Continental'den akıllı cam kontrol filtresi

1871 yılında Almanya'nın Hannover kentinde kurulmuş bir lastik şirketi olan ve farklı teknolojiler üzerinde de aktif olarak çalışan Continental, akıllı cam kontrol filtre teknolojisini duyurdu.

Günümüzde hem gizlilik hem de güneşten korunma amacıyla otomobil camlarına film çekiliyor ancak bildiğiniz üzere bu filmlerin karatma seviyesi anlık olarak değiştirilemiyor. Continental'nin özel geliştirdiği akıllı cam kontrol filtresi ise bünyesinde yer alan partiküller sayesinde elektrik üzerinden camı karartabiliyor ya da isteğe bağlı olarak şeffaf hale getirebiliyor.

Cam üzerindeki bu değişiminin tek buton üzerinden yapılabiliyor olmasıyla oldukça kullanışlı bir çözüm ortaya koyan teknoloji, Continental'in üst düzey isimlerinden Andreas Wolf'un açıklamalarına göre sürücülere güvenlik, gizlilik ve daha fazla konfor sağlayabiliyor. Akıllı cam kontrol filtresi aynı zamanda aracın harcadığı enerji seviyesini de aşağılara çekebiliyor. Çünkü sistem güneş ışınlarını ciddi seviyede kesiyor ve bu da klimanın özellikle yazın daha düşük derecelerde çalıştırılması anlamına geliyor.

Sistemin gelecekte ışık koşullarına göre otomatik olarak değişen versiyonunun da geliştirilebileceğini belirten Continental, teknolojiyi 6-9 Ocak 2016 tarihleri arasında Las Vegas'da düzenlenecek CES fuarı kapsamında sergileyecek. Benzer teknolojiler hali hazırda bazı diğer firmalar tarafında da kullanılıyor ancak Continental ile kitlelere daha çabuk yayılabileceği tahmin ediliyor.





http://www.continental-corporation.com/www/pressportal_com_en/themes/press_releases/3_automotive_group/interior/press_releases/pr_2015_12_10_intelligent_car_window_en.html