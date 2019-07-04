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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çok daha güvenli nükleer reaktörler geliyor

Nükleer enerji alanında yapılan yeni araştırmalar, önümüzdeki dönemde daha güvenli nükleer santrallerinin önünü açabilir. Rusya ve Çin'in başı çektiği ülkeler, araştırmalara hız vermiş durumda.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Çok daha güvenli nükleer reaktörler geliyor
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Atmosferde bulunan karbon miktarının kontrolü için alternatif enerji kaynaklarını etkin biçimde kullanmak gerektiği bir gerçek. Karbon salınımı göz önünde bulundurulduğunda en temiz alternatiflerden sayılan nükleer enerji ise kendi içinde barındırdığı risklerden ötürü temiz enerji grubunda kendine uygun bir yer pek bulamıyor.

Aslına bakılırsa riskli grupta bulunan nükleer enerji için duyulan korkular pekte yersiz sayılmaz. Zira 1979 yılında Three Mile Island-ABD'de yaşandığına inanılan patlama ile santral reaktöründe meydana gelen kısmi erime ve 2011 yılında Japonya’daki Fukuşima Daiçi reaktöründe meydana gelen sızıntının bu korkuları destekler nitelikte olduğunu söylemek mümkün.

Söz konusu kazaların kaynağında ise ticari reaktörlerde uzun süredir kullanılmakta zirkonyum alaşımlı silindir çubuklar olduğunu hatırlatmamız lazım.

Çok daha güvenli nükleer reaktörler geliyor

Nükleer reaktörler en basit tanımla, fisyon sonucu oluşan nötronların suya batırılmış zirkonyum çubuklar arasında geçiş yaparak ısı ortaya çıkarması prensibiyle işliyor. Böyle bir ortamda karşı karşıya kalınabilecek sorunlardan birinin de aşırı ısınan zirkonyumun suyla reaksiyona girmesi sonucu yanıcı olan hidrojen gazının ortaya çıkması olduğu ifade edilmiş.

Kaza riskini artıran bu olayın önüne geçilmesi adına, nükleer enerji üzerinde uzmanlaşmış şirket ve ülkeler ise alternatif arayışına girmiş görünüyorlar. Bu kapsamda Westinghouse ve Framatome gibi şirketlerin kaza riski düşük yakıtlar üzerinde çalıştığı belirtilmiş. Zirkonyum plakaların farklı bir maddeyle kaplanması ve zirkonyum hatta uranyumdioksit yerine başka elementlerin kullanılması seçeneklerinin de masaya yatırıldığı senaryoların, mevcut santrallere minimum ek maliyet yükü getireceği düşünülüyor.

Rusya ve Çin nükleerden vazgeçmiyor 

Rusya ve Çin gibi nükleer enerjiden vazgeçmek istemeyen ülkeler ile söz konusu şirketlerin “dördüncü nesil” modeller üzerinde çalıştığı da bilinen bir gerçek. Özellikle ısının hidrojen ortaya çıkmadan önce transferi kapsamında farklı alternatifler üzerinde çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor. Bu yönde yapılan deneylerde soğutucu olarak su yerine sıvı sodyum ve erimiş tuz kullanıldığı bilgisi paylaşılmış. Çin’in ise yakın zamanda helyumla soğutulan bir reaktör denemesi yapacağı belirtiliyor.

Bahsi geçen yöntemlerin başarılı olması halinde nükleer enerjinin doğal gaz, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi daha ucuz alternatifler arasında kendine maliyet etkin bir alan yaratabileceği belirtiliyor. Bu durumda da nükleer enerjinin eski günlerine dönebileceği vurgulanmış.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın.


