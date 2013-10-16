Consumer Reports: iPhone 5s ve 5c performanslarıyla övgüyü hak ediyor ancak...

Dünyanın önde gelen bağımsız tüketici organizasyonlarından Consumer Reports, her sene yaptığı gibi bu seneki iPhone'ları da mercek altına aldı.

Bir müşteri gözüyle elektronik cihazları inceleyen ve değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşan Consumer Reports, yeni iPhone'ların yüksek puanı hakettiğini ancak bazı konularda Android'li rakiplerinin gerisinde kaldığını düşünüyor. iPhone 5s'in bugüne kadarki en iyi iPhone olan iPhone 5'i şaşırtıcı derecede başarılı parmak izi okuyucusu, daha hızlı işlemcisi ve şu ana kadarki en iyi kamera ile liderlik koltuğundan ettiğini, iPhone 5c'nin ise renkli plastik kasalarıyla birçok kişinin seveceği bir telefon olduğunu belirten Consumer Reports, her iki telefonun da performans açısından seleflerine büyük üstünlük kurduğunun altını çiziyor.

Buraya kadar iPhone 5s, 5c ve Apple için her şey güzel. Ancak Consumer Reports'un telefonlarla ilgili söyleyecekleri bunlarla sınırlı değil. İnceleme sırasında çeşitli testlerle telefonları deneyimleyen Consumer Reports, performans konusunda kendi alanında öne çıkan bu iki telefonun pil ve ekran konularında ise pazardaki diğer rakiplerini göz önüne alarak yaptığı değerlendirmesini şu cümlelerle dile getiriyor:

"Lakin, pil ömrü Motorola'nın 3 farklı Droid'inin bulunduğu diğer telefonlardan gözle görülür derecede kısaydı. Ayrıca iPhone'lar 4 inçlik küçük ekranları, her ne kadar keskin ve parlak görüntü sunsa da, daha keskin görüntü sunabilen ve daha büyük boyutlu ekranlarla donatılan Samsung, LG ve HTC'nin amiral gemilerini yenemiyor."

Consumer Reports, genel değerlendirmesinde ise her iki telefonun da en yüksek puanlı iPhone'lar olduğunu ifade etmekte.

Consumer Reports'un hem övgüsünü hem de eleştirisini yönelttiği yeni iPhone'lar, 1 Kasım'dan itibaren ülkemizde satışa sunulacak.

http://www.consumerreports.org/cro/news/2013/10/iphone-5s-and-5c-score-highly-in-consumer-report-ratings/index.htm