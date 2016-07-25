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Comic-Con 2016 etkinliğinde öne çıkan fragmanlar

2017 yılında gösterime girecek birbirinden heyecanlı filmlerin ilk fragmanları Comic-Con 2016 etkinliğinde karşımıza çıktı. Bu yıl DC Comics başlıklarının ilgiyi üzerine topladığına şahit olduk.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Her yıl ABD’de gerçekleştirilen Comic-Con etkinlikleri, sürpriz film tanıtımlarında da ev sahipliği yapıyor. Bu yıl DC Comics başlıklarının ilgiyi üzerine topladığına şahit olduk. Süper kahraman filmlerinin yanı sıra, diğer bazı öne çıkan filmler de vardı.

Justice League

DC Comics’in merakla beklenen ve takipçilerinin mutlaka çekilmesini istediği süper kahraman ekibi, nihayet beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. Kasım 2017 tarihinde vizyona girmesi planlanan filmde, Batman, Superman, Cyborg, Aquaman, Wonder Woman ve Flash bir araya geliyor. Elbette rollerdeki ünlü yıldızlar da.

Wonder Woman

Gal Gadot’un Adaletin Şafağı filmi ile birlikte hayat verdiği Wonder Woman, bağımsız filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2 Haziran 2017 için yer ayırtan filmde, bakalım Wonder Woman, dünya savaşını engelleyebilecek mi?

King Arthur: Legend of the Sword

Kral Arthur’un hayatını yeniden beyaz perdede görmeye hazırlanıyoruz. Charlie Hunnam, Jude Law ve Eric Bana gibi önemli isimlerin rol aldığı Guy Ritchie imzalı fantastik yapım, 24 Mart 2017 tarihinde gösterime girecek.

Kong: Skull Island

Bizi ünlü karakter King Kong’un geçmişine götüren yapımda; Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson gibi isimler yer alıyor. Film Mart 2017 tarihinde sinemalarda olacak.

The LEGO Batman Movie

Artık gelenek haline gelen Lego filmlerinin sonuncusu, 2017 yılında gösterime girecek. Kahramanımız Batman ve ekibi, Gotham’ı Joker’den korumaya çalışıyor.

 

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0MG90 3 yıl en beğenilen
+ Fantastic Beasts


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0MG90 3 yıl en beğenilen
+ Fantastic Beasts


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Noobs Gona Wild 3 yıl 0MG90
0MG90

+ Fantastic Beasts




yukarıdaki filmlerin hepsinden iyi olucak bence ve listeye eklememişler

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