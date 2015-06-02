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Computex 2015 : ZenFone 2 yeni işlemcilerine kavuştu

3 yıl
5,1b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : ZenFone 2 yeni işlemcilerine kavuştu

Asus'un bu yıl en çok ses getiren ürünlerinden olan ZenFone 2 serisi bilindiği üzere Intel Atom işlemcilerle geliyor. Ancak Asus seride Qualcomm işlemcilere de yer vereceğini ve bunu yaz aylarında gerçekleştireceğini açıklamıştı. Firma sözünü tuttu. 

ZenFone 2 serisi artık Snapdragon 410 ve 615 yongasetleri ile yenilenmiş durumda. Serinin ismi aynı kalsa da bazı önemli değişiklikler var. Bu bakımdan aslında neden yeni bir seri olmadı sorusu akıllara geliyor. 

Yenilenmiş Zenfone 2 serisinde 3 adet model var. Bunlardan ilki Asus ZenFone 2 ZE500KL model numarasına sahip. 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran sunan model Gorilla Glass 4 ile sağlamlaştırılmış. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan modelde 2GB/3GB RAM ve16GB/32GB kapasite yer alıyor. Modelin arka kısmında 13MP, ön kısmında 5MP çözünürlüğünde kamera var. 

Asus ZenFone 2 ZE500KL modeli 2GB RAM ve 16GB dahili kapasite ile 3GB RAM ve 32GB dahili kapasite şeklinde iki ayrı versiyona sahip olacak. Fiyatlandırma da buna göre belirlenecek. 

Asus ZenFone 2 ZE550KL modeli ise 5.5 inçlik 720p ekran çözünürlüğü ve Gorilla Glass 4 koruma ile geliyor. Modele yine Snapdragon 410 yongaseti güç veriyor. Arka 13MP çözünürlüğündeki kamera lazer otomatik odaklama desteği sunarken modelde sadece 2GB RAM ve 16GB dahili depolama seçeneği bulunacak. Batarya ise 3000mAh gücünde. 

Serideki amiral gemisi ise Asus ZenFone 2 ZE600KL olarak belirlenmiş. 6 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunan model Gorilla Glass 4 kaplamaya sahip. Daha güçlü ve 8 Cortex-A53 çekirdeğine sahip Snapdragon 615 yongasetinin güç verdiği modelde yine RAM ve depolama kombinasyonları mevcut. Kamera ve batarya değerleri 5.5 inçlik model ile aynı. 

Tüketiciler 6 inçlik model için 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi seçeneklerinden kombinasyonlar yapabilecek. Fiyat da buna göre belirlenecek. Hafıza kartı desteği konusunda şimdilik bir bilgi yok. Serinin ne zaman satışa çıkacağı da bilinmiyor. 

Bununla birlikte Snapdragon 615 yongasetine sahip 5.5 inçlik 720p/Full HD seçenekleri sunan bir model daha olduğu belirtiliyor. Ancak şimdilik detaylar mevcut değil.  

http://www.phonearena.com/news/New-Qualcomm-powered-Asus-ZenFone-2-models-unveiled-at-Computex-with-laser-auto-focus-on-board_id69969 Yorum Yaz
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blacksss 3 yıl en beğenilen
Şaşırmış bunlar kaç tane zenfone2 çeşit var ?
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Zxss 3 yıl
Snapdragon 615 antutuda 36000 civarı alıyor intel işlemciler ise Snapdragon 801 Ac ile kafa kafaya.
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Görmebak 3 yıl Zxss
Zxss

Snapdragon 615 antutuda 36000 civarı alıyor intel işlemciler ise Snapdragon 801 Ac ile kafa kafaya.

Sentetik testler sadece kullanıcıyı kandırmaya yöneliktir.Gündelik kullanımdaki başarısına bakılmadan telefonu direkt aaa bu bak şu şu kadar puan alıyormuş diye alırsanız büyük bir hayal kırıklığı yaşarsınız.Bu olay telefonların kameralarında da çokça kullanılıyor yok 16 MP yok 13 MP yok 20.4 MP çoğu kullanıcı megapiksel ne kadar çok olursa o kadar iyidir zannederek alıyor ama lens kalitesi 8 MP lik bir kameradan bile kötü olunca haliyle berbat çekimler ortaya çıkıyor.
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apodur 3 yıl
Akıllı telefonlarda kullanılan Ekran Kartlarına ait bir inceleme / karşılaştırma sitesi felan varmı acaba? Hangi telefonda hangi GPU kullanılmış merak ediyorum?
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javaprof 3 yıl
snapdragon 615 emin olun intelin o dandik işlemcilerinden iyidir ne rom atabilirsiniz ne kernel üstelik arm mimarisinin ilerde çıkacak tüm yeniliklerine intelin güncelleme getirebileceği kanısı yok içimde mesala andrid m ile androiin bir çok arm aassembly kodu yenilense intel tüm bu assembly kodlarını x 86 ya emüle edebilecek mi bir çok oyunda kararsızlık çıkacağını düşünüyorum direk arm alın içiniz rahat etsin.
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ahmedov_34 3 yıl javaprof
javaprof
snapdragon 615 emin olun intelin o dandik işlemcilerinden iyidir ne rom atabilirsiniz ne kernel üstelik arm mimarisinin ilerde çıkacak tüm yeniliklerine intelin güncelleme getirebileceği kanısı yok içimde mesala andrid m ile androiin bir çok arm aassembly kodu yenilense intel tüm bu assembly kodlarını x 86 ya emüle edebilecek mi bir çok oyunda kararsızlık çıkacağını düşünüyorum direk arm alın içiniz rahat etsin.

Neden intel islemcilerde boyle bir korku var.performans olarak intel qualcom ve mediatek den oldukca basarili.fakat ilerisi icin neden düsündürüyor.sonucta zenfone 4,5,6 da herhangi bir sikinti su an icin gözükmüyor.anlamadigim sey su an intel islemcilere rom kurulamiyormu?
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Tensi 3 yıl
Of, s1k1ldım bunlardan. Cin'den Elephone P5000 getirecek birini ariyorum. 5350mA pili var. 179$. 500 TL. Cilkini cikarmadan kar koyup getirecek biri varsa PM atsin.
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DownClock01 3 yıl
Bizim köyde bir laf vardır. "Bok yediğinden başı ağrıyor."
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MertMeteAlp 3 yıl DownClock01
DownClock01

Bizim köyde bir laf vardır. "Bok yediğinden başı ağrıyor."


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inexo 3 yıl
on kişi on farklı zenfone 2 alabilir çok saçma bir olay
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tccakmak 3 yıl
Bi gelmesi lazım Snapdragon 615 den umutluyum ben aslında bakalım görelim ama fiyatı ne olur onu bilemeyiz snapdragon serisi 1000 den aşağı olurmu bilmem birde her mağaza bunların hepsinden satmayacak aradığını kolay bulamayacaksın snapdragon alayım derken intel satmaya çalışacaklar.
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xxxx1 3 yıl
Asus bir sürü anlamsız model duyurdu,bir çoğuda piyasada yok ve onlara rağmen üst seviye bir cihazı hala yok.
Asus un üretim hacmide yetersiz, İntelde Asus da ne yaptıklarını bilmiyorlar...
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pranis 3 yıl
Telefon gelmeden revizyona gitti be, intel beceremedi mobil işini belli. asus ta intelin hatrına onunla çalıştı kesin. intelin atomlarından bi cacık olmaz.
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doctor_bey 3 yıl
Çeşitlilik iyidir ancak ZenFone'ların Intel işlemcilerle özdeşleştiğini ve Qualcomm cihazlara en azından ZenFone markası altında ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Zaten aynı özelliklere sahip cihazlar var.
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unpop 3 yıl
iyi olmus en azından intel işlemcilerdeki sarj sorunu olmaz. İntel ile 3 saat ekran süresini zor goren snapdragon ile 6-7 saati görür.
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ResistibiLiTy 3 yıl
bu telefonlara güncelleme geleceği zaman birde intele ayrı optimize qualcomm a ayrı optimize yapacaklar hey allah akıl versin bu intel den asus'un çıkarı neydi acabaki bir kısmında bile bu işlemcileri kullandı ne yaptı intel ellerindeki çöp diye görüp bedavaya mı verdi o işlemcileri
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