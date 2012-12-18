Contre Jour, masaüstü platformundan sonra mobil platformlarda

iOS platformu için Chillingo tarafından geliştirilen ve sonra bazı seviyeleri Internet Explorer'a özel olmak üzere masaüstü tarayıcıları için de yayınlanan Contre Jour, kapsama alanını genişletiyor.





Oyun Petit adlı kahramanımızın önündeki yolu dokunmak suretiyle eğerek ilerlemesini sağladığımız bir oynanış sunuyor. Yolumuza çıkan sarmaşık, geyser ve ip gibi interaktif cisimlere doğru parmağımızı sürükleyerek de kahramanımızın bunlara tutunmasını ve üst katlara çıkmasını sağlıyoruz. İlerlerken karşımıza çıkan ışık nesnelerini de toplamamız gerekiyor.





Oyun 5 farklı konuda 100 benzersiz seviye sunuyor. Soundtrack müzikleri ise ünlü müzisyen David Ari Leon tarafından bestelenmiş. Oyun Android ve Windows Phone 7.5/8 platformları içinde indirilebilir durumda. Oyun iOS için 0.99$, Android için 2.01$, Windows Phone için 7TL.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chillingo.contrejour.android.rowgplay





https://itunes.apple.com/us/app/contre-jour/id440693481?mt=8





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/contre-jour/4e66e96f-6390-43a1-921f-d43fd5c9eb13



