Cool Tool ile tüm sistem bilgileri elinizin altında

Geniş bir bilgi yelpazesi olan Cool Tool uygulamasında işlemci kullanımı, RAM kullanımı, internet trafiği, GPS sinyal gücü, batarya sıcaklığı, batarya değeri, WiFi sinyal gücü, GSM sinyal gücü gibi pek çok bilgi ekranın üst kısmında gösteriliyor. Ne kadar çok bilgi eklenirse ekranın üst kısmı da dolmaya başlıyor. Gösterim kısmının yeri ve saydamlığı ayarlanabiliyor, her bilgi için farklı bir renk atanabiliyor.

Uygulama ayrıca kaynakları sömüren uygulamaları analiz etmenizi ve daha iyi bir batarya tüketimi için gerekirse kapatabilmenizi sağlıyor. Çeşitli renk temaları barındıran uygulama ayrıca bantgenişliğini sınırlayabiliyor ve ayarlarınızı yedekleyebiliyor. Reklam destekli olan uygulama ücretsiz.