.

Kaza riskini artıran bu olayın önüne geçilmesi adına, nükleer enerji üzerinde uzmanlaşmış şirket ve ülkeler ise alternatif arayışına girmiş görünüyorlar. Bu kapsamda Westinghouse ve Framatome gibi şirketlerin kaza riski düşük yakıtlar üzerinde çalıştığı belirtilmiş. Zirkonyum plakaların farklı bir maddeyle kaplanması ve zirkonyum hatta uranyumdioksit yerine başka elementlerin kullanılması seçeneklerinin de masaya yatırıldığı senaryoların, mevcut santrallere minimum ek maliyet yükü getireceği düşünülüyor.

Rusya ve Çin nükleerden vazgeçmiyor

Rusya ve Çin gibi nükleer enerjiden vazgeçmek istemeyen ülkeler ile söz konusu şirketlerin “dördüncü nesil” modeller üzerinde çalıştığı da bilinen bir gerçek. Özellikle ısının hidrojen ortaya çıkmadan önce transferi kapsamında farklı alternatifler üzerinde çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor. Bu yönde yapılan deneylerde soğutucu olarak su yerine sıvı sodyum ve erimiş tuz kullanıldığı bilgisi paylaşılmış. Çin’in ise yakın zamanda helyumla soğutulan bir reaktör denemesi yapacağı belirtiliyor.

Bahsi geçen yöntemlerin başarılı olması halinde nükleer enerjinin doğal gaz, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi daha ucuz alternatifler arasında kendine maliyet etkin bir alan yaratabileceği belirtiliyor. Bu durumda da nükleer enerjinin eski günlerine dönebileceği vurgulanmış.

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https://www.scientificamerican.com/article/safer-nuclear-reactors-are-on-the-way/