https://www.scientificamerican.com/article/safer-nuclear-reactors-are-on-the-way/ Yorum Yaz
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sosisvesalam 3 gün en beğenilen
benim bildiğim sıkıntı çıkana kadar en temiz enerji kaynağı tabi sıkıntı çıkınca en pisi oluyor ama dikkat edersen bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. sorun çıkan santraller dünyaki bir elin parmaklarını geçmez. reaktörde çalışacakları liyakat sistemi ile almak lazım Türk kafasıyla bize bir şey olmaz diyenleri bu işten uzak tutmaklı.
benim bildiğim sıkıntı çıkana kadar en temiz enerji kaynağı tabi sıkıntı çıkınca en pisi oluyor ama dikkat edersen bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. sorun çıka...
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Sirkadyen 3 gün smart1978
Japonya da deprem ülkesi?
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Orange dragon 3 gün
Her patlayan reaktör yapım aşamasında iken "çok güvenli" denilmişti.
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scorpion20 1 gün
bi yandan dünyanın dengesini bozuyoruz, kaynaklarını tüketiyoruz, küresel ısınma, mevsimler değişti diyoruz bi yandan da enerji kaynaklarımızı değiştirmiyoruz
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sterig 2 gün
Sinop'taki santral inşaatının temelinde çatlama oldu deniyordu, umarım bir sorun yoktur. Günümüzde enerji her şey demek, olabildiğince çok ve çeşitli kaynaklardan sağlanmalı. Ne yazık ki yenilenebilir kaynakların üretimi stabil değil, kömürden vs üretim de doğayı inanılmaz kirletiyor. Bunlara güvenerek yola çıkılmaz. En azından 1 tane nükleer santral olması gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik konusunda endişeli arkadaşlar var ama bildiğim kadarıyla bu tesisler uluslararası kuruluşlar tarafından değerlendiriyorlar yani sen istesen bile bir şey yapamazsın anında yapışırlar yakana. Burda esas mesele maliyeti, Ruslara yaptırılan santralin elektrik üretim maliyetinin mevcuttan daha yüksek olacağı söyleniyor. Eğer doğruysa yapılmasının hiçbir anlamı yok. Tamamen Ruslara yamanmak için yapılan bir proje demektir bunun da bize katkısı olmaz. Keşke japonlar yapıyor olsa santrali.
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CoreXXX 2 gün smart1978
Ben bu forumda senin gibi övünüp sonra 18 yaşında sivilceli klavye delikanlığı yapan yüzlerce kişi gördüm. O yüzden ben şuyum buyum deme bırak seni yazdıkların anlatsın. Ben hiç övünmedim ama sizin gibiler ile uğraşmayıda bırakmıycam . Taa bu forumdan sizin zihniyetler temizlenene kadar.
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smart1978 2 gün CoreXXX
Ovunmek mi ? Ister inan ister inanma ...
Sana farkli disiplinlerdeki akademisyenlerin tespitlerini ( ovgu degil teklifti ifade etmem de ovunmek degil durumdu ama senin algina gore ovgu ... Gerci olsa umurumda degil sen de dert etme ama o da yok :) ) .
Kendine bir bak tevazuh goster ... Gelmis burada nice 18 lik sivilceli klavyeli delikanlilarin yuzlercesinden niceliksel odakli kendi ovgulerinden bahsediyorsun.
Bir yaris ister misin ? Ben neler gordum
? ...
Zihniyetler zarari nedir ? Aksi halde cesitlilik zenginligimizdir.
Anlasilan sana gore kutuplasma zihniyetler ifadesi ile sende harbi bir onyargi ve genellestirme sezmekteyim...
Tekrar ediyorum : Ben suyum ben buyum demedim sadece hakkimda akademisyenlerin ustelik farkli disiplinlerdekilerin tespitlerinde bahsettim. Nesnel ifadelerdir ister inan ister inanma :) ...
Yani ayni GIDA ayni havayi soluyorum ama ben nasil SIYRILIYORUM iste bu enteresan gelmis ... Belki de sizlerin bilmedigi baska bir etmen vardir kim bilir ...Neyse . Meseleyi egoizm vs odakli olmaya basladi. Aman el alem ne der
...
Bence yazdiklarimi sindirememissin . Saglam cevaplar ve ifadeler vardi .
Tabi anlayana :) ...
