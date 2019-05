Commodore 64 efsanesi geri dönüyor

Nintendo SNES Classic Edition dün satışa sunuldu ancak tüketicilerin nostaljik oyun konsollarına olan iştahının kapanmamasını umut eden bir şirket daha var. Commodore 64 efsanesi 35 yıl aranın ardından Mini versiyonuyla geri dönüş yapıyor.

Ayrıca Bkz.

"Android cihazlardaki kötü amaçlı yazılımlar yapay zekayla tespit edilecek"

Gelecek sene satışa sunulacak olan 80 dolarlık Commodore 64 Mini, orijinalinin yarısı büyüklüğünde ve sisteme kurulu 64 oyunla birlikte geliyor. C64 klasikleri arasında California Games, Impossible Mission, Arkanoid ve Paradroid gibi oyunlar var.

Commodore 64 Mini kutusunda bir adet joystick ve televizyona bağlamak için bir HDMI kablosu yer alıyor. Kullanıcılar ek USB bağlantı noktasını kullanarak makineye bir klavye veya ikinci bir joystick takabilecekler.

Efsanevi kişisel bilgisayarın (Home Computer) yeni versiyonu Alman firması Koch Media'nın lisansı altına geliyor ve önümüzdeki yılın başında satışa sunulacak. İlk kez 1982'de piyasaya çıkan Commodore 64'ün dünyanın en çok satan bilgisayarı olmayı başardığını belirtelim. İşte makineye yüklü gelecek oyunların tam listesi:

AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting Machine, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter’s Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.

http://www.eurogamer.net/articles/2017-09-29-now-theres-a-c64-mini