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Contre Jour, masaüstü platformundan sonra mobil platformlarda

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS platformu için Chillingo tarafından geliştirilen ve sonra bazı seviyeleri Internet Explorer'a özel olmak üzere masaüstü tarayıcıları için de yayınlanan Contre Jour, kapsama alanını genişletiyor.

Oyun Petit adlı kahramanımızın önündeki yolu dokunmak suretiyle eğerek ilerlemesini sağladığımız bir oynanış sunuyor. Yolumuza çıkan sarmaşık, geyser ve ip gibi interaktif cisimlere doğru parmağımızı sürükleyerek de kahramanımızın bunlara tutunmasını ve üst katlara çıkmasını sağlıyoruz. İlerlerken karşımıza çıkan ışık nesnelerini de toplamamız gerekiyor.

Oyun 5 farklı konuda 100 benzersiz seviye sunuyor. Soundtrack müzikleri ise ünlü müzisyen David Ari Leon tarafından bestelenmiş. Oyun Android ve Windows Phone 7.5/8 platformları içinde indirilebilir durumda. Oyun iOS için 0.99$, Android için 2.01$, Windows Phone için 7TL.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chillingo.contrejour.android.rowgplay

https://itunes.apple.com/us/app/contre-jour/id440693481?mt=8

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/contre-jour/4e66e96f-6390-43a1-921f-d43fd5c9eb13
Contre Jour, masaüstü platformundan sonra mobil platformlarda
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Onur__ 6 yıl en beğenilen

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e-Militarist 4 yıl
Windows 10 için Contre Jour www.microsoft.com/tr-tr/store/games/contre-jour/9nblggh1z2zz 7 lira.
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Macintosh 6 yıl
Bu oyun yeni değilki uzun süredir AppStore da var[>:]
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eP_362 6 yıl
Oyun yeni değil, şu an Windows Phone için 2 TL
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veteriner69 6 yıl
Bir çok oyunda android versiyonu bedavayken ios versiyonu paralı olur. Bu oyunda android versiyonu daha pahalı olmuş.
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Onur__ 6 yıl en beğenilen

Hastayım şu "haber"lerin tıklanamayan linklerinede
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seaflames 6 yıl
windows phone niye o kadar pahalı olmuş oyun yok diye mi?
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olağan_şüpheli 6 yıl
illa iphone aldıracaklar insana
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*GameOver* 6 yıl seaflames
seaflames

windows phone niye o kadar pahalı olmuş oyun yok diye mi?

karaborsa win8
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