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Çöpçatanlık uygulaması Bumble sonunda Android platformunda

iOS platformunda yaklaşık bir yıldır yer alan popüler çöpçatanlık uygulaması Bumble, en sonunda Android cihazlar için de kullanıma sunuldu. Kalite standardı yüksek uygulamanın detayları haberimizde.
3 yıl
3,4b
1
3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çöpçatanlık uygulaması Bumble sonunda Android platformunda

Eski Tinder çalışanları tarafından kurulan çöpçatanlık uygulaması Bumble, iOS tarafındaki popülerliğini sonunda Android platformuna da aktardı.
Benzerlerinden farklı olarak daha kaliteli bir ilişiki skalası hedefleyen Bumble, bunu profil sayfalarına eklenebilen işyeri, çalışılan pozisyon, mezun olunan üniversite gibi gibi bilgiler ile sağlamaya çalışıyor. Bayanları odak noktasına koyan ve ilk adımı 24 saat içerisinde onlardan bekleyen uygulama, bu adım gelmez ise aradaki bağlantıyı sonsuza kadar koparıyor. 
İçerisinde anlık mesajlaşma sistemi yer alan ve bulunan otomatik ilişki bağlantılarını organize şekilde tek bir merkezde tutan Bumble, bir yıldır beklenen Android uygulaması öncesinde de şimdiye kadar 80 milyon eşleşme rakamına ulaşmayı başarmış durumda. 
Ücretsiz olarak sunulan Bumble uygulamasına her iki platform için de aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

http://techcrunch.com/2015/12/08/four-billion-swipes-later-bumble-comes-to-android/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 3 yıl en beğenilen
Bu uygulama sayesinde evlendim Teşekkürler.
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tugares 3 yıl
"Bu öğe ülkenizde kullanılabilir değil" diyor. Neden acaba?
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 3 yıl en beğenilen
Bu uygulama sayesinde evlendim Teşekkürler.
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Guest-6F17B5B5B 3 yıl
Facebook istiyor ve Nexus 4'üm ile uyumlu değil dedi iki kere kaybetti :)
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