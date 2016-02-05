Continental hava yastıkları 5 milyon otomobilin geri çağırılmasına neden oluyor

Continental Automotive, dün yaptığı açıklama ile aralarında Honda, Mercedes, Fiat Chrysler ve 3 başka otomotiv üreticisine de satışını yaptığı toplamda 5 milyon hava yastığının sorunlu olduğunu belirtti. Otomotiv endüstrisi Takata’nın neden olduğu sorunlar ile uğraşırken şimdi de Continental hava yastığı sorunları ile uğraşmaya başlayacak.





Sorun 2006-2010 yılları arasında takılan hava yastıklarının hatadan dolayı kaza anında açılmamasına veya durup dururken açılmasına sebep verebiliyor. Continental sözcüsü Mary Arraf sadece Amerika’da 1.5 milyon ile 2 milyon otomobilin geri çağrılacağını söyledi.

Bir tedarikçi olarak Continental kendi parçaları için geri çağrım istiyor olsa da burada asıl süreci yönetecek olanların otomotiv üreticileri olduğunu belirtmek lazım.





Continental skandalından önce bugüne kadar Amerika’da hava yastığı sorunundan dolayı geri çağrımı yapılan otomobil sayısı 25 milyondu. 14 otomobil üreticisi Takata tarafından imal edilen hava yastıklarının, kaza anında açılmak için patladığında etrafa yaydığı ölümcül metal parçaları nedeni ile değişim süreci başlatmıştı.





Continental skandalı sebebi ile Honda 2008-2010 model 341 bin adet Accord’u geri çağıracağını duyurdu.





Fiat Chrysler, aralarında 2009 Dodge Journey, 2008-09 Dodge Grand Caravan ve Chrysler Town&Country’ nin de bulunduğu toplamda 112 bin otomobilini geri çağırıyor. 2009 Volkswagen Routan’lar da hatalı hava yastıklarının takıldığı otomobillerden biri.





Hata ilk olarak 2008 Haziran’da Mercedes’in bir otomobilinde hava yastığı ışığının sürekli yanması üzerine hava yastığını Continental’e göndermesi ile başlıyor. Continental hatanın güç ünitesinde olduğunu fark ederek, parçanın üreticisi Atmel şirketine gönderiyor. Hatanın güç ünitesinin bir parçasında korozyon meydana geldiği zaman ortaya çıktığını tespit eden firma korozyon olasılığını ortadan kaldırıcı iyileştirmeler yaparak üretime devam ediyor.





2011’in başlarında Continental hatalı hava yastıklarının Mercedes’e ve Fiat Chrysler’e gönderdiğini tespit ediyor.





2013 Mart’da Mercedes hatalı hava yastıklarının takıldığı ABD dışında ki 2011 model otomobilleri için geri çağrım başlatıyor.





Honda, 26 Ekim 2013 yılında kazaya karışan ve dava açılmasına sebep olan bir Accord’dan çıkan hava yastığı kontrol ünitesini Continental’den analiz etmesini istiyor.





21 Haziran 2015’de Continental sorunun güç ünitesinde ki hatalı parçadan kaynaklandığını tespit ediyor. Aynı tarihte ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bu sefer 30 Mart 2015’de bir 2008 model bir Honda Accord’un karıştığı başka bir kazaya ilişkin hava yastığını incelemesini istiyor. Bu olayı takiben ABD Trafik idaresi 2008-2010 model Honda Accord’lar için bir soruşturma başlatıyor.





9 Eylül 2015’de firma, Honda Accord’lardan çıkan hava yastıklarının güç ünitesindeki sorun nedeni ile açılmadığını onaylıyor. Atmel’de 28 Eylül’de sorunların kendi üretimlerinde ki hatalardan kaynaklandığını kabul ediyor.

27 Ekim 2015’de ise Mercedes 2008,2009 ve 2010 model C sınıfı 126 bin otomobili geri çağırım sürecine başladı. 2010 model GLK SUV’ların da bir kısmı bu durumdan etkilendiği için geri çağırım sürecine dâhil edildi.

2006-2008 yılları arasında toplamda 3 milyon hatalı hava yastığı üretiliyor. 2008 yılında yapılan iyileştirme sorunu ortadan kaldırmaya yetmiyor ve 2010 yılına kadar 2 milyon hava yastığı daha hatalı olarak satılıyor. 2010 yılından tasarım ve donanımlar tekrar gözden geçirilerek yapılan iyileştirmelerden sonra ürünlerden herhangi bir şikayet gelmediği bildiriliyor.





http://www.autonews.com/article/20160204/OEM11/160209910/continental-recalls-defective-airbag-control-units-used-in-5-million