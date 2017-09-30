Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Commodore 64 efsanesi geri dönüyor

İlk kez 1982'de piyasaya çıkan Commodore 64, 35 yıl aradan sonra tekrar satışa sunuluyor. Koch Media tarafından geliştirilen Commodore 64 Mini, sisteme kurulu 64 oyunla birlikte gelecek.
1 yıl
4,6b
1
21
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nintendo SNES Classic Edition dün satışa sunuldu ancak tüketicilerin nostaljik oyun konsollarına olan iştahının kapanmamasını umut eden bir şirket daha var. Commodore 64 efsanesi 35 yıl aranın ardından Mini versiyonuyla geri dönüş yapıyor.
Ayrıca Bkz. "Android cihazlardaki kötü amaçlı yazılımlar yapay zekayla tespit edilecek"
Gelecek sene satışa sunulacak olan 80 dolarlık Commodore 64 Mini, orijinalinin yarısı büyüklüğünde ve sisteme kurulu 64 oyunla birlikte geliyor. C64 klasikleri arasında California Games, Impossible Mission, Arkanoid ve Paradroid gibi oyunlar var.
Commodore 64 Mini kutusunda bir adet joystick ve televizyona bağlamak için bir HDMI kablosu yer alıyor. Kullanıcılar ek USB bağlantı noktasını kullanarak makineye bir klavye veya ikinci bir joystick takabilecekler.
Efsanevi kişisel bilgisayarın (Home Computer) yeni versiyonu Alman firması Koch Media'nın lisansı altına geliyor ve önümüzdeki yılın başında satışa sunulacak. İlk kez 1982'de piyasaya çıkan Commodore 64'ün dünyanın en çok satan bilgisayarı olmayı başardığını belirtelim. İşte makineye yüklü gelecek oyunların tam listesi:
AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting Machine, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter’s Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.

http://www.eurogamer.net/articles/2017-09-29-now-theres-a-c64-mini Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
O da kol mu beee....
Bende hâlâ bundan var ve hâlâ çalışan C64 de kullanıyorum...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 1 yıl
Sinclair, Amstrad, Atari, Commodere... Doğru yükleme yapmazsa kaset okuyucuya kafa ayarı yapardık. Bunlarla uğraşmamak için parası olan kartuş alırdı. Tabi pahalıydı. 5.25 disketlerden sonra 3.5 disketler yaygınlaştı. Kursta Amstrad bilgisayarlar vardı. CF-2 disk kullanırdı. O zaman için çok iyi teknolojiydi. İlk bilgisayarım Vestel Goldstar MSX'di. Herhalde renkli tuşlarına tav olmuştum.
Sonra Commodere Amiga ile devam ettik.
Joystick ile oyun oynamaktan ellerimiz nasır olurdu.
Ne günlerdi...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sinclair, Amstrad, Atari, Commodere... Doğru yükleme yapmazsa kaset okuyucuya kafa ayarı yapardık. Bunlarla uğraşmamak için parası olan kartuş alırdı. Tabi pah...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
toggy06 1 yıl
çıt çıt eden buradaki arkadaşların da dediği gibi içi yaylı sistem olandı, hatta quickshot turbo diye geçiyordu galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AO 1 yıl
Bu gerçek commodor değil sanki, muhtemelen taklit bir ürün işlemci ve işletim sisteminin aynı olacağını sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amdfanatic 1 yıl
iyi olur valla, küçük çocuklar için o bilgisayar alınır, masrafa da girilmemiş olunur, yıllarca oynarlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cccaaannn313162 1 yıl
teknoseyirden lp bayram ediyodur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 1 yıl
Aztech Challange çok uğraştırmıştı beni:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ame en efsanelerden biri de Impossible Mission'dı:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
O da kol mu beee....
Bende hâlâ bundan var ve hâlâ çalışan C64 de kullanıyorum...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
O da kol mu beee....
Bende hâlâ bundan var ve hâlâ çalışan C64 de kullanıyorum...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


QuickShoot! Bunlardan epey eskitmiştik. Yön siviçleri çıt çıt ederdi ve maalesef çabuk kırılırdı. Alttaki vantuzları oyun heyecanından uyguladığımız güce yenik düşüp yapıştırdığımız yerden fırlardı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

O da kol mu beee....
Bende hâlâ bundan var ve hâlâ çalışan C64 de kullanıyorum...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bende 2 tane var o koldan. Biri çıt çıt ediyor düğmeye basınca birinden ses çıkmıyor


richardlagendijk.nl/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



bir de orijinal kolu var.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osakawa 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

