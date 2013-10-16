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Consumer Reports: iPhone 5s ve 5c performanslarıyla övgüyü hak ediyor ancak...

5 yıl
1,5b
1
83
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Consumer Reports: iPhone 5s ve 5c performanslarıyla övgüyü hak ediyor ancak...

Dünyanın önde gelen bağımsız tüketici organizasyonlarından Consumer Reports, her sene yaptığı gibi bu seneki iPhone'ları da mercek altına aldı.

Bir müşteri gözüyle elektronik cihazları inceleyen ve değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşan Consumer Reports, yeni iPhone'ların yüksek puanı hakettiğini ancak bazı konularda Android'li rakiplerinin gerisinde kaldığını düşünüyor. iPhone 5s'in bugüne kadarki en iyi iPhone olan iPhone 5'i şaşırtıcı derecede başarılı parmak izi okuyucusu, daha hızlı işlemcisi ve şu ana kadarki en iyi kamera ile liderlik koltuğundan ettiğini, iPhone 5c'nin ise renkli plastik kasalarıyla birçok kişinin seveceği bir telefon olduğunu belirten Consumer Reports, her iki telefonun da performans açısından seleflerine büyük üstünlük kurduğunun altını çiziyor.

Buraya kadar iPhone 5s, 5c ve Apple için her şey güzel. Ancak Consumer Reports'un telefonlarla ilgili söyleyecekleri bunlarla sınırlı değil. İnceleme sırasında çeşitli testlerle telefonları deneyimleyen Consumer Reports, performans konusunda kendi alanında öne çıkan bu iki telefonun pil ve ekran konularında ise pazardaki diğer rakiplerini göz önüne alarak yaptığı değerlendirmesini şu cümlelerle dile getiriyor:

"Lakin, pil ömrü Motorola'nın 3 farklı Droid'inin bulunduğu diğer telefonlardan gözle görülür derecede kısaydı. Ayrıca iPhone'lar 4 inçlik küçük ekranları, her ne kadar keskin ve parlak görüntü sunsa da, daha keskin görüntü sunabilen ve daha büyük boyutlu ekranlarla donatılan Samsung, LG ve HTC'nin amiral gemilerini yenemiyor."

Consumer Reports, genel değerlendirmesinde ise her iki telefonun da en yüksek puanlı iPhone'lar olduğunu ifade etmekte.

Consumer Reports'un hem övgüsünü hem de eleştirisini yönelttiği yeni iPhone'lar, 1 Kasım'dan itibaren ülkemizde satışa sunulacak.


http://www.consumerreports.org/cro/news/2013/10/iphone-5s-and-5c-score-highly-in-consumer-report-ratings/index.htm Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 5 yıl en beğenilen
Apple telefonlarin pilleri 4" ekrana ragmen 5" samsunglara gore az gidiyor.
Iphone kullanan herkes misafirlige elinde sarj aletiyle gitmek zorunda degil.
Bu kadar kucuk pil kullanmanin aciklamasini apple yapmali.
Apple telefonlarin pilleri 4" ekrana ragmen 5" samsunglara gore az gidiyor.Iphone kullanan herkes misafirlige elinde sarj aletiyle gitmek zorunda degil.
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Deníz 5 yıl
Adam 2700 2900 tl ye alıyorum diye hava atıyor, telefonda da alo demekten başka birşey yapmıyor.yazık gerçekten diyecek birşey yok...
1 Yanıt Yanıtla +5
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Persistent Stability 5 yıl
Bilgi teknolojisi sürekli gelişen bir sektör olduğu için bu alanda ürün verirken önceki ürünle aynı seviyeyi yakalamak zor. Yani Symbian varken Nokia lider konumdaydı sonraki çağda değil. Apple ise her yeni modelde bir öncesinin başarısını yakalıyor ve üstüne çıkıyor. Bundan bahsetmişler. Ama genel telefon pazarına bakılırsa iPhone artık her alanda lider değil.
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DH Misafiri 5 yıl
LG G2nin ekranıda maşallah note2 kadar kocaman ve arkasındaki misafir tuşuda çok enteresan
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Teknode 5 yıl
Iphone'u olan zengin , iphone'u olmayan fakir. Bu mantikla hareket eden zihniyetin ben... 5 aliyordum 30 yere gittim beyazi kalmamisti , xperia z aldim. Fakir mi olduk simdi :)
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DaRKFoRCeS 5 yıl Teknode
Teknode
Iphone'u olan zengin , iphone'u olmayan fakir. Bu mantikla hareket eden zihniyetin ben... 5 aliyordum 30 yere gittim beyazi kalmamisti , xperia z aldim. Fakir mi olduk simdi :)

