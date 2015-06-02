Computex 2015 : ZenFone 2 yeni işlemcilerine kavuştu

Asus'un bu yıl en çok ses getiren ürünlerinden olan ZenFone 2 serisi bilindiği üzere Intel Atom işlemcilerle geliyor. Ancak Asus seride Qualcomm işlemcilere de yer vereceğini ve bunu yaz aylarında gerçekleştireceğini açıklamıştı. Firma sözünü tuttu.





ZenFone 2 serisi artık Snapdragon 410 ve 615 yongasetleri ile yenilenmiş durumda. Serinin ismi aynı kalsa da bazı önemli değişiklikler var. Bu bakımdan aslında neden yeni bir seri olmadı sorusu akıllara geliyor.





Yenilenmiş Zenfone 2 serisinde 3 adet model var. Bunlardan ilki Asus ZenFone 2 ZE500KL model numarasına sahip. 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran sunan model Gorilla Glass 4 ile sağlamlaştırılmış. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan modelde 2GB/3GB RAM ve16GB/32GB kapasite yer alıyor. Modelin arka kısmında 13MP, ön kısmında 5MP çözünürlüğünde kamera var.





Asus ZenFone 2 ZE500KL modeli 2GB RAM ve 16GB dahili kapasite ile 3GB RAM ve 32GB dahili kapasite şeklinde iki ayrı versiyona sahip olacak. Fiyatlandırma da buna göre belirlenecek.





Asus ZenFone 2 ZE550KL modeli ise 5.5 inçlik 720p ekran çözünürlüğü ve Gorilla Glass 4 koruma ile geliyor. Modele yine Snapdragon 410 yongaseti güç veriyor. Arka 13MP çözünürlüğündeki kamera lazer otomatik odaklama desteği sunarken modelde sadece 2GB RAM ve 16GB dahili depolama seçeneği bulunacak. Batarya ise 3000mAh gücünde.





Serideki amiral gemisi ise Asus ZenFone 2 ZE600KL olarak belirlenmiş. 6 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunan model Gorilla Glass 4 kaplamaya sahip. Daha güçlü ve 8 Cortex-A53 çekirdeğine sahip Snapdragon 615 yongasetinin güç verdiği modelde yine RAM ve depolama kombinasyonları mevcut. Kamera ve batarya değerleri 5.5 inçlik model ile aynı.





Tüketiciler 6 inçlik model için 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi seçeneklerinden kombinasyonlar yapabilecek. Fiyat da buna göre belirlenecek. Hafıza kartı desteği konusunda şimdilik bir bilgi yok. Serinin ne zaman satışa çıkacağı da bilinmiyor.





Bununla birlikte Snapdragon 615 yongasetine sahip 5.5 inçlik 720p/Full HD seçenekleri sunan bir model daha olduğu belirtiliyor. Ancak şimdilik detaylar mevcut değil.

http://www.phonearena.com/news/New-Qualcomm-powered-Asus-ZenFone-2-models-unveiled-at-Computex-with-laser-auto-focus-on-board_id69969