O da kol mu beee....
Bende hâlâ bundan var ve hâlâ çalışan C64 de kullanıyorum...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


maşşallah hocam sizde de kol gibi kol varmış, insan korkar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NorthShield 1 yıl
Allah aşkına kaçıncıya geri dönüyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssonerb 1 yıl
Anılar Anılar şimdi gözümde canlandılar...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 1 yıl
Microprose Soccer, Ghostbusters, Fernandez must die, Turbo Outrun, First Division Manager, Int Karate serisi, The Last Ninja serisi, Kane serisi, Buggy Boy ... yok, çöp.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 1 yıl pUnduli
pUnduli
Microprose Soccer, Ghostbusters, Fernandez must die, Turbo Outrun, First Division Manager, Int Karate serisi, The Last Ninja serisi, Kane serisi, Buggy Boy ... yok, çöp.

Yüklü oyun listesi daha iyi olabilirdi. Bahsettiğiniz gibi çok daha rağbet gören oyunlar vardı, eklenmemiş. Hatıraları canlandırdı. O sebeple çöp demek haksızlık olur.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 1 yıl
Sinclair, Amstrad, Atari, Commodere... Doğru yükleme yapmazsa kaset okuyucuya kafa ayarı yapardık. Bunlarla uğraşmamak için parası olan kartuş alırdı. Tabi pahalıydı. 5.25 disketlerden sonra 3.5 disketler yaygınlaştı. Kursta Amstrad bilgisayarlar vardı. CF-2 disk kullanırdı. O zaman için çok iyi teknolojiydi. İlk bilgisayarım Vestel Goldstar MSX'di. Herhalde renkli tuşlarına tav olmuştum.
Sonra Commodere Amiga ile devam ettik.
Joystick ile oyun oynamaktan ellerimiz nasır olurdu.
Ne günlerdi...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4630 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun konsolu, commodore 64 ve
8 etiket daha commodore 64 mini home computer kişisel bilgisayar Oyun Konsolları Ev Elektroniği Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Galaxy S9'la ilgili detaylar otaya çıkmaya başladı 1 yıl Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak? 1 yıl %40’lık MTV zammında soru işaretleri büyüyor 1 yıl Mac için özelleştirilmiş ARM işlemciler yine gündemde 1 yıl “Apple A11 yonga seti rakiplerinin çok önünde” 1 yıl NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi 1 yıl Blade Runner 2049 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Forza Motorsport 7 testi: RX Vega 64 %23 farkla GTX 1080 Tİ’ın önünde! 1 yıl Asus ZenFone 4 Selfie 4 Pro mercek altında: Ön kamerası 4K video çekiyor 1 yıl 2018'de parmak izi tarayıcılı 1 milyar telefon sevkiyatı yapılacak 1 yıl Tüm Nokia telefonlar Android P güncellemesi alacak 1 yıl Huawei Mate 10, gerçek bir AI deneyimi sunacak 1 yıl Model uçak hobisine başlamak isteyenler için altın tavsiyeler 1 yıl EasyJet 10 yıl içinde elektrikli uçak kullanmaya başlayacak 1 yıl Google Home da ekrana kavuşuyor 1 yıl Samsung'tan yeni yapay zeka laboratuvarı 1 yıl iPhone 8 Plus bataryaları sorunlu mu? 1 yıl Google Family Link ebeveyn denetim uygulaması indirmeye sunuldu 1 yıl Google'ın Wi-Fi balonları Porto Riko'ya internet sağlayacak 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti için 26 Ekim işaret ediliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Commodore 64 efsanesi geri dönüyor Sonraki Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey 1 yıl Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor 1 yıl Yeni Terminator filminin vizyon tarihi açıklandı 1 yıl iOS 11'in Dosyalar uygulamasına Google Drive entegrasyonu geldi 1 yıl iOS 11.0.1 ile batarya sorunu gideriliyor 1 yıl Yiyeceklerin sıcaklığını takip eden yenilebilir sensör 1 yıl Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz 1 yıl BlackBerry gelirlerini arttırmaya başladı 1 yıl Facebook hesap doğrulama için yüz tanıma özelliğini test ediyor 1 yıl Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir 1 yıl Passenger Drone insanlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı 1 yıl Super Mario Run indirimi başladı, kaçırmayın 1 yıl Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı 1 yıl Kingsman: The Golden Circle Game ile heyecanı devam ettirin 1 yıl Ikea hızla yükselen TaskRabbit'i satın aldı 1 yıl Toyota ve Mazda elektrikli araç geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor 1 yıl Ünlü yatırımcı Jim Chanos: Tesla yeterince kârlı değil 1 yıl CRISPR çölyak hastaları için de kullanılabilir 1 yıl Yeni nesil dijital akıllı kılıf Oaxis InkCase i7 Türkiye'de 1 yıl Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim