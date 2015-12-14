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Continental'den akıllı cam kontrol filtresi

Otomobil dünyasını yakından takip edenlerin bildiği firmalardan Continental, yeni geliştirdiği akıllı cam kontrol filtresi dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Konunun detayları haberimizde.
3 yıl
4,1b
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10
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Continental'den akıllı cam kontrol filtresi

1871 yılında Almanya'nın Hannover kentinde kurulmuş bir lastik şirketi olan ve farklı teknolojiler üzerinde de aktif olarak çalışan Continental, akıllı cam kontrol filtre teknolojisini duyurdu.
Günümüzde hem gizlilik hem de güneşten korunma amacıyla otomobil camlarına film çekiliyor ancak bildiğiniz üzere bu filmlerin karatma seviyesi anlık olarak değiştirilemiyor. Continental'nin özel geliştirdiği akıllı cam kontrol filtresi ise bünyesinde yer alan partiküller sayesinde elektrik üzerinden camı karartabiliyor ya da isteğe bağlı olarak şeffaf hale getirebiliyor.
Cam üzerindeki bu değişiminin tek buton üzerinden yapılabiliyor olmasıyla oldukça kullanışlı bir çözüm ortaya koyan teknoloji, Continental'in üst düzey isimlerinden Andreas Wolf'un açıklamalarına göre sürücülere güvenlik, gizlilik ve daha fazla konfor sağlayabiliyor. Akıllı cam kontrol filtresi aynı zamanda aracın harcadığı enerji seviyesini de aşağılara çekebiliyor. Çünkü sistem güneş ışınlarını ciddi seviyede kesiyor ve bu da klimanın özellikle yazın daha düşük derecelerde çalıştırılması anlamına geliyor.
Sistemin gelecekte ışık koşullarına göre otomatik olarak değişen versiyonunun da geliştirilebileceğini belirten Continental, teknolojiyi 6-9 Ocak 2016 tarihleri arasında Las Vegas'da düzenlenecek CES fuarı kapsamında sergileyecek. Benzer teknolojiler hali hazırda bazı diğer firmalar tarafında da kullanılıyor ancak Continental ile kitlelere daha çabuk yayılabileceği tahmin ediliyor.


http://www.continental-corporation.com/www/pressportal_com_en/themes/press_releases/3_automotive_group/interior/press_releases/pr_2015_12_10_intelligent_car_window_en.html Yorum Yaz
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MARCO 3 yıl en beğenilen
Muayenede söktürürler bunları bizde
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silversmith 3 yıl
İki kişi güneşli bir günde otomobil ile seyahat halindedir;

Ko pilot kişisi!: Abi, ileride çevirme var filtreleri kapat!

Teknolojiden anlamayan şoför!: Nediysen, nedir o, nereden kapatılıyor oglim?

Ko pilot kişisi!: Tek düğme zaten görmüyon mu abi orda orda. Ah işte bak bak bak şu düğme, buton buton, bas bas bas!... Ah be abi yedik cezayı.

Teknolojiden anlamayan şoför!: Kafan mı basmıyor oglim, demek ki güneşin önünü kesmek zararlıdır ki cezayı hemen kesiyorlar!


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kadirirdem 3 yıl
Bu muayeneden geçmez bizde söktürür ler :)...
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Seyrim 3 yıl
Yerine göre iyi. Yerine göre kötü amaçlar için kullanılabilir. Ülkemizde yasak okur sanırım.
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hazarRS 3 yıl
elektrokromik camların otomotiv sektörüne uygulanmış versiyonu. Ancak camın içinde bulunan iletkenin hammaddesi çok pahalı olduğu için çok üst seviye araçlarda görebiliriz sadece.
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MARCO 3 yıl en beğenilen
Muayenede söktürürler bunları bizde
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mobylette 3 yıl
bakalım bu teknolojiye sahip araçların ülkemize girişine izin verilecek mi? diyelim girdi, filmli araçlara ceza yazılacaksa bunlara ne yapılacak ?
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profecco 3 yıl
Elektrik akımı verilince tamamen kararan özel camlar yıllardır var. Hatta bazı duşakabinlerde bile kullanılıyor. Bu da onun bir benzeri olmuş güzel işe yarar bence.
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infom@n 3 yıl profecco
profecco
Elektrik akımı verilince tamamen kararan özel camlar yıllardır var. Hatta bazı duşakabinlerde bile kullanılıyor. Bu da onun bir benzeri olmuş güzel işe yarar bence.

Teeeeeee 1988 bilim ve teknik dergisinde okumuştum
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Continental, Otomobil ve
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