bu şekilde dusunmemen lazım. kim ne düşünür yazar söyler umrumda olmamalı. su yazdığın yoruma istinaden çoğu kisi taahhüt ve taksitle alıyor. Buna rağmen bunlarla ovunen zengin veya fakir en büyük görgüsüzdür. İnsan kendinden daha zor durumda olanlara bakmalı. Örnek Afrika daki insanlar gibi. açlığı çeken ve unutmayan bilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 5 yıl
Kesinlikle tam söylenebilecek şeyler. Ekran biraz büyütülüp bataryada iyi bir hal alırsa İphone 5S tadından yenmez.
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DH Misafiri 5 yıl
bazı acemi araştırmacılar ıphone 5s in türkiyede 3199 tl ye satıldığını sanıyorlar ve hayal kırıklığına uğradıklarını sanıyorlar ama aslında o fiyat ön sipariş fiyatıdır yani sadece 50 günlük bir fiyattır. ondan sonra tam olarak türkiyenin her yerinde piyasaya sürülmesiyle 2200 tl yi bulacaktır . yani hayal kırıklığına veya ıphone 5s talepleri azalacak mı diye komik komik sorular sorulmasın lüfen...
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doctor5945 5 yıl
asıl türkiye rekorunu hepsiburada kırmıs hemde operatöre gelmesine 10 gün kala gold renklı iphone a 3658tl fıyat cekmısler hemde 16gb modeline bunlarda kesın akıl tutulması var baska türlü izahı mumkun degıl bunun 1 kasımda distribütör garantilisi operatöre gelince &40 indirim der 2200 tl ye satacak adam arar durur gerizekalılar
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Deníz 5 yıl
Adam 2700 2900 tl ye alıyorum diye hava atıyor, telefonda da alo demekten başka birşey yapmıyor.yazık gerçekten diyecek birşey yok...
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Umutcan 5 yıl
Pili sonraki modellerde yükseltecekler ki ileride yeni cihaz satabilsinler. Firmaların çakallığı işte.
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LilTunechi 5 yıl
Şarj konusu ve donanımda eksiği fazla
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TheDcdy 5 yıl
Eskiden bebeklerin kulağına apple'ın stabilitesi yeter diye 3 kere fısıldıyordum. Bakıyorum meyveler olgunlaşmış.
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Fx_57,5 5 yıl
FlyingUnderpants
Apple telefonlarin pilleri 4 ekrana ragmen 5 samsunglara gore az gidiyor. Iphone kullanan herkes misafirlige elinde sarj aletiyle gitmek zorunda degil.Bu kadar kucuk pil kullanmanin aciklamasini apple yapmali.

telefonu kalınlaştırmak istemiyorlar hem ince hem bataryası büyük yapmayıda mühendisler bukadar becerebiliyor.ekranda dolayısıyla kasada çok büyük olmadığından uzunlamasınada yayamıyorlar bataryayı ama sana katıldığım nokta şu yekpare tasarımın avantajını kullanamıyor apple.samsung çıkarılabilir pil olduğu halde kullanıcıların birçoğunu diğer markalara oranla daha çok memnun ediyor.
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01001101 5 yıl Fx_57,5
Fx_57,5

FlyingUnderpants

Apple telefonlarin pilleri 4 ekrana ragmen 5 samsunglara gore az gidiyor. Iphone kullanan herkes misafirlige elinde sarj aletiyle gitmek zorunda degil.Bu kadar kucuk pil kullanmanin aciklamasini apple yapmali.

telefonu kalınlaştırmak istemiyorlar .

+1, ama ekleme yapmak gerek. pili büyütmemelerinin bi nedeni de yeni telefon sattırma stratejisi.

yeterli pil koysalar ilk aldığında gani gani uzun gidecek, pil eskidikçe pil ömrü 1 güne yaklaşacak ama telefon kullanılmaya devam edecek. ama düşük pil koyarsan ilk aldığında 1 günü tamamlar, biraz eskiyince onu da tamamlayamaz ve yenisini alırsın.

iphone kullanıcısı arkadaşlarımın en büyük derdi pil ve illallah etmiş durumdalar.
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