Benim ne kadar iyi bildigim herhangi bir konuda hicbir anlami yoktur cunku karsimizdaki kisinin idrakiyeti ile sinirlanmistir . Yani kendimi paralasam da sen anlamayacaksin veya rol yapiyorsundur belki :) ... Bilemiyorum ama forum konsepti ve uyelik gerektirmeye herkese acik olan DH platformunda uye olmayan birileri denk gelirse senden iyi de anlayabilir de ...
Taklitle uyuyormus rolu yapani istedigin kadar durt uyandiramazsin derler
Mecazen sen de oyle misin yoksa
...
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MrBabylone 2 gün yeni yorumcu
Super
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ibo-wan 2 gün
Komrad Legasov'un da kayıtlarında dediği gibi, bu tarz potansiyel tehlikeli bir elementle iş yapıyorsanız kesinlikle 2-3 hatta 4 kademeli güvenlik önlemleriniz olmalı... Hatta en kötü senaryo için acil durum duvarı oluşturulabilmeli demiş... Bu tarz önlemlerle santral çok güvenli bir hale gelecektir fakat işte gel gör ki sırf maliyet düşsün diye bu önlemlerden kaçınıyorlar.
Bu yüzden bu santraller ucuza kaçmaya çalışan yönetimler tarafından yapılırsa dünyanın en tehlikeli silahı oluyor. Bu manada halen çok tehlikeliler.
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DH Misafiri 2 gün
Lan olm epi topu 3 büyük nükleer facia varken çernobil gibi ülkemizin dip komşusundaki felaketi niye örnek olarak yazmadınız fukuşimadaki patlamayı geçtim amariga ne alaka?
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The souls migration 2 gün DH Misafiri
gelişen ülkenin enerji ihtiyacının artacağı gerçeğini görmezden geldiğini düşünmüyorum. bu enerji ihtiyacını sağlayabilmenin en kestirme yolu zaten şu an tartışması süren nükleer enerjidir. deprem her yerde oluyor. ayrıca şunu diyen de var diğer ülkeler bırakmaya çalışıyor biz almaya çalışıyoruz gibilerinden. ortadoğu' ya nükleer enerji giriyor. yanlış bilmiyorsam israilde de var ya da hazırlıkları devam ediyor. emin olmak için soralım, israil' de var mı nükleer enerji?
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V4LKyR 2 gün
Güneş enerjisinin verimliliği attırılmalı.
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DH Misafiri 2 gün
Hiçbir şeyi hiç kimse öğrenmek zorunda değil.
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FatihAsl 2 gün
Dünya nükleer santralleri bırakıyor. biz santral açmaya çalışıyoruz. pardon yanlış yere gelmişim :)
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CoreXXX 2 gün smart1978
Sende benim söylrmek istediğimi anlamaışsın. Bu forumda herkes konu başlığına göre kendini prof ilan ediyor ve burnundanda kıl aldırmıyor. Konu nükleer ise ondan iyisini kimse bilemez
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smart1978 2 gün CoreXXX
Prof iddiasinda olmaman gerektigie dair defalarca ifade etti ornekler verdim hatta deliller de ...
Sen anlamak kavramini kesinlikle sen bana ne dersen kabul ediyorum CoreXXX cevabimi duymana okumayana kadar susmazsin anlasilan
.
Birseyde iyisini bilenlerden daha iyi oldugumu kanitlamis birisiyimdir buna sahit olan Universitedeki akademisten hocalarimdan da akademik olarak devam etmem gerektigine dair tavsiyeler de almisligim vardir.
Konu ne dersen okudum bolumu gectim fakultemle de alakasi olmayan ama hem icerik hem format babinda ornek teskil etmem bir yana saglam ovguler de aldim. Bunun gibi baska bir aldigim dersten de hocam akademik manada eserimden etkilenmistir .
Ego kendimi ovme reklam vs ne dersen de . Durum budur ...
Emin ol DH deki yaklasimim disiplin metod vs tam kapasitede gormediniz
....
Ben aslinda siradan biriyimdir beni farkli kilan ortamin vasat olmasi ( hem de her konuda her detayda ) ... Elbette istisnalar da vardir ama geneli boyle ...
Ayrica baskalari icin hakli bir gozlemin analizin de olabilir lakin beni de katman icin ortalama bir uye gibi gormen lazim .
Yani tumden gelim desen olmamis sendeki ...
Kanimca sendeki durumu ve senin gibi dusunenler icin yuksek ihtimalle su ifade tam munasip olacaktir :
Stereotip
Kendim icin uzman mi diyorum ? HAYIR ... O zaman nedir sendeki bu mesele ... Bilhassa sahsima ...
Tesaduf musun ? ...
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