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Compressor.io servisi ile görsel boyutları kayıpsız olarak düşürülebiliyor

4 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Compressor.io servisi ile görsel boyutları kayıpsız olarak düşürülebiliyor
Akıllı cihazlar sayesinde artık her türlü işlem için birçok uygulamamız bulunsa da, tarayıcı tabanlı servisler de görev yapmaya devam ediyor. Bunlar arasına yeni katılan Compressor.io ise, görsel boyutlarını kayıpsız olarak düşürülebiliyor.
Oldukça sade bir arayüzle hazırlanan Compressor.io, PEG, PNG, GIF ve SVG olmak üzere dört ana formata destek veriyor ve maksimum 10mb boyutundaki görsel dosyalarını kayıpsız olarak çok daha düşük boyutlu hale getirebiliyor. Belirtildiği kadarıyla %64 oranında sıkıştırma yapabilen servis, bazı kayıplar kabul edildiği zaman ise iyice boyut düşürme yapabiliyor. Servisin tek olumsuz yanı ise aynı anda sadece bir fotoğraf için sıkıştırma gerçekleştirebiliyor olması gösteriliyor.
Ücretsiz olarak kullanılabilen Compressor.io servisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2014/05/27/compressor-io-web-app-lets-shrink-image-file-sizes-without-losing-quality/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virinom 4 yıl
Xat image optimizer programını kullanıyorum çok memnunum dakikalarca resim upload etmek bence gereksiz.
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